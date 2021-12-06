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Страх и ненависть в России

Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска передачи «Резонер». Еженедельная программа, посвященная резонансным событиям общественно-политической жизни, выходит по четвергам в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM). Автор и ведущий – Константин Калиниченко.

«Кругом измена и трусость и обман!»

Николай II

Президент Владимир Путин несколько дней назад провел совещание по ВКС по итогам расследования аварии на шахте «Листвяжная». Там, если кто не знает, произошел взрыв, в результате которого погибли 46 шахтеров и 5 спасателей. Казалось бы, трагедия, с одной стороны — погибли люди. С другой, как бы цинично это не звучало, но профессия шахтера относится к высокорисковым. Шахтеры периодически гибнут, чаще по причине взрыва метана.

Вот тут я поймал себя на мысли, что очень давно не слышал, чтобы погибали шахтеры в других странах. Нет вопросов к тем странам, где уголь добывается открытым способом. Но многие, в том числе Индия и Китай, до сих добывают уголь в шахтах. В этих странах, где людей никогда не считали, шахтеры, в теории, должны гибнуть просто массово. Однако ничего такого нет. Вот так, к своему удивлению, я узнал, что даже в Индии и Китае шахтерская профессия в наши дни не опаснее работы строителя-монтажника. Давно все вооружены датчиками, фиксирующими опасные тенденции в шахте, прежде всего, превышение концентрации метана. Ну и сами шахты тоже оборудованы всем необходимым. Я еще раз акцентирую внимание, что речь не о США или Германии, а об Индии и Китае, где смертность — динамически нестабильная величина.

Фото: © Sputnik / Александр Кряжев

А что же в России? У нас тут и технологии в угольной отрасли должны быть передовые — все же наша страна имеет колоссальные традиции и остается флагманом угледобычи. И из всех утюгов нам рассказывают, что идет борьба за демографию, рабочие руки также на вес золота. Ну не могут же наши шахтеры идти в забой без соответствующих датчиков и иных средств индивидуальной и коллективной защиты?

И тут — надо же, какая неожиданность — выясняется, что в шахте датчики были намеренно испорчены. Шахтеры сами же залепляли каким-то дерьмом индивидуальные приборы, измеряющие концентрацию метана, а то они противно пищат и раздражают, как сказал шахтер, которому просто повезло, что беда случилась не в его смену. Пищат противно... То есть все прекрасно знали, что работать в тех условиях было, в прямом смысле, взрывоопасно, но шли работать, потому что… Ну вот хрен знает, почему. Я посмотрел репортаж, где отцы, матери, вдовы, потерявшие близких, как под копирку разводят руками — мол, а что делать? Работать больше негде, а жить на что-то надо.

Твою ж мать, мы построили прекрасную страну, где в 2021 году люди идут на обычную работу, будто они — летчики-камикадзе. Которым сообщили, что их цель — Перл-Харбор, и император велел им исполнить долг самурая. Повторю: все, как один, разводят руками, отводят глаза, плачут. Но даже после трагедии, кажется, не понимают, что во всем этом их вины не меньше, чем на упырях, которые владеют этой шахтой. Владельцам нет оправдания, но люди-то куда смотрят? Твари вы дрожащие, которые из страха потерять работу готовы сдохнуть мученической смертью, или все же люди — право имеющие?

Бог сними, с людьми. И тут, значит, наш президент проводит совещание, где имеет место разбор полетов. Весь этот «полюбившийся» ковидный фэншуй: все на удаленке, на большом экране чистые и светлые лица проверяющей комиссии, губернатор области таращит глаза и пытается всеми силами изображать богобоязненность, министры разные сидят — видно, что им неприятно, что от важных дел отвлекли. Еще какие-то мужчины, старательно имитирующие скорбь — вероятно, владельцы этой шахты.

Фото: ria.ru

И, значит, Владимир Владимирович пышет праведным гневом. Интернет переполнен кадрами этого действа. Президент стучит кулаком по столу, публично проклинает виновных и причастных. И, мне показалось, немного матерится, для чего специально отстранился от микрофона. Понятное дело, что у фигурантов душа в пятки ушла, даже министры приободрились. Давно мы не видели такого искренне разгневанного Путина. Разного видели. Язвительно-саркастичного, мастера троллинга, который чувствует свою силу и давит оппонента с невозмутимостью бульдозера. Видели печального и скорбящего. Путин, как прирожденный лидер и крайне внутренне сильный человек, гнев всегда умел прятать и не считал нужным показывать на публике. А тут такое.

Многие задались вопросом, почему президент в этот раз не сдержался? А ответ, дамы и господа, на поверхности.

Мы все являемся свидетелями того, как российские чиновники общаются с Владимиром Путиным. Они с ним не общаются — они ему докладывают. Даже не докладывают — рапортуют. «Владимир Владимирович, ваше поручение исполнено». «Будет сделано, Владимир Владимирович»! И так уже который год. Как курсанты Псковского юридического института перед начальником, прости-господи.

А, не дай бог, президент начинает на эти «швейковские» интонации задавать уточняющие вопросы. В 2017 году интернет облетело видео, где Путин «допрашивает с пристрастием» какого-то чиновника. У того, отвечая на, в общем, простые вопросы, трясутся поджилки, он там, наверное, чуть ласты не склеил от ужаса. Что-то там лепетал нечленораздельное.

И вот как-то так за эти годы сложилось, что ответственные лица, судя по всему, просто боятся или не хотят расстраивать президента. Потому что если начать рассказывать о реальном положении дел на местах, президент, скорее всего, расстроится. Последствия ухудшения настроения президента, думаю, никто не хочет тестировать на себе.

Вот потому у нас так получается, что по отчетам и докладам все нормально. В среднем по больнице 36,6, а то, что один уже помер и остыл, а другой при смерти и у него прилично выше сорока — это, как бы ничего, можно аккуратно растворить в статистике.

А потом на фоне «все хорошо, нормы соблюдаются» случается «Зимняя вишня» и «Листвяжная». И проблема для этих чиновников на местах не в самом факте, а в том, что 51 труп ты в статистике не растворишь. Возбуждается вся вертикаль власти, на том конце видео-конференц-связи возникает удивленный президент. И какой-то владелец шахты, пряча глаза и опустив голову, излагает, что они-то молодцы, все делали правильно, а вот «люди-то у нас — говно», не соблюдали правила техники безопасности. А у президента, который на этот позор смотрит в прямом эфире, в голове не складывается картина. Как так? Ведь было же все хорошо, вы мне сами докладывали из года в год. Разрыв шаблона.

Я, разумеется: не знаю, о чем в этом момент думал Путин. Но, мне кажется, он остро ощущал, что его просто обманули. Причем вот так грубо и цинично, как наперсточники в лихие 90-е разводили на вокзале, как в наши дни телефонные мошенники разводят россиян. Президент, вероятно, из лучших побуждений доверился людям, которые просто предпочитали рисовать ему радужную картину. Где все под контролем, все поручения исполняются строго и в срок, а доклады ответственных чиновников отражают реальное положение дел. А на поверку оказалось, что это все — фейк. Где-то между научной фантастикой и потемкинскими деревнями. И президенту в этой ситуации остается думать о том, когда и по какому поводу ему придется собирать следующее ВКС.

И последнее. Любой представитель бизнеса вам скажет, что проверки следуют одна за другой, им несть числа. Я несколько лет назад общался с представителем крупного бизнеса в Пскове, который прямо сказал, что требования МЧС по пожарной безопасности, во-первых, бессмысленные, во-вторых, невыполнимые. Как будто их специально прописали так, чтобы невозможно было исполнить. А стало быть, говорит бизнесмен, я понимаю, что единственный способ получить разрешение «пожарников» — это решить с ними вопрос полюбовно. Договориться.

У нас страна бесчисленных контролирующих органов. Тысячи паразитов на теле общества. Ты только отбился от одного контролера, а у двери уже толпится, отдавливая ноги друг другу, десяток новых «надзоров». Их цель — не привести ситуацию к необходимой норме, а изыскать недостатки и закошмарить. Реализовать свои властные полномочия и комплексы неполноценности. И уйти, с гордо поднятой головой, кошмарить очередной бизнес.

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И ладно бы это давало результат. Но, увы, результат налицо. При миллионах контролеров и надзоров и бесчисленных проверках, происходят вот такие истории, после чего начинается разбор полетов и выясняется, что вообще нихрена там не соблюдается. А местный «ростехнадзор», или как его там, с бегающими вороватыми глазками «докладает», что шахту проверяли вот буквально в этом году, и все там было хорошо. Теперь, наверное, этого «ростехнадзора» распнут, как евреи Иисуса Христа — показательно и с особой жестокостью, но вот 51 человека с того света это не вернет.

И я так думаю, что ничего не изменится. Президент, конечно, что-то такое понял и, наверное, какие-то процессы правильные запустил. Но в главном, мне кажется, все останется, как есть. До тех пор, пока по всей вертикали власти будет сплошная «потемкинская деревня», а чиновники с мест будут бодро рапортовать, что все под контролем, поручения исполняются.

И жизнь наша будет течь от одной «Листвяжной» до другой.

Константин Калиниченко