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Блоги / Константин Калиниченко

Реплика Константина Калиниченко: Общество очень тупых

12.01.2022 19:04|ПсковКомментариев: 4

Ты оскорбляешь мои чувства.

Чего смеешься, как мудак!?

Россия — храм тоски и грусти,

До встречи в здании суда.

«Россия — для грустных», песня панк-группы «Порнофильмы»

Псковичка подала жалобу в антимонопольную службу на Псковский драматический театр. Жалуется на спектакль режиссера Дмитрия Месхиева «Сережа очень тупой». По мнению заявительницы, название спектакля неподобающее — оно оскорбляет людей с именем Сергей.

 

 
Фото: Псковский театр драмы / Игорь Ефименко
 

Времена настали какие-то действительно противные, скотские. Снова в моде доносы, поклепы и охота на ведьм. Откуда только берутся все эти моралисты-иудушки, задавался на дня вопросом один мой старый приятель? Что бы ни происходило в общественной жизни, обязательно найдется кто-то, чьи чувства окажутся оскорблены. И вот уже оскорбленный гражданин Отечества устремляется в контролирующие органы, где трясущимися от негодования ручонками кропает заявление. «Прошу разобраться, запретить, виновных сурово покарать».

«Запрещать и не пущать». Это, без сомнения, диагноз обществу. Есть ощущение, что «совок», в худшем смысле этого слова, крепко пустил корни в мозгах многих граждан и категорически отказывается оттуда выезжать. На дворе 2022 год, мир давно живет по законам культурного многообразия и культурной толерантности. Это не ругательство, как некоторые считают. Послевоенная эпоха в мировой художественной культуре — это, по большому счету, эпоха постмодерна. Когда нет догмы, нет утвержденных правил и жестких схем. Господствует принцип свободы творчества, и это совершенно правильно, потому что нельзя всех стричь под одну гребенку. Кому-то нравится классика, и он хочет посмотреть «Гамлета» в классической «шекспировской» интерпретации Кеннета Браны. А другому нужен театр Кирилла Серебрянникова. Свобода и возможность выбора — это великое достижение современной цивилизации.

Но у нас так получается, что права выбора нет. А если кто-то возомнил, что есть, то нужно, конечно же, немедленно разъяснить и запретить. Такое ощущение, что на дворе не 2022 год, а 1952-й, в умах господствует социалистический реализм.

Ну и граждане не плошают — сохраняют бдительность, своевременно, в порядке самодисциплины, докладывают, куда следует. Тут мне нечего добавить к культовой цитате Сергея Довлатова: «Мы без конца проклинаем товарища Сталина, и, разумеется, за дело. И все же я хочу спросить — кто написал четыре миллиона доносов? Дзержинский? Ежов? Абакумов с Ягодой? Ничего подобного. Их написали простые советские люди. Означает ли это, что русские — нация доносчиков и стукачей? Ни в коем случае. Просто сказались тенденции исторического момента».

Не стану рассказывать, о чем пьеса «Сережа очень тупой», потому что это совершенно постмодернисткая вещь со множеством смыслов и открытым финалом. Это нужно смотреть и делать собственные выводы. Действительно ли Сережа тупой или наоборот — очень умный и дальновидный. Мнения театралов, кстати, расходятся.

Уважаемые обладатели оскорбленных чувств. Если вам что-то не нравится, может быть, нужно в себе поискать ответы на вопросы? Почему, например, вас оскорбляет название художественного произведения? Может быть, потому, что у вас крайне узкий кругозор, полное непонимание того, как и куда развивается современный театр, культура и мир вообще?

Вдруг все дело в том, что тупыми оказались именно вы, а вовсе не абстрактный Сережа?

Константин Калиниченко

Теги: #театр #УФАС России по Псковской области #спектакль #жалоба
Источник: Псковская Лента Новостей
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