Блоги / Константин Калиниченко

Сдвиг в общественном сознании

Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска передачи «Резонер». Еженедельная программа, посвященная резонансным событиям общественно-политической жизни, выходит по четвергам в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Автор и ведущий – Константин Калиниченко.

«Мне всегда были понятны опасения соседей России. Афоризм про «спящего медведя» родился не на пустом месте. Рано или поздно этот «медведь» пробудится из спячки. К этому надо быть готовым».

Эмиль Брикс, посол Австрии в России в 2015 — 2017 гг.

На наших глазах происходит тектонический сдвиг общественного сознания. Еще пару месяцев назад я бы в такое в жизни не поверил, потому что такие процессы проходят на протяжении нескольких поколений. А у нас натурально за считанные недели. Я сейчас говорю о поддержке населением страны специальной военной операции на Украине. Социологи говорят о почти тотальной поддержке, но тут не надо быть социологом. Я своими глазами вижу, как люди, совершенно рациональные по своей природе и образу мыслей, прежде придерживавшиеся если не оппозиционной, то, как минимум, критической точки зрения на происходящее в стране, сегодня перешли к осознанной поддержке спецоперации. Я все ломал голову, откуда это? В чем тут причина трансформации сознания и отношения к окружающему миру, к базовым ценностям?

Данные опроса ВЦИОМ

Может быть страх? Маловероятно. Тем более, когда речь о массовом явлении. Для страха как массового явления сегодня нет видимых оснований. Карающий меч, образно говоря, пока дотянулся до наиболее одиозных критиков режима, с которыми народ себя и прежде не ассоциировал. К тому же, у «карающего меча» оказался не слишком острый клинок — на данном этапе все закончилось серией административных штрафов и показательным выездом потерпевших за пределы России. Явно недостаточно, чтобы по внутренностям начал расползаться липкий страх.

Пропаганда? Тоже крайне сомнительно. Во-первых, сложно не видеть, что пропаганда, как пророссийская, так и прозападная сегодня совершенно неэффективна. Пропаганда в принципе как метод всегда ориентирована на наименее образованные слои населения, на тех, кто не в состоянии сам выстраивать причинно-следственные связи и жаждет простых ответов на сложные вопросы. Пропаганда, о чем вам скажет любой специалист, способна подействовать на 5 — от силы 10% населения, которые, в любом случае, ни на что не влияют.

Во-вторых, пропаганда работает, когда нет альтернативных точек зрения. Но сегодня есть общедоступный Телеграм, пока еще не запрещенный YouTube, блокировка Facebook и Instagram* достаточно условна, обойти ее не составит проблем. Хочешь, читай телеграм-канал Владимира Соловьева, хочешь — канал Александра Невзорова. Пропагандисты по обе стороны обвиняют друг друга во лжи, заняты борьбой с фейками, но это, в общем, печальное зрелище, потому что эффективность этих телодвижений приближена к нулю.

Изображение из открытых источников

Таким образом ответ на поставленный вопрос простой — причина нынешних настроений широких народных масс в том, что они, возможно, впервые в жизни испытывают искреннее чувство единения со своей страной.

Все, на самом деле, очень просто. Это можно называть реваншистскими настроениями, неудовлетворенными имперскими амбициями или ностальгией по СССР — как угодно можно называть. Но очевидно, что массовая поддержка спецоперации базируется на априорном понимании, что русские и украинцы — один народ. Соответственно, должны жить по единому канону. Естественно, этот канон — российский, иного не предполагается. Украина уже лет 15 определенно воспринимается как блудный сын, которого пришло время наставить на путь истинный.

Прошу понять меня правильно: я не говорю, что это хорошо или плохо, вообще не раздаю тут никаких оценок — только фиксирую очевидный факт.

А факт состоит в том, что русский народ, на счастье или на беду, наделен комплексом имперской нации. В отличие от западной цивилизации, процесс развития, общественный прогресс мы понимаем только в формате физического расширения. Русский народ не очень верит в технологии, что постоянно доказывал в эпоху технического прогресса. Зато свято верит в укрупнение территории и мировое господство. Империя должна воевать и расширяться. Русские свято чтут имена Александра Невского, Суворова, Гагарина. Каждый из них, по-своему, расширял сферу нашего влияния. Те, кто сегодня поддерживают спецоперацию на Украине, ощущают себя частью Великой империи, «диктующей свою непреклонную волю остальному мировому сообществу».

Смотрите также Россия и Запад. Украинский разлом

Это еще и большая трагедия российских демократов и либералов. Они оказались не просто далеки от своего народа — они его совершенно не смогли понять и прочувствовать. И оказались для народа чужими. Это просто крушение либеральной идеи в России.

Демократы старой школы нас убеждали, что не сегодня-завтра российский народ воспрянет ото сна, скинет оковы и построит демократическое общество, по всем канонам Шарля Монтескье и Джеймса Мэдисона.

Но в 2022 году, при известных обстоятельствах, выяснилось, что русскому народу в массе своей это просто не нужно. Люди хотят удовлетворения имперских амбиций. Неудовлетворенность копилась на протяжении расцвета демократии в 1990-е, потом, если помните, мы начали «вставать с колен», и это чувство, что Россия восстанавливает былую силу, должно было трансформироваться в материальные процессы.

Российские демократы с народом оказались на разных полюсах. Они, бесспорно, имеют право на собственное мнение и собственное видение развития страны. Но у российского народа мнение диаметрально противоположное. То, как массы видят ситуацию в развитии, по-моему, идеально описал псковский бизнесмен, промышленник Игорь Савицкий в прямом эфире радиостанции ПЛН FM 2 марта. Тогда мне это показалось невероятным парадоксом: Игорь Савицкий — убежденный западник-монетарист, последовательный критик российской политической системы, внезапно эмоционально и безоговорочно поддержал спецоперацию на Украине. Сегодня я понимаю, что именно в таком ключе думает абсолютное большинство граждан России.

Еще один показательный эпизод нашего времени. Лондонская национальная галерея переименовала картину французского импрессиониста Эдгара Дега «Русские танцовщицы» после начала спецоперации на Украине. Теперь она называется «Украинские танцовщицы». На картине изображена группа танцующих женщин в народных костюмах с вплетенными в волосы лентами. Решение, конечно, принято в угоду политической ситуации в ее западном понимании. Оставим его на совести лондонских галеристов, что, конечно, не отменяет очевидного факта, что это решение очень глупое. Больше всех в недоумение от него пришел был автор картины. Дело в том, что Дега написал «Танцовщиц» под самый занавес 19 столетия. Кого он изобразил на картине? Действительно национальная украинская историческая наука породила ряд публикаций, доказывающих, что автор изобразил украинских танцовщиц. Это все одновременно смешно и грустно. Дело в том, что Дега, разумеется, мог изображать этнических украинок, но в его понимании они все равно были русскими танцовщицами, потому что в те времена не было украинского государства, не существовало никакой украинской нации. «Украинские танцовщицы» Дега — это, простите, оксюморон, такой же, как российский бейсбол или сербский рейв. Украина во времена Дега была Малороссией и мыслилась исключительно как неотъемлемая часть Российской империи.

Эдгар Дега «Русские танцовщицы»

Именно это, кстати, артикулировал Владимир Путин в своем программном выступлении в конце февраля, говоря о том, что Украина как государство является искусственным образованием.

Ровно в таком же ключе видит ситуацию и российский народ — тот самый «глубинный народ», составляющий основу российской государственности, о чем писал автор этого термина Владислав Сурков. Кстати, это еще одно доказательство того, что пропаганда сегодня лишена смысла. Все усилия провинциальных пропагандистов что-то объяснить или опровергнуть разбиваются о простую, как пожарный лом, истину — в 2022 году народу ничего не надо доказывать. Это не пенсионная реформа, здесь никого не надо агитировать «за советскую власть» — сердце народа, перефразируя известного псковского политика, в эти дни бьется в такт с политикой страны.

Аналогичным образом лишены смысла потуги прозападных пропагандистов, которых приютила Латвия и другие страны. Коллеги, от того, что вы в каждом своем тексте прямо или образно называете оставшихся тут дебилами и ватниками, общественное мнение не перетекает на вашу сторону, а Россия не становится ближе к демократии.

В этом же кроется ответ на все «запросы на переформатирование» власти, изменение вектора развития и движения страны. Нет сегодня такого запроса, по крайней мере в широких народных массах. Сама система жестко централизована и не предлагает альтернативных вариантов. У народа немного другие заботы, а в главном поддержка курса не вызывает сомнений. Государство, на какое-то время, может расслабиться и перестать закручивать гайки.

Вопрос один: насколько такая конструкция устойчива и долговременна? Сегодня эту конструкцию активно расшатывают извне, отчего она, по крайней мере внешне, становится только прочнее и тверже стоит на ногах. Есть ли тут предел прочности? Сегодня можно только предполагать — правду никто не знает. Мы живем в моменте, когда тектонические сдвиги происходят в предельно сжатые сроки.

Константин Калиниченко

*Деятельность Meta Platforms (соцсети Facebook и Instagram) за-прещена в России как экстремистская.