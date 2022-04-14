Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Geely по специальной цене
Денис Иванов о благоустройстве округа
Тверские управленцы
Господин Рейтингомер
Новая политическая реальность
Топ учебных заведений для псковских выпускников. ЛОНГРИД
Современный центр обслуживания
школа без второго иняза
Игорь Иванов о соглашении с Минском, братском народе и конкуренции
петухам здесь не место
О работе облсовпрофа в условиях санкций и рынке труда в регионе
Константин Калиниченко Публикаций: 215
14.04.2022 18:237 Сдвиг в общественном сознании 07.04.2022 16:497 Выплеснули с водой ребенка 24.03.2022 19:266 Потерянное население 17.03.2022 20:051 Сахар. Соль. Спички… 10.03.2022 19:370 Дивный новый мир Все публикации
Блоги других авторов
 
 
 
 
Самое популярное 07.04.2022 23:5211 Мишустин подписал распоряжение об изменении названия аэропорта в Пскове 08.04.2022 22:440 Псковский губернатор сообщил о похоронах погибших в ходе спецоперации на Украине 07.04.2022 15:0912 Торжественное открытие нового магазина BeFree состоялось в Пскове 09.04.2022 10:354 Тело выпавшей из окна дома девушки обнаружили в Пскове 11.04.2022 11:490 Ушел из жизни хирург Псковской областной клинической больницы Владимир Иванов
Блоги / Константин Калиниченко

Сдвиг в общественном сознании

14.04.2022 18:23|ПсковКомментариев: 7

Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска передачи «Резонер». Еженедельная программа, посвященная резонансным событиям общественно-политической жизни, выходит по четвергам в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Автор и ведущий – Константин Калиниченко.

 

«Мне всегда были понятны опасения соседей России. Афоризм про «спящего медведя» родился не на пустом месте. Рано или поздно этот «медведь» пробудится из спячки. К этому надо быть готовым».

Эмиль Брикс, посол Австрии в России в 2015 — 2017 гг.

На наших глазах происходит тектонический сдвиг общественного сознания. Еще пару месяцев назад я бы в такое в жизни не поверил, потому что такие процессы проходят на протяжении нескольких поколений. А у нас натурально за считанные недели. Я сейчас говорю о поддержке населением страны специальной военной операции на Украине. Социологи говорят о почти тотальной поддержке, но тут не надо быть социологом. Я своими глазами вижу, как люди, совершенно рациональные по своей природе и образу мыслей, прежде придерживавшиеся если не оппозиционной, то, как минимум, критической точки зрения на происходящее в стране, сегодня перешли к осознанной поддержке спецоперации. Я все ломал голову, откуда это? В чем тут причина трансформации сознания и отношения к окружающему миру, к базовым ценностям?

Данные опроса ВЦИОМ

Может быть страх? Маловероятно. Тем более, когда речь о массовом явлении. Для страха как массового явления сегодня нет видимых оснований. Карающий меч, образно говоря, пока дотянулся до наиболее одиозных критиков режима, с которыми народ себя и прежде не ассоциировал. К тому же, у «карающего меча» оказался не слишком острый клинок — на данном этапе все закончилось серией административных штрафов и показательным выездом потерпевших за пределы России. Явно недостаточно, чтобы по внутренностям начал расползаться липкий страх.

Пропаганда? Тоже крайне сомнительно. Во-первых, сложно не видеть, что пропаганда, как пророссийская, так и прозападная сегодня совершенно неэффективна. Пропаганда в принципе как метод всегда ориентирована на наименее образованные слои населения, на тех, кто не в состоянии сам выстраивать причинно-следственные связи и жаждет простых ответов на сложные вопросы. Пропаганда, о чем вам скажет любой специалист, способна подействовать на 5 — от силы 10% населения, которые, в любом случае, ни на что не влияют.

Во-вторых, пропаганда работает, когда нет альтернативных точек зрения. Но сегодня есть общедоступный Телеграм, пока еще не запрещенный YouTube, блокировка Facebook и Instagram* достаточно условна, обойти ее не составит проблем. Хочешь, читай телеграм-канал Владимира Соловьева, хочешь — канал Александра Невзорова. Пропагандисты по обе стороны обвиняют друг друга во лжи, заняты борьбой с фейками, но это, в общем, печальное зрелище, потому что эффективность этих телодвижений приближена к нулю.

Изображение из открытых источников

Таким образом ответ на поставленный вопрос простой — причина нынешних настроений широких народных масс в том, что они, возможно, впервые в жизни испытывают искреннее чувство единения со своей страной.

Все, на самом деле, очень просто. Это можно называть реваншистскими настроениями, неудовлетворенными имперскими амбициями или ностальгией по СССР — как угодно можно называть. Но очевидно, что массовая поддержка спецоперации базируется на априорном понимании, что русские и украинцы — один народ. Соответственно, должны жить по единому канону. Естественно, этот канон — российский, иного не предполагается. Украина уже лет 15 определенно воспринимается как блудный сын, которого пришло время наставить на путь истинный.

Прошу понять меня правильно: я не говорю, что это хорошо или плохо, вообще не раздаю тут никаких оценок — только фиксирую очевидный факт.

А факт состоит в том, что русский народ, на счастье или на беду, наделен комплексом имперской нации. В отличие от западной цивилизации, процесс развития, общественный прогресс мы понимаем только в формате физического расширения. Русский народ не очень верит в технологии, что постоянно доказывал в эпоху технического прогресса. Зато свято верит в укрупнение территории и мировое господство. Империя должна воевать и расширяться. Русские свято чтут имена Александра Невского, Суворова, Гагарина. Каждый из них, по-своему, расширял сферу нашего влияния. Те, кто сегодня поддерживают спецоперацию на Украине, ощущают себя частью Великой империи, «диктующей свою непреклонную волю остальному мировому сообществу».

Это еще и большая трагедия российских демократов и либералов. Они оказались не просто далеки от своего народа — они его совершенно не смогли понять и прочувствовать. И оказались для народа чужими. Это просто крушение либеральной идеи в России.

Демократы старой школы нас убеждали, что не сегодня-завтра российский народ воспрянет ото сна, скинет оковы и построит демократическое общество, по всем канонам Шарля Монтескье и Джеймса Мэдисона.

Но в 2022 году, при известных обстоятельствах, выяснилось, что русскому народу в массе своей это просто не нужно. Люди хотят удовлетворения имперских амбиций. Неудовлетворенность копилась на протяжении расцвета демократии в 1990-е, потом, если помните, мы начали «вставать с колен», и это чувство, что Россия восстанавливает былую силу, должно было трансформироваться в материальные процессы.

Российские демократы с народом оказались на разных полюсах. Они, бесспорно, имеют право на собственное мнение и собственное видение развития страны. Но у российского народа мнение диаметрально противоположное. То, как массы видят ситуацию в развитии, по-моему, идеально описал псковский бизнесмен, промышленник Игорь Савицкий в прямом эфире радиостанции ПЛН FM 2 марта. Тогда мне это показалось невероятным парадоксом: Игорь Савицкий — убежденный западник-монетарист, последовательный критик российской политической системы, внезапно эмоционально и безоговорочно поддержал спецоперацию на Украине. Сегодня я понимаю, что именно в таком ключе думает абсолютное большинство граждан России.

Еще один показательный эпизод нашего времени. Лондонская национальная галерея переименовала картину французского импрессиониста Эдгара Дега «Русские танцовщицы» после начала спецоперации на Украине. Теперь она называется «Украинские танцовщицы». На картине изображена группа танцующих женщин в народных костюмах с вплетенными в волосы лентами. Решение, конечно, принято в угоду политической ситуации в ее западном понимании. Оставим его на совести лондонских галеристов, что, конечно, не отменяет очевидного факта, что это решение очень глупое. Больше всех в недоумение от него пришел был автор картины. Дело в том, что Дега написал «Танцовщиц» под самый занавес 19 столетия. Кого он изобразил на картине? Действительно национальная украинская историческая наука породила ряд публикаций, доказывающих, что автор изобразил украинских танцовщиц. Это все одновременно смешно и грустно. Дело в том, что Дега, разумеется, мог изображать этнических украинок, но в его понимании они все равно были русскими танцовщицами, потому что в те времена не было украинского государства, не существовало никакой украинской нации. «Украинские танцовщицы» Дега — это, простите, оксюморон, такой же, как российский бейсбол или сербский рейв. Украина во времена Дега была Малороссией и мыслилась исключительно как неотъемлемая часть Российской империи.

Эдгар Дега «Русские танцовщицы»

Именно это, кстати, артикулировал Владимир Путин в своем программном выступлении в конце февраля, говоря о том, что Украина как государство является искусственным образованием.

Ровно в таком же ключе видит ситуацию и российский народ — тот самый «глубинный народ», составляющий основу российской государственности, о чем писал автор этого термина Владислав Сурков. Кстати, это еще одно доказательство того, что пропаганда сегодня лишена смысла. Все усилия провинциальных пропагандистов что-то объяснить или опровергнуть разбиваются о простую, как пожарный лом, истину — в 2022 году народу ничего не надо доказывать. Это не пенсионная реформа, здесь никого не надо агитировать «за советскую власть» — сердце народа, перефразируя известного псковского политика, в эти дни бьется в такт с политикой страны.

Аналогичным образом лишены смысла потуги прозападных пропагандистов, которых приютила Латвия и другие страны. Коллеги, от того, что вы в каждом своем тексте прямо или образно называете оставшихся тут дебилами и ватниками, общественное мнение не перетекает на вашу сторону, а Россия не становится ближе к демократии.

В этом же кроется ответ на все «запросы на переформатирование» власти, изменение вектора развития и движения страны. Нет сегодня такого запроса, по крайней мере в широких народных массах. Сама система жестко централизована и не предлагает альтернативных вариантов. У народа немного другие заботы, а в главном поддержка курса не вызывает сомнений. Государство, на какое-то время, может расслабиться и перестать закручивать гайки.

Вопрос один: насколько такая конструкция устойчива и долговременна? Сегодня эту конструкцию активно расшатывают извне, отчего она, по крайней мере внешне, становится только прочнее и тверже стоит на ногах. Есть ли тут предел прочности? Сегодня можно только предполагать — правду никто не знает. Мы живем в моменте, когда тектонические сдвиги происходят в предельно сжатые сроки.

Константин Калиниченко

*Деятельность Meta Platforms (соцсети Facebook и Instagram) за-прещена в России как экстремистская.

Теги: #Резонер
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 7Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Готовы ли вы лично заниматься раздельным сбором мусора?
В опросе приняло участие 278 человек
14.04.2022, 19:300 Курсанты псковского филиала академии ФСИН познакомились с работой следственного изолятора 14.04.2022, 19:150 Хореографический коллектив «Псковские кружева» отметит свое 10-летие 14.04.2022, 19:070 Обстоятельства гибели ребенка у пруда в Порховском районе выясняют следователи 14.04.2022, 18:550 Почти 900 жителей Псковской области вакцинировались от клещевого энцефалита
14.04.2022, 18:400 В Псковской области врачу-педиатру предлагают зарплату до 150 тысяч рублей 14.04.2022, 18:237 Сдвиг в общественном сознании 14.04.2022, 18:181 Работники прокуратуры региона провели субботник на Гремячей горе 14.04.2022, 18:110 На реконструкцию Печорской районной больницы потратят почти 390 млн рублей
14.04.2022, 18:040 Дополнительные пригородные поезда запустят в Псковской области 14.04.2022, 18:021 Псковский «Экопром» установил контейнеры ТКО для очереди дальнобойщиков на границе 14.04.2022, 18:010 Еще три лифта с антивандальным покрытием установили в многоэтажках Пскова 14.04.2022, 17:560 Путин поручил расширить программу газификации российских регионов
14.04.2022, 17:530 Гудбай, Европа 14.04.2022, 17:401 Интерактивное пособие для дошкольников помог издать Александр Братчиков 14.04.2022, 17:290 Татьяна Голикова провела с регионами совещание по модернизации школ 14.04.2022, 17:220 График вывоза ТКО изменился в Новоржевском районе
14.04.2022, 17:220 «Спецтранссервис» выполнит ремонт дороги под Гдовом за 48 млн рублей 14.04.2022, 17:060 Псковская полиция поможет беженцам из Украины получить необходимые документы 14.04.2022, 17:040 Псковичей приглашают на субботник у храма Александра Невского 14.04.2022, 17:020 День медслужбы уголовно-исполнительной системы отмечается 14 апреля
14.04.2022, 16:590 Три месяца уйдет на устройство временного объезда закрытого моста в Опочецком районе 14.04.2022, 16:520 Фальшивую купюру нашли в финучреждении Пскова 14.04.2022, 16:451 Владимир Кузь стал куратором проекта «Безопасные дороги» в Псковской области 14.04.2022, 16:424 Лекарства в Псковской области подорожали на 5-7%
14.04.2022, 16:410 Новый мурал в память о легендарном экипаже Гудина появится в Пскове 14.04.2022, 16:360 ДТП с участием «Газели» произошло на улице Коммунальной в Пскове 14.04.2022, 16:220 Обокравший экс-работодателя пскович получил условный срок 14.04.2022, 16:123 Цены на чай и печенье взлетели в Псковской области
14.04.2022, 16:010 На горе Соколихе под Псковом отметят 780-летие победы в Ледовом побоище 14.04.2022, 15:580 В Пскове водителя осудили за попытку подкупить таможенника 14.04.2022, 15:550 В усадьбе Пушкина расскажут, что было в приходивших поэту посылках 14.04.2022, 15:500 Бастрыкин поставил на контроль вопрос расселения из аварийного жилья в Псковской области
14.04.2022, 15:430 Псковичка пожаловалась на навязчивое внимание со стороны тренера по верховой езде 14.04.2022, 15:390 Александр Борисов допустил изменения в народной программе ЕР из-за санкций 14.04.2022, 15:360 Новый асфальт на Троицком мосту в Пскове планируют уложить в октябре 14.04.2022, 15:270 В ПТС рассказали о работе в изменившихся экономических условиях
14.04.2022, 15:211 Рассылка «квитанций-обманок» прошла в Пскове 14.04.2022, 15:180 Экологический фестиваль «Чистый город» организуют в Пскове 14.04.2022, 14:580 Четверых псковичей предложили наградить медалью «За заслуги перед Псковом» 14.04.2022, 14:491 Александр Борисов о дистанционном электронном голосовании: Это наше будущее
14.04.2022, 14:430 Трафик вырос в пять раз: билайн увеличил емкость сети 14.04.2022, 14:420 Ремонт Восточного проезда начался в Пскове 14.04.2022, 14:350 В Псковской гордуме прокомментировали ситуацию с сокрытием доходов депутатов 14.04.2022, 14:250 Завершаются работы на памятнике «Знамя Победы» вблизи Идрицы
14.04.2022, 14:170 Александр Борисов сравнил опыт работы в Совете Федерации и Госдуме 14.04.2022, 14:140 До 11 градусов тепла и мокрый снег прогнозируют в Псковской области 15 апреля 14.04.2022, 14:080 «Три мудреца»: «Культура отмены» или отмена культуры. ВИДЕО 14.04.2022, 13:560 Дороги к туристическим объектам отремонтируют в Псковской области
14.04.2022, 13:432 Марина Гаращенко объяснила снижение процента коллективного иммунитета 14.04.2022, 13:400 Александр Борисов: Изменение системы управления Псковом увеличит степень ответственности губернатора 14.04.2022, 13:300 Автобус №9 заедет на Крестовское кладбище в Вербное воскресенье и Пасху 14.04.2022, 13:250 Льготники могут не беспокоиться о недостатке лекарств - Марина Гаращенко
14.04.2022, 13:220 «Гайд-парк»: Александр Борисов о работе фракции «Единая Россия» в Госдуме. ВИДЕО 14.04.2022, 13:210 От коронавируса вылечились еще 120 жителей Псковской области 14.04.2022, 13:172 В Пскове разрабатывается проект строительства новых дорог в микрорайонах 14.04.2022, 13:140 Александр Борисов оценил угрозу срыва программы догазификации в Псковской области
14.04.2022, 13:130 Начинается видеотрансляция программы «Три мудреца» 14.04.2022, 13:080 Хиты классической музыки прозвучат в Пскове 15 апреля 14.04.2022, 13:000 На новые детские выплаты из бюджета Псковской области выделят более 25 млн рублей 14.04.2022, 12:550 Петросян вызвался записаться в фронтовую бригаду и поддержать бойцов юмором
14.04.2022, 12:402 «Беседка»: Марина Гаращенко о коллективном иммунитете и новых вызовах для здравоохранения. ВИДЕО 14.04.2022, 12:370 Александр Борисов провел прием граждан в Пскове 14.04.2022, 12:330 Начинается видеотрансляция программы «Гайд-парк» с Александром Борисовым 14.04.2022, 12:260 В Пскове ограничат движение на пересечении Рижского проспекта и улицы Балтийской
14.04.2022, 12:250 Скончался псковский богослов и краевед Андрей Таскаев 14.04.2022, 12:200 В Псковской области готовятся к новой волне коронавируса через 3-4 недели 14.04.2022, 12:150 «Три мудреца»: «Культура отмены» или отмена культуры 14.04.2022, 12:130 Правило об обязательном ношении масок летом отменят в Греции
14.04.2022, 12:080 Онлайн-покупка наркотиков закончилась для великолучанина годом исправительных работ 14.04.2022, 12:030 Начинается видеотрансляция программы «Беседка» с Мариной Гаращенко 14.04.2022, 12:004 Охранники ПсковГУ получили право без спроса досматривать личные вещи входящих в вуз 14.04.2022, 11:560 Восьмой том книги «Солдаты Победы» об островичах-фронтовиках подготовили к изданию
14.04.2022, 11:520 Первая выплата после назначения пенсии придет псковичам через неделю 14.04.2022, 11:420 От коронавируса в Псковской области умерли еще четыре человека 14.04.2022, 11:400 Константин Болотин: Конкурс «Чистый Псков» позволяет привлечь к уборке новых людей 14.04.2022, 11:370 Новые соцвыплаты на детей будут начисляться псковским семьям с апреля
Читать всё

Спецоперация на Украине

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2022

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru