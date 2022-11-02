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Безальтернативный Елкин

3 ноября депутаты Псковской городской Думы выберут нового главу Пскова. Наконец-то у города появится градоначальник в одном лице, без этого бессмысленного деления полномочий, когда система управления городом являлась прообразом жизни сиамских близнецов. Все же две головы хорошо, а одна - лучше.

Нет смысла лукавить - выборы носят формальный характер, победитель известен заранее. По факту в четверг нас ждет легитимизация Бориса Елкина в качестве нового мэра Пскова, коим он уже является де-факто.

Тем самым формально завершается «эпоха тандемов», длившаяся без малого 15 лет, когда наблюдатели внимательно следили за соотношением сил и рассуждали о том, что развитие областного центра находится в прямой зависимости от теплоты и конструктивности отношений пары градоначальников. А эпоха помнит разные периоды. Были этапы гармонии, но были и времена открытого противостояния главы администрации с главой города. Чаще же было состояние, напоминавшее «холодную войну», когда главы на публике демонстрировали работу в команде, но в реальности жили, как кошка с собакой. Город, откровенно говоря, устал зависеть от постоянных «перепадов настроения» в тандемах.

Когда весной 2022 года были внесены соответствующие изменения в Устав города Пскова, вопрос о том, кто может стать полноправным городским главой, не вызвал серьезных разногласий и споров. Ну, конечно, сити-менеджер Елкин, говорили, как депутаты, так и чиновники. Пскову в большинстве случаев, везло с сити-менеджерами, особенно в последние годы. Однако Елкин, что называется, собрал флеш-рояль. Молодой, энергичный, успешный (впервые за долгие годы) руководитель областного дорожно-транспортного комитета показал себя эффективным управленцем на новом посту. Имеет полную поддержку со стороны губернатора. Летом этого года, параллельно с основной работой, возглавил команду партии власти на выборах в Псковскую гордуму и уверенно, без издержек и скандалов, привел эту команду к желаемому результату. В общем, с какой стороны ни посмотри, Борис Елкин - это совершенно неслучайный персонаж в будущем кресле главы Пскова.

У жителей города был год с лишним, чтобы составить мнение о нем как об управленце. Понятно, что скептиков тут предостаточно - псковичам вообще трудно угодить, а чиновников у нас исторически не жалуют. Однако, глядя правде в глаза, следует признать, что Б.Елкин за этот год показал себя умелым и осторожным руководителем. Был вполне самостоятелен в принятии решений, в то же время работал в тесном взаимодействии с областной властью и практически не допускал ошибок. Кроме того, жители Пскова неоднократно имели возможность убедиться, что Елкин - это не какой-то кабинетный чиновник, воспринимающий жизнь из комфортабельного кресла служебного кабинета, а руководитель, который не боится работать, что называется, «на земле». Еще одно важное и нужное качество действующего сити-менеджера - способность уверенно, без насилия над собой, коммуницировать с гражданами по самому широкому кругу проблем. Без вот этого характерного, к сожалению, для многих чиновников «ваш вопрос прорабатывается» и прочих тошнотворных канцеляризмов. Почему это важно, опыт показал, что не всегда эффективные управленцы могут при этом становиться настоящими публичными политиками. В данном случае мы имеем редкое исключение из правила.

За минувший год Борис Елкин выстроил ровные рабочие отношения с городской думой и контролирующими органами, избегая хайпа, скандалов и откровенного самопиара. Твердой рукой, несмотря на определенное противодействие, сформировал свою команду.

Не хочется принижать отставных сити-менеджеров, депутатов и других муниципальных политиков, но речь идет о том, что в ноябре 2022 года априори сколько-нибудь реальной альтернативы Борису Елкину на посту мэра Пскова нет - это, простите, медицинский факт. Можно долго рассуждать о том, что прямые выборы мэра - это более правильный алгоритм формирования муниципальной власти, тем более, что есть такой запрос в обществе. Но давайте объективно посмотрим на ситуацию. Представьте, что 3 ноября главу Пскова выбирали бы не депутаты городской Думы, а жители города на самых обычных выборах. Что бы это изменило? Думаю, любой здравомыслящий человек понимает, что Елкин выиграл бы эти выборы в одну калитку. Многие обратили внимание на отсутствие большого числа желающих участвовать в конкурсе на главу города в минувшую пятницу. О чем это говорит? В первую очередь, о том, что потенциальные оппоненты трезво оценили свои шансы и решили не тратить время, силы и нервы понапрасну.

Голосование 3 ноября, таким образом, превращается в формальность. Если кто-то проголосует против кандидатуры Бориса Елкина, то это будет, скорее, голосование из вредности, а не демонстрация политической позиции. Тот редкий случай, когда безальтернативный выбор не вызывает изжоги.

Константин Калиниченко