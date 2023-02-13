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Реплика Константина Калиниченко: Прощай, «Евро-Керамика»?

Новая «горячая точка» появилась на карте Псковской области на минувшей неделе. И, как часто бывает, проблема возникла на ровном месте, исключительно вследствие несогласованной и бездумной работы отдельных государственных структур. Можно было бы сейчас разочарованно вздохнуть и закатить глаза — не впервой чиновники, ради собственных амбиций, вставляют палки в колеса бизнеса. Но в нашем случае дело грозит обернуться большой бедой в виде полного закрытия градообразующего предприятия и выставления «на мороз» 800 рабочих.

Фото: euro-ceramica.net

Дело в следующем. Столичная налоговая инспекция обратилась в Арбитражный суд Псковской области с требованием наложить обеспечительные меры на имущество крупного завода «Евро-Керамика-Печоры». В чем он провинился перед законом и государством? Абсолютно ни в чем, никаких претензий к ООО «Евро-Керамика-Печоры» у налоговой нет. Однако они есть к другому предприятию, которое, по мнению чиновников, состоит «Евро-Керамика-Печоры» в аффилированных отношениях. Так это или нет, говорить сегодня нет смысла потому, что судом факт аффилированности на данный момент не установлен.

Тем не менее, суд в итоге поддержал налоговую службу и счел необходимым ввести обеспечительные меры. Тут нужно пояснить, что эти меры вводятся, как правило, во избежание противозаконных действий ответчика. Чтобы он не распродал имущество, не обанкротил, ненароком, предприятие или еще каким образом не ушел от материальной ответственности. Но в данном случае мера выглядит не только бессмысленной, но и социально опасной.

Прежде всего, повторюсь, у государства нет претензий непосредственно к ООО «Евро-Керамика-Печоры». Предприятие работает, платит налоги, выплачивает заработную плату. Более того, несколько лет назад было отнесено к стратегическим в регионе. Это конвейерное производство керамической плитки и керамогранита, которое невозможно останавливать и запускать, как мотор автомобиля. Конвейер жив, пока работает — остановить его в 99% случаев приводит к откату производства на годы назад, а то и к ликвидации предприятия.

Разумеется, ни у кого и в мыслях не было делать что-то такое, ради чего суды обычно вводят обеспечительные меры. Никто не ликвидирует предприятие, не банкротит его и не выводит активы. Более того, была прекрасная возможность закрыть «Евро-Керамику-Печоры» еще на заре пандемии COVID-19, выйти, как говорится, в кэш и жить — не тужить. Однако руководство завода приложило массу усилий и сохранило его в крайне непростых условиях.

А сегодня все эти усилия одним неосторожным решением сводятся к нулю. Дело в том, что наложенные на ООО «Евро-Керамика-Печоры» обеспечительные меры запрещают ведение любой коммерческой и производственной деятельности. Счета арестованы. Разрешается лишь платить налоги и заработную плату. Вот только чтобы это делать, заводу нужно работать — иного способа зарабатывать пока не придумано. Да и с чего платить налоги, если предприятие, согласно решению суда, фактически должно остановить и производство, и продажи продукции?

Псковской области слово «Евро-Керамика» — это не пустой звук. Это предприятие с богатой историей — не всегда благополучной, разные были эпохи. Но реальность такова, что в 2023 году «Евро-Керамика-Печоры» — градообразующее предприятие в Печорах. Из примерно 10 тысяч жителей, 800 работают на керамическом заводе. Если суд своего решения не изменит, эти 800 человек в ближайшее время останутся без работы. Без ложной скромности, в каждой второй печорской семье основной кормилец работает на «Евро-Керамике». Благодаря налоговой инспекции им, возможно, в скором времени предстоит искать новый источник заработка.

Конечно, решение будет обжаловано, есть надежда, что суд оценит ситуацию не по формальным основаниям, а с учетом реального положения дел.

Больше всего в этом сюжете поражает даже не фантастическая близорукость налогового ведомства, которое, ради каких-то показателей в отчетности, готово угробить крупное успешно работающее предприятие. Особый цинизм в том, что заводу милостиво разрешено «платить зарплату и налоги». Уровень заботливости столичной налоговой просто зашкаливает и умиляет. Спасибо, что дышать не запретили. Правда, заблокированные счета теперь не позволят оплатить электричество и другие ресурсы для ведения производства, так что беда не за горами.

Что еще хотелось бы сказать. Давно пора привыкнуть, а все никак не получается, к тому, что наше государство руками своих бесчисленных ведомств страсть как любит пилить сук, на котором сидит. Если курица, не дай бог, несет золотые яйца, завтра же эту «курицу» начнут кошмарить, прессовать и выдаивать из нее последнюю копейку. Кому выгодно сегодня уничтожить «Евро-Керамику» в Печорах, я даже думать не хочу.

В заключении глупый и старый анекдот. Поймал мужик золотую рыбку. Та, как водится, обещает исполнить 3 желания. Мужик подумал и попросил бутылку пива. Рыбка удивилась и исполнила, ждет, какое будет второе желание. А мужик берет ее за хвост и бьет со всей дури головой об камень, приговаривая: «А вот и закуска»…

Вот так и в нашей истории.

Константин Калиниченко