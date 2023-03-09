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Отпустить Сталина

Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска передачи «Резонер». Еженедельная программа, посвященная резонансным событиям общественно-политической жизни, выходит по четвергам в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Автор и ведущий – Константин Калиниченко.

«Сталин был человеком необычайной энергии и несгибаемой силы воли, резким, жестоким, беспощадным в беседе, которому даже я, воспитанный здесь, в Британском парламенте, не мог ничего противопоставить. Сталин прежде всего обладал большим чувством юмора и сарказма и способностью точно воспринимать мысли. Эта сила была настолько велика в Сталине, что он казался неповторимым среди руководителей государств всех времен и народов.

Сталин произвел на нас величайшее впечатление. Он обладал глубокой, лишенной всякой паники, логически осмысленной мудростью. Он был непобедимым мастером находить в трудные моменты пути выхода из самого безвыходного положения. Кроме того, Сталин в самые критические моменты, а также в моменты торжества был одинаково сдержан и никогда не поддавался иллюзиям. Он был необычайно сложной личностью. Он создал и подчинил себе огромную империю. Это был человек, который своего врага уничтожал своим же врагом. Сталин был величайшим, не имеющим себе равного в мире, диктатором, который принял Россию с сохой и оставил ее с атомным вооружением.

Что ж, история, народ таких людей не забывают».

Уинстон Черчилль

5 марта 2023 года исполнилось 70 лет со дня смерти товарища Сталина. Страна откликнулась на круглую дату бурной дискуссией о сталинской эпохе. Для одних Сталин — кровавый упырь, тварь и подонок, перемоловший тысячи жизней, сломавший страну и русский народ об колено и бросивший его в топку ради удовлетворения собственных амбиций и параноидальных комплексов. Для других — лидер великой страны, принявший ее с сохой, оставивший с ядерной бомбой, выигравший великую войну и превративший СССР из европейской провинции в мировую державу. Какой бы точки зрения вы ни придерживались, будете совершенно правы, потому что оба утверждения являются истинными. Поэтому вопрос о наследии Сталина — это вопрос не вашего отношения к эпохе, а восприятия цены человеческой жизни. Насколько вы ее цените?

Источник: damion.club/19347-stalin.html

По самому большому, гамбургскому счету, здесь могут быть только две точки зрения.

Первая, назовем ее условно, «слезинка ребенка». «Счастье всего мира не стоит одной слезы на щеке невинного ребенка», сказал Федор Достоевский устами, кажется, Ивана Карамазова в одном из крупнейших произведений русской и мировой литературы. Этой фразой, насколько я ее понимаю, не будучи ни литературным критиком, ни специалистом по творчеству Достоевского, великий русский писатель и философ говорил нам о несовершенстве божественного мироздания. А, быть может, и об отсутствии Бога, ведь если бы Бог был, он бы никогда не допустил страданий детей. Позднее эту дилемму подробно разбирал великий современный американский писатель Стивен Кинг, доказывая (теологическим путем, разумеется), что жестокость в этом мире как раз наоборот — доказывает факт существования Бога. Впрочем, это тема отдельного разговора.

Вторая и, разумеется, диаметрально противоположная точка зрения была сформулирована великим философом и политиком эпохи Ренессанса Никколо Макиавелли: «Великая цель оправдывает любые средства». А если хотите пример из отечественной литературы, я адресую вас к прекрасной и, к сожалению, незаслуженно недооцененной антиутопии Евгения Замятина «Мы». К тому эпизоду, где в момент запуска высшего достижения человеческой мысли — космического корабля «Интеграл», отправляющегося на поиски внеземных цивилизаций — сгорают несколько человек. Людишек, я бы сказал. Настолько ничего не значащих в глобальном плане, что у них даже имен нет — только инвентарные номера.

Вот такое противопоставление. С одной стороны, слезинка ребенка, на фоне которой меркнет любое, самое великое дело, с другой, десятки человеческих жизней, которые не стоят вообще ничего, поскольку они принесены в жертву великой цели.

Давайте все же попробуем подойти к анализу ситуации с холодной головой, без эмоций и диванного геополитического задора. Разберем этот пресловутый кейс про «взял с сохой, оставил с бомбой». Если смотреть на ситуацию с точки зрения фактов и статистики, то сразу имеем подмену понятий. О «сохе» говорить не приходится. В начале ХХ века Россия была, конечно, не так развита, как Англия или Германия. Однако, соотношение было конкурентным и сопоставимым. Россия не являлась страной «третьего мира», ее отставание от флагманов мировой экономики было, скорее, номинальным и статистическим. И, кстати, по темпам развития царская Россия заметно опережала старую Европу, благодаря чему отставание довольно быстрыми темпами сокращалось. США уже на тот момент были вне конкуренции, но Англию, Францию и Германию Россия реально догоняла. Догнала бы или нет, вопрос риторический. Дальше случился 1917 год, страна свернула на другие рельсы. Гражданская война, развал страны. Но даже после эпохи военного коммунизма Советская Россия оставалась аграрно-промышленной страной, поэтому, простите, но рассказы про «соху» — это 100-процентная пропагандистская чушь. Постарайтесь забыть ее, чтобы не выглядеть идиотом в глазах профессиональных историков.

Но ведь с «бомбой» оставил. Бомбу-то не спрячешь под лозунгами ложных общечеловеческих западных ценностей. Людишек, говорите, Сталин прикопал энное количество? Да и черт с ними, с людишками — бабы на Руси не перевелись, еще нарожают, взамен прикопанных, скажут убежденные сталинисты.

Вот тут очевидная подмена понятий и смыслов. Прежде всего, нет никакой логической связи между правлением Сталина и изобретением ядерной бомбы. Такие изобретения — результат многолетней работы научного и образовательного комплекса, научной традиции, если угодно.

Советская научная школа не была изобретением большевиков. Им, слава богу, хватило ума не изобретать велосипед, а закрыть глаза и использовать классическую немецкую систему построения образования и науки. Сталин с его образованием семинариста-ПТУшника, разумеется, был крайне далек от таких материй. А опыт США и других держав свидетельствует о том, что путь к ядерной бомбе может быть иным. И это — главная проблема с товарищем Сталиным. Его сторонники ведь не отрицают ГУЛАГ и сотни тысяч жертв. Они ссылаются на то, что это была разумная плата за достижения эпохи, главным из которых и стало изобретение атомной бомбы. Но вот я одного понять не могу — как массовая «гулагизация» страны, лагеря и расстрелы поспособствовали изобретению? Неужели великие физики Курчатов, Сахаров, наш земляк Исаак Кикоин добились успеха лишь потому, что в стране пачками сажали и расстреливали людей? А без расстрелов советская физика, выходит, была недееспособна? Оставлю за скобками тот факт, что многие достижения советской ядерной физики стали следствием качественного промышленного шпионажа. Это не в упрек российским ученым — просто немецкая и американская наука в этом вопросе изначально были на несколько шагов впереди. Кстати, во многом «благодаря» гению товарища Сталина, оптом и в розницу расстреливавшего не только советских военачальников, но и передовиков отечественной науки.

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Но и не это главное. Вот есть эта бомба — и что? Почему для убежденных адептов культа товарища Сталина атомная бомба является чуть ли не главным предметом национальной гордости? Я когда слышу, как ура-сталинисты наших дней с чувством внутреннего превосходства рассуждают о том, что никто никуда не денется, потому что у нас — бомба, хочется, ей богу, выйти в окно от такого хрестоматийного кретинизма. Чему вы, стесняюсь спросить, радуетесь? Тому, что можно кнопку нажать и «весь мир в труху»? А детей-то вы зачем рожаете? Чтобы они на своей шкуре испытали все прелести ядерного апокалипсиса? Атомная бомба — она ведь убивает не по национальной принадлежности, политическим взглядам или уровню освоения традиционных ценностей.

Еще такой нюанс: нам, так уж получается, приходится гордиться, в основном, достижениями в области разрушения и уничтожения. Бомбы мы хорошие делаем, танки при Сталине были хорошие. А вот кофеварку при Сталине как-то не смогли наши ученые изобрести. Даже банальный тостер и то не смогли. А если что изобреталось, то запустить его в массовое производство ну никак не получалось. Так что в бытовом плане в эпоху «вождя народов» к «сохе» мы стали даже ближе, чем были прежде.

Второй аргумент в пользу Сталина — победа в войне — и вовсе полнейшая ерунда. Сталин тут, скорее, помехой был, о чем вам аргументированно скажет любой адекватный специалист по истории данного периода. Можно припомнить и массовое уничтожение военного командования в предвоенные годы, и проваленную подготовку к неизбежной, как легко было понять, войне в целом. Ну и главное — войну выиграл многонациональный советский народ, при активной поддержке стран антигитлеровской коалиции — тут и обсуждать нечего. А «гений товарища Сталина» — это просто еще одна пропагандистская мифологема.

Наверное, есть какие-то еще аргументы в защиту Сталина. Но на другой чаше весов — тысячи, десятки, сотни тысяч сломанных судеб, морально и физически уничтоженных людей. Добавить к этому нечего. Взвешивайте сами, что для вас важнее.

Думаю, рано или поздно, нам придется разобраться с этим гештальтом. Просто так, как ни в чем не бывало, похоронить Сталина не вышло. Все попытки десталинизации советского и постсоветского времени кончились, увы, ничем. Я отлично помню, что в 2003 году, в 50-ю годовщину смерти «отца народов», о нем практически не вспоминали. Это была такая попытка закрыть глаза на произошедшее, сделать вид, что мы тут как бы не при делах. Хорошая попытка, но — нет. Не сработало, прошли годы, плохо похороненный дух сталинизма восстал из ада и витает сегодня над нами.

Так что же делать? Мне кажется, в сложившейся ситуации есть только один выход. Поступить так, как сделали в Испании с Франко и крайне противоречивым наследием каудильо. Мемориал «Долина павших» примирил сторонников и противников испанского диктатора, потомков участников Гражданской войны, организаторов и жертв репрессий. Я думаю, что в случае со Сталиным мы, с нашим менталитетом, никогда не решим, положительный он персонаж российской истории или отрицательный. Случись еще одна десталинизация, она провалится, как и все предыдущие.

Мемориал «Долина павших» в Испании. Источник: pvmgid.ru

Значит наш путь — примирение сторон. Эпоха Сталина — это наша история, от нее мы никуда не денемся. Сегодня это незакрытый гештальт, незалеченная национальная рана. Ну так хватит, может, ковырять в этой ране, надеясь найти ответы на сегодняшние вопросы? Пора в этой истории поставить жирную точку. Похоронить Сталина раз и навсегда, превратив его из политического в исторический персонаж. И, наконец, перестать жить вчерашним днем и научиться сегодняшним.

Константин Калиниченко