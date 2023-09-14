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Железный занавес: версия 2023 года

Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска передачи «Резонер». Еженедельная программа, посвященная резонансным событиям общественно-политической жизни, выходит по четвергам в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Автор и ведущий – Константин Калиниченко.

«Не удивлюсь, если скоро начнут делать фильмы,

в которых ядерная война испепеляет род человеческий —

но в финале у всех все в порядке»

Харуки Мураками «Охота на овец»

Бесконечно можно смотреть на три вещи: как течет вода, как горит огонь и как Россия и коллективный Запад в едином порыве усердно строят новый «железный занавес». Каждый из участников занимается возведением забора совершенно искренне, поэтому мы регулярно становимся свидетелями примеров виртуозной изобретательности и трудового подвига то с одной, то с другой стороны.

Источник: demkristo.livejournal.com

Например, вчера Эстония прекратила пропускать в страну автомобили с российскими номерами. Сутками ранее такое же решение приняли Латвия и Литва. Делается это в рамках реализации какой-то там директивы Евросоюза о конфискации имущества россиян. На саму директиву никто бы и не обратил внимания. Во-первых, она носит рекомендательный характер и не обязывает страны ЕС воспринимать ее как руководство к действию. Во-вторых, мы давно в курсе, что, с точки зрения Европы, виноваты уже тем, что мы русские и имеем наглость жить в эту пору в России. И если ты не выехал из РФ и не орешь на каждом углу, что Россия – империя зла, Путин – это актуальная реинкарнация Саурона, а все русские – спонсоры войны, то тебя надлежит шеймить, газлайтить и всячески «отменять».

Так вот, повторюсь, прошли бы мы мимо этой директивы, если бы наши некогда вполне дружественные прибалтийские соседи не осознали, что настал их час выпрыгнуть из штанов. И решили они, что для полного счастья настоящему латышу, литовцу и эстоноземельцу не хватает полного запрета проникновения богопротивных злобных россиян в их маленькие, но очень гордые государства. Полного, правда, не получается. Как-то так прописаны новые запреты, что въехать на автомобиле с российскими номерами в Эстонию, Латвию и Литву теперь нельзя, а вот на автобусе и мотоцикле – можно. Ну, с автобусами понятно – общественный транспорт же перевозит не только этих русских, но и более высокопородистые нации. А вот с мотоциклами вышел натуральный конфуз. Так получается, что русские владельцы автомобилей несут всю полноту ответственности за события на Украине и не имеют права вкушать прелести западной цивилизации, а русские же владельцы мотоциклов по-прежнему могут неиллюзорно наслаждаться свободой и демократией. Впрочем, это лирика. Давайте поговорим о серьезных последствиях новых запретов, тем более, что жителей нашего региона они касаются в первую очередь.

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Прежде всего, это сильный удар по жителям приграничных районов Псковской области. Не секрет, в Печорском и Пыталовском районах, где многие авто все же на российских номерах, коммуникация с Латвией и Эстонией порой является единственным источником дохода. Кто-то этого дохода сейчас лишится только потому, что он русский. Кстати, это касается и бипатридов, лиц с двумя гражданствами. Если бы Эстония выступала в этом случае как правовое государство, она бы учла, что наказывает и своих собственных граждан, проживающих, в частности, в Печорском районе. Да, эти люди живут в России. Но ведь у них есть и эстонский паспорт, значит они — такие же граждане Эстонии, как жители Тарту, Таллина и Нарвы.

Это чуть менее, но тоже сильный удар по жителям Латвии и Эстонии. Наши беглые пропагандисты из Риги любят в красках описывать трудности жизни в приграничных районах России. Что ж, трудности есть, было бы нечестно это отрицать. Но дело в том, что в приграничных районах Эстонии и Латвии ровно те же проблемы, в первую очередь, отсутствие работы. Можно рассуждать, что нет нормальной экономики в Печорах и Пыталово. Но этой экономики нет и в латвийском Алуксне, и в эстонском Вастселийна. Экономика приграничных территорий там с давних пор основана на взаимовыгодном обмене с российской стороной. Теперь это в прошлом.

Это внезапный нож в спину новым русским эмигрантам, обосновавшимся, главным образом, в Риге. Можно по-разному к этим людям относиться, но у многих в России остались родственники. Автомобиль для них был последние год-полтора единственным способом приехать повидаться с родней, которая, вполне возможно, никогда в Россию уже не вернется. Теперь этот путь закрыт. Конечно, можно ездить на рейсовом автобусе, но, согласитесь, это совсем иной уровень комфорта и мобильности.

Но это все, по большому счету, мелочи. Главный вопрос — ответит ли Россия симметрично, запретив въезд в РФ авто с латвийскими, эстонскими и литовскими номерами? Вот это будет реальный удар по уровню жизни в приграничных районах Псковской области, особенно по лицам, имеющим двойное гражданство, чьи автомобили, как правило, имеют регистрацию Латвии или Эстонии. По Госдуме и Совету Федерации вчера весь день разносились воинственный кличи, призывавшие незамедлительно нанести симметричный удар, полностью запретив перемещение по России машин с номерами стран Балтии. Как поступить? Вопрос, на самом деле, очень непростой. В псковском политическом Телеграме вчера по этому поводу разгорелась дискуссия. Телеграм-канал «Псковская Лента Новостей» предположил, что такой симметричный ответ был бы болезненным, но совершенно логичным в этих условиях. Во-первых, потому, что на удар надо отвечать ударом, а не изображать тут Льва Николаевича Толстого и подставлять вторую щеку. Отсутствие зеркальных ответов выдает нашу слабость и провоцирует ту сторону на новые недружественные шаги. Во-вторых, это хороший повод, наконец, разобраться с практически бесконтрольным перемещением по Псковской области авто с эстонскими и латвийскими номерами. Не секрет, многие из них не считают нужным соблюдать ПДД, скоростной режим, на том основании, что штрафы с видеокамер по месту регистрации такого автомобиля не пришлешь. С этой безнаказанностью давно пора заканчивать. Ну и в-третьих, мы же понимаем, что обладатели автомобилей с европейскими номерами – это лица с двумя гражданствами. Что ж, для них, вероятно, настало время определиться, гражданами какой страны они все-таки являются.

А вот канал «Псковские причуды» наоборот, призывает закрыть глаза на наличие второго гражданства и подумать о людях, для которых этот нюанс является фактором выживания в непростых приграничных реалиях.

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Тема с ответными мерами очень непростая. Мы же понимаем, что эстонское общество и эстонские политики – это две большие разницы. Ответив симметрично, Россия нанесет ущерб жителям приграничных территорию по обе стороны кордона, а эстонские политики при этом никак не пострадают. Да, решение властей стран Балтии выглядит не только откровенно русофобским, но и очень глупым. В таком случае надо ли нам, в угоду принципа симметричности, отвечать своей глупостью?

Что меня во всех подобных историях больше всего удивляет и расстраивает – это совершенно непроходимая тупость наших бывших западных партнеров. Какие цели преследуют подобные запреты и ограничения? Запрет выдачи шенгенских виз россиянам действует без малого год — это что-то изменило в контексте СВО? Каким образом запрет пересечения эстонской или латвийской границы автомобилям с российскими номерами может остановить спецоперацию? Зашел вчера вечером на страницу министра иностранных дел Эстонии Маргуса Цахкны в запрещенной соцсети, благо г-н Цахкна у меня в друзьях примерно с 2012 года. Так вот он там бурно радуется, что к этому запрету могут присоединиться Польша, Норвегия и Финляндия. И таким образом российские авто вообще не смогут въехать в Европу. Ну ок, не сможем – и что? Путин в Кремле схватится за сердце и велит Шойгу отводить войска на зимние квартиры?

Скриншот страницы Маргуса Цахкны в Facebook*

Для чего все эти бредовые и начисто лишенные смысла меры, которые наносят вред исключительно простым людям? Ответ может быть только один – это банальная русофобия истеблишмента. Генетическая ненависть к России и всему русскому. Уж очень хочется «отменить» Россию. Все, без исключения, введенные в эти полтора года запреты и ограничения имеют лишь одну цель – отгородиться от России, сделать побольнее ее самым обычным гражданам, которые не имеют никакого отношения к событиям на Украине. Заодно и свои пусть мучаются. Для этого страны Запада возводят со своей стороны новый «железный занавес» — выше и крепче того, что был в годы Холодной войны.

Еще есть какая-то внутренняя пустота и разочарование от того, во что превратилась «колыбель демократии». Мы-то, в России, привыкли к резким колебаниям курса нашего корабля. Но Европа прежде твердо стояла на своих устоях, в основе которых лежали демократические принципы, верховенство права и гарантии частной собственности. Сегодня все это просто смыто в унитаз. Евросоюз вдруг решил отгородиться от России. Стесняюсь спросить, для чего и от кого? Принимать десятки тысяч разных сирийцев, нигерийцев, сомалийцев, но при этом не принимать россиян — да неужели обычный русский человек опаснее сомалийца? Если уверены в преимуществе западных ценностей и западного образа жизни, так наоборот нужно быть максимально открытыми, чтобы граждане России могли в этом убедиться на практике. Кстати, именно так это работало в годы Холодной войны во второй половине XX века и, в конечном счете, привело именно Запад к успеху. Сегодня же старая Европа поступает ровно наоборот, демонстрируя миру, в т.ч. России, что многовековые европейские ценности, на самом деле, не стоят ничего.

Хотелось бы все же понять, какую цель преследует курс на «отмену» России? Сегодня, что бы там ни говорила пропаганда, большая часть русских относится к Европе положительно или нейтрально. Но, при таком отношении, пройдет совсем немного времени, и Россию будут населять 140 миллионов человек, люто ненавидящих Европу и все европейское. Мне кажется, именно так и выглядит тупик цивилизации. Кто бы мог подумать, что мы придем к этому беспросветному идиотизму в 2023 году?

Константин Калиниченко

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