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Блоги / Константин Калиниченко

Конфликт цивилизации и варварства

12.10.2023 16:46|ПсковКомментариев: 0

Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска передачи «Резонер». Еженедельная программа, посвященная резонансным событиям общественно-политической жизни, выходит по четвергам в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Автор и ведущий – Константин Калиниченко.

 

«Человек так устроен: если в него выстрелить, прольется кровь»

Харуки Мураками «Мой любимый sputnik»

 

Уже почти неделю мир пристально следит за новым обострением арабо-израильского конфликта. К тому, что арабы и израильтяне живут как кошка с собакой, все давно привыкли. Это такая ближневосточная рутина, когда из Сектора Газа по Израилю пуляют ракетами, а тот, в свою очередь, утюжит палестинские территории танками и прочим военным потенциалом. Но в этот раз масштабы обострения таковы, что все превратилось в полноценную войну.

Фото: Fatima Shbair/AP

Я, разумеется, не эксперт по Ближнему Востоку и арабо-израильскому конфликту. О политических, религиозных и этнических причинах противостояния написаны тома научных книг и разной публицистической макулатуры, мне к этому нечего добавить. Могу лишь сказать, что этот мир, похоже, окончательно сошел с ума, а некоторые люди и политики в нем скатились в животное состояние, в котором братоубийственная война стала частью повседневности. Арабы вопят, что изничтожат Израиль до последнего еврея, те обещают отправить Сектор Газа в каменный век. Жизнь в 2023 году такова, будто ты читаешь какую-то толкиеновскую сагу, где весь мир – сплошное поле битвы, а мирное небо над головой – полузабытая легенда из далеких эпох.

Давайте все же попробуем разобраться, кто виноват и что вообще происходит. Хотел бы оттолкнуться от поста Льва Шлосберга* в телеграм-канале, который рассматривает эту войну как конфликт культур и ценностей, цивилизации и варварства. А ликвидировать варварство возможно лишь через просвещение. Что ж, с первым тезисом невозможно спорить. По одну сторону забора находится цивилизованный высокотехнологичный Израиль, по другую – современные варвары, называя вещи своими именами. В культурном смысле ХАМАС и Израиль различаются так же, как Римская империя эпохи расцвета и варварские племена, жившие по ее периметру.

А вот просвещение, увы, не только не способствует интеграции варваров в цивилизованное общество, но и наоборот, лишь стимулирует варварские практики. Жизнь это, к сожалению, лишний раз подтвердила. Следите за руками.

Шлосберг пишет: «...если варвар пришёл в твой дом, это значит, что он нашел дорогу к твоему дому, это значит, что ему эту дорогу построили или освободили, обеспечили его деньгами и оружием, обучили и организовали политическое прикрытие…». Так а кто ему построил дорогу, обеспечил деньгами, организовал прикрытие? Неужели аятолла Хаменеи? Отнюдь, это сделали почитаемые нашей либеральной общественностью лидеры стран коллективного Запада, прежде всего Евросоюза. И продолжают делать сегодня. 700 млн долларов запланированы только в этом году из бюджета ЕС на «помощь» Палестине. Теперь евробюрократы оправдываются, якобы эти деньги идут исключительно на гуманитарные цели. Редкостное лицемерие. Живо себе представляю, как лидеры ХАМАС распределяют финансы: «Это у нас на терроризм и нападение на Израиль, а эти 700 миллионов не трогаем, они на гуманитарные проекты и помощь детям Палестины».

Цивилизованный мир в ужасе от того, что творят террористы ХАМАС. Но откуда вдруг взялись эти террористы? Внезапно оказалось, что на данной территории их проживает несколько миллионов. Хороший вопрос: за счет чего живет Сектор Газа и вся прочая Палестина, где экономика отсутствует, как класс? Ответ прост – экономика Сектора Газа целиком и полностью основана на западных деньгах. Это такая попытка «просвещения», через гуманитарные программы сделать из варвара «человека эпохи Возрождения». Наивный расчет, что если давать варвару деньги и рассказывать о преимуществах западного образа жизни, то варвар образумится и встанет на путь просвещения.

Лидеры стран Запада, разумеется, не какие-то наивные идиоты, чтобы верить в подобную чушь. Но политика в демократических системах конъюнктурна и требует конъюнктурных жестов. Джимми Картер в свое время уговорил Египет и Израиль на Кэмп-Дэвидские соглашения не для того, чтобы арабы и евреи перестали убивать друг друга, а исключительно ради собственного политического будущего. Аналогичный трюк затем провернул Билл Клинтон, подтолкнувший арабов и израильтян к соглашению «Осло-1», по сути, купив лояльность лидеров никем не признанной Палестины идеей создания Палестинской автономии.

Также и сегодня, когда Запад дает Палестине деньги, он преподносит это как инвестиции и гуманитарные проекты, прекрасно осознавая, что эти деньги будут успешно разворованы до последнего цента, а местное население будет размножаться и требовать еще больших финансовых вливаний. Концепция «мир в обмен на территории/финансы/ресурсы» провалилась целиком и полностью.

Еще одна застарелая беда – заигрывание западного мира с т.н. национальными освободительными движениями. Все попытки последних десятилетий поддержать «право народов на самоопределение» оборачивались катастрофой большего или меньшего масштаба. Так было с поддержкой талибов в Афганистане, которые затем отблагодарили западный мир атакой на Всемирный торговый центр 11 сентября 2001 года. Так было с косовскими албанцами, которым очень нужно было помочь создать свое государство, где бы их не кошмарили сербы. Что ж, государство им создали, и оно оперативно превратилось в мировой центр наркотрафика, на обороты которого с завистью смотрят наследники империи Пабло Эскобара.

Обманули самих себя и в этот раз. Убеждали весь мир, что финансируют «интеграцию варваров» в современное общество, а в итоге профинансировали ХАМАС на войну с Израилем. Сейчас там все в ужасе, насмотрелись на видеохостингах, как убивают и ломают ноги ни в чем не повинным немецким девушкам, пребывают в полной растерянности. Ну так осознайте же, господа еврогуманисты и евроинтеграсты, что это – плоды вашего творчества. Посеяли ветер – теперь пожинаете бурю.

Видео: соцсети

Чтобы наезд на наших бывших западных партнеров не казался однобоким, скажу, что и официальная позиция России в этой истории, мягко говоря, удивляет. Невооруженным глазом видна обида на Израиль, который не поддержал Россию по вопросу СВО на Украине. В итоге Россия едва ли не единственная из цивилизованных стран не высказалась ясно и однозначно с осуждением терроризма и в поддержку Израиля, в котором, как известно «на четверть бывший наш народ», а у многих россиян там родственники проживают. Российский МИД по традиции выражает глубокую озабоченность и что-то мямлит про недопущение эскалации, призывает стороны к мирному урегулированию, как будто в гуле ракетно-артиллерийской канонаде с обеих сторон кто-то способен это услышать. Зато все увидели, что Россия снова в непонятной полупозиции – мы то ли за арабов, то ли за Израиль, без поллитры не разберешь. С таким подходом нас, вероятнее всего, проклянут по обе стороны линии фронта.

Так и что в итоге делать-то с варварами? Да оставьте их в покое, раз уж они не желают просвещаться, интегрироваться в цивилизованный мир, намерены пребывать в варварском обличье, ломать и дальше ноги немецким девушкам. Просто перестаньте кормить и содержать эту агрессивную толпу, обманывая себя и весь мир гуманитарными мотивами. Невозможно сделать из варвара человека, если он сам этому всячески противится. Дайте этим жителям Сектора Газа жить так, как они считают нужным. И, оставшись без подачек западных спонсоров, рано или поздно, они поймут, что в мире есть более интересные занятия, чем жизнь ради уничтожения государства евреев.

Но я так думаю, ничего хорошего из этого не выйдет. Война эта, рано или поздно, закончится, стороны подсчитают потери. Тут же из всех щелей повылазят заткнувшиеся на время еврогуманисты, заголосят о несчастных палестинских детях, снова потечет туда поток европейских денег как бы на гуманитарные миссии, который местные вожди оперативно переадресуют на новую интифаду. И через какое-то время все повторится на новом витке, примерно с теми же коннотациями про варваров, разницу двух культур и необходимость просвещения.

Константин Калиниченко

*16 июня 2023 года в соответствии с распоряжением Минюста России включен в реестр иностранных агентов

Теги: #Резонер
Источник: Псковская Лента Новостей
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