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Времена симметричных ответов

Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска передачи «Резонер». Еженедельная программа, посвященная резонансным событиям общественно-политической жизни, выходит по четвергам в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Автор и ведущий – Константин Калиниченко.





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Наступили времена симметричных ответов. Об этом говорили так долго, что, казалось, от слов к делу уже никогда и не перейдут. Но, похоже, «красные линии» пройдены, мосты сожжены.

Вчера, 8 ноября, президент Путин подписал указ «О дополнительных временных мерах экономического характера, связанных с обращением иностранных ценных бумаг». О чем речь? За внешне скучным бюрократическим названием скрывается вполне четкий императивный посыл: Россия намерена конфисковывать в свою пользу зарубежные активы. С чего вдруг такая дерзость, которая выглядит не только как нарушение международного права, но и намеренное уничтожение всех экономических отношений с западными партнерами? А дело в том, что это не Россия первая начала. Это реакция на аналогичное решение Конгресса США, который двумя днями ранее поддержал законопроект о передаче Украине замороженных активов России в странах Запада.

«Сжигание мостов». Источник: seattletimes.com / Getty Images

Мы помним, как эта история развивалась. После начала СВО на Украине в ряде стран Европы и США были заморожены российские активы – деньги в банках, инвестиционные счета, доли в бизнесе, ценные бумаги и т.д. Все это лежало мертвым грузом более полутора лет, потому что коллективный Запад старался как-то сохранить свой прежний облик и опору на традиционные ценности, главной из среди которых во все времена было уважение к частной собственности. К тому же не существовало никаких юридических оснований или прецедентов судебной практики, которые бы позволили изъять активы у одного государства и передать их на нужды другого. Украина и некоторые особо ретивые русофобы в рядах западных политиканов требовали плюнуть на закон и тупо отжать российские активы в пользу братской Украины. Но США и «старая Европа», казалось бы, твердо намерены были соблюдать закон.

Однако, то ли устали соблюдать, то ли что-то еще. Нет никакого желания пытаться анализировать, почему американские конгрессмены приняли решение о конфискации и передаче российских активов Украине, потому что, при любых вводных, это решение выходит за рамки логики и здравого смысла.

Совершенно естественно, что Россия поступает симметрично, свежий президентский указ тому наглядное подтверждение. Я, разумеется, не сторонник подобных мер в принципе, но тут такое дело, что нас откровенно лупят по щекам. Запад в этих материально-денежных вопросах поступает как подгулявший гусар-бретер, который издевается над щуплым интеллигентом, провоцирует его на агрессию, исходя из того, что силы сторон изначально не равны. Ну вот тут, как в ринге или подворотне – нельзя стоять и жевать сопли. Если по жизни руководствоваться толстовским принципом «ударили по одной щеке, подставь вторую», то бить будут до тех пор, пока не отдашь концы. Поэтому ответная российская мера, позволяющая конфисковывать зарубежные, в первую очередь, западные активы, мне лично неприятна, но я понимаю ее неизбежность в сложившейся ситуации.

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Что еще не перестает удивлять, так это тот факт, что при любой конъюнктуре современный цивилизованный Запад сохраняет хрестоматийное оруэлловское двоемыслие. Вот эти прекрасные люди, заседающие в Капитолии со времен Джорджа Вашингтона, со времен Адама Смита, работающие в лондонском Сити и веками оберегающие устои западной цивилизации, в один миг эти устои попрали и даже не покраснели. С этим мы, в общем, смирились. Но я не могу никак взять в толк, почему в одной и той же ситуации одни государства наказывают, а другие нет? Вы решили наказать Россию за, по общепринятому на Западе мнению, агрессию против Украины. Ок. Но почему в таком случае вы не наказываете, например, Азербайджан за агрессию против Армении? Там, если не ошибаюсь, у этой маленькой Армении кусок территории взяли и отобрали военным путем. Но никто не кошмарит солнечный Азербайджан (я, кстати, к этому не призываю, просто настаиваю на равном подходе), не замораживает азербайджанские деньги в европейских банках, не отказывается от азербайджанской нефти, не запрещают, в конце концов, автомобилям с азербайджанскими номерами въезжать в Эстонию и Латвию. Как это понимать? #Этодругое?

Конфликт России и Украины, простите мне этот цинизм, обычный локальный вооруженный конфликт. Из таких противостояний соткана история послевоенного мира. Не говорю, что это нормально, но так устроена наша цивилизация, история которой – это история больших и малых войн.

По форме конфискация российских активов до боли напоминает 1917 год и советскую «экспроприацию экспроприированного». В изложении булгаковского Шарикова, предлагавшего все отнять у плохих и поделить между хорошими. Здесь уместно вспомнить, каким шоком для Европы, прежде всего, для Франции, стало решение советского правительства о конфискации европейского имущества и активов. Даже 100 с лишним лет назад это выглядело варварством, а как это выглядит в 2023 году, думаю, и слов не подобрать.

Еще вспоминается история США периода Маккартизма, когда главной американской страшилкой были коммунисты, которые придут и отнимут вашу частную собственность. Собственность для американцев, от бостонских «белых воротничков» до реднеков-глубинариев из Теннесси, с утра попивающих Jack Daniel’s, всегда была важнее всей этой демократии, которая в послевоенной Америке была весьма условной. Но что-то все встало с ног на голову – не «красные комми» экспроприируют чужую собственность, а самые, что ни на есть, главные адепты общечеловеческих ценностей.

Источник: meme-arsenal.com

Парадокс, но западный бизнес тут же всполошился, очень огорчен таким указом Путина. Говорят, нельзя так, есть же какие-то правила ведения дел, нужно быть джентльменами. Датская пивоваренная компания Carlsberg, достаточно давно купившая «Балтику», начала даже угрожать международным судом за то, что Россия вернула себе самый известный отечественный пивоваренный концерн, не заплатив датчанам ни гроша. То есть, когда Запад отжимает российские активы, это нормально, ничего не смущает. А если Россия поступает аналогичным образом, то искреннее удивление и истошные вопли «нас ограбили». Вот как тут в очередной раз не помянуть старика Оруэлла и хрестоматийное двоемыслие.

Интересно, как поведут себя международные суды. Не надо быть Спинозой, чтобы понимать, что обе стороны сейчас будут обжаловать конфискацию имущества, которая, естественно, противозаконная. Смогут ли суды быть беспристрастными и выносить неполитизированные решения? Если да, то можно говорить, что в мире еще остались какие-то якоря и опорные точки. Если не смогут, что ж – систему международного права можно будет окончательно похоронить, при том, что от нее и сегодня немного осталось.

А мораль, как обычно проста – от этих игрищ в высоких кабинетах страдают самые обычные люди на земле. Возьмем Псковскую область, которая граничит с двумя странами коллективного Запада. Многие здесь зарабатывали свой кусок хлеба, используя приграничное положение региона. Люди, которым, скорее всего, нет дела до большой политики, которые никак не могут повлиять на то или иное политическое решение. Но вот именно их наказывает Латвия и Эстония, запретив перемещаться в этих странах на автомобилях с российскими номерами, угрожая эти автомобили конфисковать. Россия, так или иначе, примет ответные меры, от которых пострадают жители приграничных регионов Латвии и Эстонии, которым тоже нет дела до большой политики. Паны дерутся, у холопов чубы трещат – в этом смысле ничего не меняется.

Более всего грустно от осознания неизбежности того, что нас, со временем, ждет обратный разворот. Не первый раз мы ссоримся с Западом, с боем тарелок и взаимными оскорблениями. Не впервой будет и мириться. Хоть и не скоро, но это произойдет. Вот тогда обе стороны сядут рядом, поднимут с пола разбитую вдребезги посуду и станут чесать голову, как теперь ее склеить обратно? И зададутся риторическим вопросом – а на кой черт мы вообще устроили этот развод с битьем тарелок и выбрасыванием детей в форточку, если у нас все равно нет другого варианта, кроме как жить вместе?

Константин Калиниченко