Блоги / Константин Калиниченко

Вера в чудо

Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска передачи «Резонер». Еженедельная программа, посвященная резонансным событиям общественно-политической жизни, выходит по четвергам в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Автор и ведущий – Константин Калиниченко.

«Любая пустота обязательно чем-нибудь заполняется»

Харуки Мураками «1Q84. Тысяча Невестьсот Восемьдесят Четыре»

На изучение эзотерики россияне потратили 904 млн рублей в этом году, согласно данным образовательной платформы GetCourse. Это самое популярное направление траты денег на образовательные программы, если это можно так назвать. Таковы, видимо, наши скорбные дела, что граждане массово ударились в оккультизм.

Источник: vladnews.ru

Тут я не открою Америки – давно доказано научными исследованиями социологов и психологов, что во времена великих потрясений и ломки систем, в предчувствии глобальных катаклизмов и тектонических социальных сдвигов люди массово погружаются в разную эзотерику. Перестают рассуждать логически, ответы на главные вопросы ищут в области иррационального.

Выводы ученых-психологов подтверждаются ходом истории. Старшее поколение, думаю, отлично помнит, что, например, в СССР в 1970-е не было никакой эзотерики. Массы были железобетонно уверены в завтрашнем дне и твердо стояли на позициях исторического материализма. Кроме отдельных экзальтированных неуравновешенных особ, никто не верил в НЛО, колдунов, астрологов, Лохнесское чудовище, считая это полнейшей чушью и буржуазной пропагандой. Оккультная повестка и мода на эзотерику появились в середине 1980-х – аккурат в тот момент, когда не только диссиденты и поэты-шестидесятники, но и на самом верху заговорили о том, что страна, на пути строительства коммунизма, кажется, свернула не туда и забрела в тупик. Полки в магазинах начали предательски пустеть – тут-то советский народ начал что-то подозревать. Материалистическая картина мира дала трещину, в образовавшуюся брешь толпой ринулись всевозможные иррациональные форматы. Появились гороскопы, бесчисленные «свидетели НЛО», население многомиллионной державы в прайм-тайм усаживалось перед телевизором, через экран которого персонаж с инфернальной внешностью и очень многозначительным выражением лица по фамилии Кашпировский лечил физические и общественные недуги. Его прямой конкурент Аллан Чумак столь же дистанционно заряжал воду, в результате у многих граждан, имевших в прежние времена оценку «отлично» по философии диалектического материализма, в доме имелись трехлитровые банки с этой заговоренной Чумаком водой. Это, так сказать, наиболее известные, хорошо раскрученные персонажи, а последователей Кашпировского и заряжателей воды, очистителей ауры и прочей лимфы было в те годы несть числа. «Дипломированные» астрологи предсказывали будущее, «потомственные прорицательницы» говорили, куда вложить деньги, на первых полосах федеральной прессы выходили материалы про Джуну, Вангу и Тунгусский метеорит.

Смотрите также Россияне стали больше интересоваться эзотерикой - исследование

Кстати, по смыслу, ровно то же самое было на излете Российской империи в начале ХХ века. Предчувствие ее гибели описано в многочисленных научных и художественных произведениях. Прежде вполне рациональное общество погрузилось в пучину спиритических сеансов. В моду вошел религиозный мистицизм, а более других умами людей владел одиозный мистик Григорий Распутин.

Смятение умов в эпоху перемен отлично изобразил Булгаков в «Собачьем сердце». Вспомните: одна срывается с насиженного места, чтобы «собачку говорящую» посмотреть, другая рассуждает о дате, когда Земля налетит на небесную ось, третий – дворник – в полнейшем безумии читает энциклопедию Брокгауза и Ефрона…

Источник: meme-arsenal.com

Если же вернуться в относительно недавнее время, то можно вспомнить, как после гибели СССР эзотерика уверенно вошла в жизнь новой и еще очень бестолковой России. Появились секты, причем не только религиозные. Финансовые пирамиды, по сути, были теми же сектами, адепты которых напрочь отказывались верить тому, что говорили профессиональные экономисты, готовы были перегрызть глотку каждому, кто утверждал, что любой финансовой пирамиде рано или поздно суждено рухнуть, а все адепты этой секты имени Мавроди будут неизбежно похоронены под ее обломками. Советские люди, воспитанные на материалистической философии марксизма-ленинизма и девственно неграмотные в вопросе финансов, с пеной у рта готовы были объяснять любому встречному, почему АО «МММ» — это никакая не пирамида, а самая настоящая инвестиционная компания.

Кто-то ринулся в церковь и, не найдя там сходу простых ответов на сложные вопросы, становился легкой добычей сект, разных «Белых братств» и прочих доморощенных «Аум Синрикё».

Старожилы псковской политики должны помнить – во второй половине лихих 90-х был такой глава, кажется, Невельского района по фамилии Юшкевич. С виду – типичный «крепкий хозяйственник». А по жизни – хрестоматийный эзотерик, знающие люди рассказывают, что у него в кабинете всегда имелась банка «заряженной воды», которую он чуть ли не сам заряжал. Представляете себе подобного главу района в наши дни? Я вот, кстати, не удивлюсь, если скоро у нынешних муниципальных руководителей в потайном углу появится маленький алтарь для эзотерических практик и оккультный инструментарий для приманивания денег в районный бюджет.

А сегодня мы каждый божий день читаем сводки об очередных мошенниках, облапошивших простодушных россиян, отправив их на площадки онлайн-казино, криптобиржи и в прочие новомодные схемы развода лоха. И люди идут, как бараны на бойню, несмотря на мощнейшую кампанию в СМИ по разоблачению мошеннических схем. Почему это работает?

Потому, что люди, вопреки всему, хотят верить в чудо. Меняются только формы, а вера в чудо остается во все смутные времена. Все же хотят хорошей жизни — в личном плане, финансовом. Разуверившись в том, что это реально сделать рациональным путем, многие погружаются в оккультизм. Верят в то, что получится быстро выбраться из нищеты, наладить личную жизнь. Что после долгих мытарств, встретится на пути «волшебник в голубом вертолете».

Это ощущение и ожидание чуда очень хорошо показаны в фильме Эльдара Рязанова «Небеса обетованные», снятом в переломном 1991 году. Через весь сюжет красной нитью проходит ожидание нищих бомжей, живущих на свалке, что прилетят инопланетяне и заберут их отсюда в лучшую жизнь, на те самые небеса обетованные. В фильме есть хэппи-энд, в жизни его, как правило, нет.

Смотрите также Этаж фортуны

Мы живем от одного «смутного времени» к другому, с короткими передышками. После смутных 90-х пришла некоторая стабильность и уверенность в завтрашнем дне. В сытые путинские 2000-е и 2010-е снова было принято смеяться над эзотерикой, профессиональные астрологи исчезли с экранов телевизоров, а гороскопы окончательно превратились в формат развлекательного чтива. Ты был, скорее всего, не в восторге от окружающего мира, но уверен в себе и завтрашнем дне. Что работа есть и будет, родителям пенсию, пусть небольшую, но платят вовремя, что будет отпуск, и ты поедешь в Турцию или Египет. А там, глядишь, возьмешь автокредит и позволишь себе простенькую иномарку, какой-нибудь «Форд Фокус» или «Шевроле Лачетти». Был внятный и прогнозируемый жизненный путь. Зачем тебе к гадалке ходить, если все и так понятно?

Но снова настали смутные времена, пропагандистская благодушная картинка все дальше отрывается от реальности, люди опять ищут ответы на насущные вопросы, погружаясь в эзотерику. И вот уже прокуратура вынуждена разбираться с новыми сектами, радостно оседлавшими вечную тему конца света, а «Университет магии и колдовства Хогвартс» лишать статуса «университет» — мы-то и не знали, что есть учебное заведение, где на полном серьезе готовили по таким специальностям, как «Демонология» и «Кладбищенское колдовство». О чем и говорить, если главный поп-идол современной отечественной эстрады носит многозначительную кличку «Шаман».

Фото: t.me/ARTolmachev

По гамбургскому счету, массовое увлечение эзотерикой и оккультизмом говорит о том, что люди разуверились в стабильности и вообще наличии завтрашнего дня. Они хотят не только чуда – они хотели бы получить некоторое понимание ближайшего будущего. Ждут помощи – не от власти, в которой они осознанно или подсознательно разочаровались, а от потусторонних сил. Это, в том числе, уход от реальности, потому что реальность угнетает. Если тебя реальность не устраивает, ты пытаешься уйти от нее – кто-то просто, извиняюсь, забухает, другой пойдет общаться с духами.

Что будет дальше? Сегодня никто не знает. Но есть ощущение конечности мира. Перефразируя культовую фразу Ринго Старра «tomorrow never knows» («никогда не знаешь, что будет завтра»), можно сказать: «tomorrow never comes» — в вольном переводе: «никогда не знаешь, наступит ли завтра». Люди это ощущают на уровне подсознания, и ничего ты с этим не поделаешь. Вот такие настали времена.

Константин Калиниченко