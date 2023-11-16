Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Господин Рейтингомер
Советы на зиму псковским водителям
Экономим на покупках
«Метражи» сделка с недвижимостью
ЛОНГРИД проверить здоровье
Теплый дом ЛОНГРИД
Досуг псковского школьника
День открытых дверей «Академия слуха»
вопросы о муниципальной реформе
Хобби для мужчин. ЛОНГРИД
бизнес-ланчи вкусные обеды
«Истфакт» Инженерное чудо России
Встречаем 2024: новогодние корпоративы
участие в президентских выборах
национальность белоруска
изменяя лик родной земли
Константин Калиниченко Публикаций: 297
16.11.2023 18:000 Вера в чудо 09.11.2023 17:370 Времена симметричных ответов 08.11.2023 17:340 Реплика Константина Калиниченко: 365 дней мэра Елкина 02.11.2023 16:573 Пещерная ксенофобия 26.10.2023 16:290 На последней ступени вертикали Все публикации
Блоги других авторов
 
 
 
 
Самое популярное 09.11.2023 13:345 Детский сад и 15 многоэтажек будут строить под Псковом 09.11.2023 08:572 Ведерников-style 2.0. 09.11.2023 11:503 Тараканы идут в гости 13.11.2023 10:430 Неисправность компьютера привела к смерти женщины в Псковской области 15.11.2023 15:1613 Иван Цецерский лишился поста исполнительного директора Всероссийской ассоциации развития МСУ
Блоги / Константин Калиниченко

Вера в чудо

16.11.2023 18:00|ПсковКомментариев: 0

Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска передачи «Резонер». Еженедельная программа, посвященная резонансным событиям общественно-политической жизни, выходит по четвергам в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Автор и ведущий – Константин Калиниченко.

 

«Любая пустота обязательно чем-нибудь заполняется»

Харуки Мураками «1Q84. Тысяча Невестьсот Восемьдесят Четыре»

На изучение эзотерики россияне потратили 904 млн рублей в этом году, согласно данным образовательной платформы GetCourse. Это самое популярное направление траты денег на образовательные программы, если это можно так назвать. Таковы, видимо, наши скорбные дела, что граждане массово ударились в оккультизм.

Источник: vladnews.ru

Тут я не открою Америки – давно доказано научными исследованиями социологов и психологов, что во времена великих потрясений и ломки систем, в предчувствии глобальных катаклизмов и тектонических социальных сдвигов люди массово погружаются в разную эзотерику. Перестают рассуждать логически, ответы на главные вопросы ищут в области иррационального.

Выводы ученых-психологов подтверждаются ходом истории. Старшее поколение, думаю, отлично помнит, что, например, в СССР в 1970-е не было никакой эзотерики. Массы были железобетонно уверены в завтрашнем дне и твердо стояли на позициях исторического материализма. Кроме отдельных экзальтированных неуравновешенных особ, никто не верил в НЛО, колдунов, астрологов, Лохнесское чудовище, считая это полнейшей чушью и буржуазной пропагандой. Оккультная повестка и мода на эзотерику появились в середине 1980-х – аккурат в тот момент, когда не только диссиденты и поэты-шестидесятники, но и на самом верху заговорили о том, что страна, на пути строительства коммунизма, кажется, свернула не туда и забрела в тупик. Полки в магазинах начали предательски пустеть – тут-то советский народ начал что-то подозревать. Материалистическая картина мира дала трещину, в образовавшуюся брешь толпой ринулись всевозможные иррациональные форматы. Появились гороскопы, бесчисленные «свидетели НЛО», население многомиллионной державы в прайм-тайм усаживалось перед телевизором, через экран которого персонаж с инфернальной внешностью и очень многозначительным выражением лица по фамилии Кашпировский лечил физические и общественные недуги. Его прямой конкурент Аллан Чумак столь же дистанционно заряжал воду, в результате у многих граждан, имевших в прежние времена оценку «отлично» по философии диалектического материализма, в доме имелись трехлитровые банки с этой заговоренной Чумаком водой. Это, так сказать, наиболее известные, хорошо раскрученные персонажи, а последователей Кашпировского и заряжателей воды, очистителей ауры и прочей лимфы было в те годы несть числа. «Дипломированные» астрологи предсказывали будущее, «потомственные прорицательницы» говорили, куда вложить деньги, на первых полосах федеральной прессы выходили материалы про Джуну, Вангу и Тунгусский метеорит.

Кстати, по смыслу, ровно то же самое было на излете Российской империи в начале ХХ века. Предчувствие ее гибели описано в многочисленных научных и художественных произведениях. Прежде вполне рациональное общество погрузилось в пучину спиритических сеансов. В моду вошел религиозный мистицизм, а более других умами людей владел одиозный мистик Григорий Распутин.

Смятение умов в эпоху перемен отлично изобразил Булгаков в «Собачьем сердце». Вспомните: одна срывается с насиженного места, чтобы «собачку говорящую» посмотреть, другая рассуждает о дате, когда Земля налетит на небесную ось, третий – дворник – в полнейшем безумии читает энциклопедию Брокгауза и Ефрона…

Источник: meme-arsenal.com

Если же вернуться в относительно недавнее время, то можно вспомнить, как после гибели СССР эзотерика уверенно вошла в жизнь новой и еще очень бестолковой России. Появились секты, причем не только религиозные. Финансовые пирамиды, по сути, были теми же сектами, адепты которых напрочь отказывались верить тому, что говорили профессиональные экономисты, готовы были перегрызть глотку каждому, кто утверждал, что любой финансовой пирамиде рано или поздно суждено рухнуть, а все адепты этой секты имени Мавроди будут неизбежно похоронены под ее обломками. Советские люди, воспитанные на материалистической философии марксизма-ленинизма и девственно неграмотные в вопросе финансов, с пеной у рта готовы были объяснять любому встречному, почему АО «МММ» — это никакая не пирамида, а самая настоящая инвестиционная компания.

Кто-то ринулся в церковь и, не найдя там сходу простых ответов на сложные вопросы, становился легкой добычей сект, разных «Белых братств» и прочих доморощенных «Аум Синрикё».

Старожилы псковской политики должны помнить – во второй половине лихих 90-х был такой глава, кажется, Невельского района по фамилии Юшкевич. С виду – типичный «крепкий хозяйственник». А по жизни – хрестоматийный эзотерик, знающие люди рассказывают, что у него в кабинете всегда имелась банка «заряженной воды», которую он чуть ли не сам заряжал. Представляете себе подобного главу района в наши дни? Я вот, кстати, не удивлюсь, если скоро у нынешних муниципальных руководителей в потайном углу появится маленький алтарь для эзотерических практик и оккультный инструментарий для приманивания денег в районный бюджет.

А сегодня мы каждый божий день читаем сводки об очередных мошенниках, облапошивших простодушных россиян, отправив их на площадки онлайн-казино, криптобиржи и в прочие новомодные схемы развода лоха. И люди идут, как бараны на бойню, несмотря на мощнейшую кампанию в СМИ по разоблачению мошеннических схем. Почему это работает?

Потому, что люди, вопреки всему, хотят верить в чудо. Меняются только формы, а вера в чудо остается во все смутные времена. Все же хотят хорошей жизни — в личном плане, финансовом. Разуверившись в том, что это реально сделать рациональным путем, многие погружаются в оккультизм. Верят в то, что получится быстро выбраться из нищеты, наладить личную жизнь. Что после долгих мытарств, встретится на пути «волшебник в голубом вертолете».

Это ощущение и ожидание чуда очень хорошо показаны в фильме Эльдара Рязанова «Небеса обетованные», снятом в переломном 1991 году. Через весь сюжет красной нитью проходит ожидание нищих бомжей, живущих на свалке, что прилетят инопланетяне и заберут их отсюда в лучшую жизнь, на те самые небеса обетованные. В фильме есть хэппи-энд, в жизни его, как правило, нет.

Мы живем от одного «смутного времени» к другому, с короткими передышками. После смутных 90-х пришла некоторая стабильность и уверенность в завтрашнем дне. В сытые путинские 2000-е и 2010-е снова было принято смеяться над эзотерикой, профессиональные астрологи исчезли с экранов телевизоров, а гороскопы окончательно превратились в формат развлекательного чтива. Ты был, скорее всего, не в восторге от окружающего мира, но уверен в себе и завтрашнем дне. Что работа есть и будет, родителям пенсию, пусть небольшую, но платят вовремя, что будет отпуск, и ты поедешь в Турцию или Египет. А там, глядишь, возьмешь автокредит и позволишь себе простенькую иномарку, какой-нибудь «Форд Фокус» или «Шевроле Лачетти». Был внятный и прогнозируемый жизненный путь. Зачем тебе к гадалке ходить, если все и так понятно?

Но снова настали смутные времена, пропагандистская благодушная картинка все дальше отрывается от реальности, люди опять ищут ответы на насущные вопросы, погружаясь в эзотерику. И вот уже прокуратура вынуждена разбираться с новыми сектами, радостно оседлавшими вечную тему конца света, а «Университет магии и колдовства Хогвартс» лишать статуса «университет» — мы-то и не знали, что есть учебное заведение, где на полном серьезе готовили по таким специальностям, как «Демонология» и «Кладбищенское колдовство». О чем и говорить, если главный поп-идол современной отечественной эстрады носит многозначительную кличку «Шаман».

Фото: t.me/ARTolmachev

По гамбургскому счету, массовое увлечение эзотерикой и оккультизмом говорит о том, что люди разуверились в стабильности и вообще наличии завтрашнего дня. Они хотят не только чуда – они хотели бы получить некоторое понимание ближайшего будущего. Ждут помощи – не от власти, в которой они осознанно или подсознательно разочаровались, а от потусторонних сил. Это, в том числе, уход от реальности, потому что реальность угнетает. Если тебя реальность не устраивает, ты пытаешься уйти от нее – кто-то просто, извиняюсь, забухает, другой пойдет общаться с духами.

Что будет дальше? Сегодня никто не знает. Но есть ощущение конечности мира. Перефразируя культовую фразу Ринго Старра «tomorrow never knows» («никогда не знаешь, что будет завтра»), можно сказать: «tomorrow never comes» — в вольном переводе: «никогда не знаешь, наступит ли завтра». Люди это ощущают на уровне подсознания, и ничего ты с этим не поделаешь. Вот такие настали времена.

Константин Калиниченко

Теги: #Резонер
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Поддерживаете ли идею Матвиенко давать квартиры семьям, в которых есть три и более детей?
В опросе приняло участие 245 человек
16.11.2023, 18:270 Чесоточного клеща обнаружили у домашней собаки в Псковской области 16.11.2023, 18:250 Нетрезвый пскович вступился за пьяную жену и лишился свободы 16.11.2023, 18:180 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 16 ноября 16.11.2023, 18:150 Неделю приемов граждан по вопросам ЖКХ проведут псковские единороссы
16.11.2023, 18:000 Вера в чудо 16.11.2023, 18:000 Очередную группу призывников из Псковской области направили на службу в Росгвардию 16.11.2023, 17:500 Госдума приняла в первом чтении законопроект об ограничении телефонов в школах 16.11.2023, 17:460 Женщина на BMW сбила 4 секции ограждения на улице Юбилейной в Пскове
16.11.2023, 17:420 «Гайд-парк»: Андрей Козлов об итогах года для аграриев и работе над бюджетом-2024. ВИДЕО 16.11.2023, 17:380 Водитель ВАЗа сбил женщину на переходе в Пскове 16.11.2023, 17:360 Муниципалитеты-лидеры по внедрению дизайн-кода получат по 500 тысяч рублей на благоустройство 16.11.2023, 17:230 Эстония обвинила Россию в том, что она не задерживает мигрантов на границе
16.11.2023, 17:120 Онлайн-шопоголикам рассказали, как сделать покупки безопасными 16.11.2023, 17:090 Скончался известный композитор, почетный гражданин города Пскова Александр Роор 16.11.2023, 17:010 Спецназовец провел для юных псковичей мастер-класс по самбо 16.11.2023, 16:590 Великолукский боец ММА Руслан Шамилов проведет поединок 9 декабря
16.11.2023, 16:450 Андрей Козлов: Последствия африканской чумы свиней не пройдут в одночасье 16.11.2023, 16:430 Кроссоверы Jetour продаются в салонах «АвтоТим» в Псковской области 16.11.2023, 16:400 «Дневной дозор»: должен ли кандидат в президенты быть партийным? 16.11.2023, 16:290 Финляндия закроет четыре КПП на границе с Россией с 18 ноября
16.11.2023, 16:270 День киберспорта пройдет в Пскове 16.11.2023, 16:190 Этот год для сельского хозяйства был непростым — Андрей Козлов 16.11.2023, 16:120 День правовой помощи детям пройдет 20 ноября в Псковской области 16.11.2023, 15:580 Сбивший двух школьниц в Дедовичах мужчина отправится в тюрьму на 7 лет
16.11.2023, 15:550 Расписание утренних рейсов автобуса по маршруту №8А изменили в Пскове 16.11.2023, 15:490 Андрей Козлов о проекте бюджета и росте доходов Псковской области 16.11.2023, 15:390 День без осадков и морозы прогнозируют в Псковской области 17 ноября 16.11.2023, 15:310 Стали известны подробности гибели тракториста в нечистотах в Псковской области
16.11.2023, 15:260 Самовар XIX века украли из сарая в Псковском районе 16.11.2023, 15:140 Андрей Турчак поздравил Молодую гвардию «Единой России» с 18-летием 16.11.2023, 15:020 «Три мудреца»: Два года санкций. Стали ли мы жить хуже? ВИДЕО 16.11.2023, 14:481 Оливье подорожал минимум на 45% - исследование
16.11.2023, 14:430 Андрей Козлов: Ситуация с прокладкой газораспределительных сетей улучшилась 16.11.2023, 14:340 Володин предложил дифференцировать ставку по ипотеке в зависимости от зарплат в регионе 16.11.2023, 14:190 Двое бездомных украли оставленный на улице чемодан в Острове 16.11.2023, 14:130 Оформить открытку на мастер-классе могут гости музея-усадьбы Софьи Ковалевской
16.11.2023, 14:091 Андрей Турчак предложил закрепить принцип доступности секций самбо в региональных программах развития этого вида спорта 16.11.2023, 14:040 В Печорском районе начались строительные работы для догазификации деревни Новые Бутырки 16.11.2023, 13:460 Андрей Козлов: Куньинский район динамично развивается 16.11.2023, 13:290 «Метражи»: Как обезопасить сделку с недвижимостью?
16.11.2023, 13:151 Тракторист утонул в нечистотах в Псковской области 16.11.2023, 13:140 Себестоимость производства яиц заметно выросла — Андрей Козлов 16.11.2023, 13:080 Псковичи раскупили все билеты на спектакль «Айболит» 16.11.2023, 13:060 Конкурс на право продажи новогодних елок объявили в Пскове
16.11.2023, 13:040 Начинается видеотрансляция программы «Три мудреца»: Два года санкций. Стали ли мы жить хуже? 16.11.2023, 12:530 Андрей Козлов: Сельское хозяйство — определенно приоритетное направление 16.11.2023, 12:460 Униженные и оскорблённые: как и от чего намерены защищать учителей 16.11.2023, 12:240 Самолет из Пскова в Москву вылетел с полуторачасовой задержкой
16.11.2023, 12:110 По делу о мошенничестве в пивоваренной компании «Балтика» задержаны ее бывший президент и вице-президент 16.11.2023, 12:040 Что делать псковичам, если рейс задержан 16.11.2023, 12:020 Начинается видеотрансляция программы «Гайд-парк» с Андреем Козловым об итогах года для аграриев и работе над бюджетом-2024 16.11.2023, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 16 ноября
16.11.2023, 11:500 Металлическую банковскую карту могут заказать клиенты СберПервого 16.11.2023, 11:430 «Сидим больше часа»: пассажиры самолета Псков - Москва застряли внутри воздушного судна 16.11.2023, 11:410 «Единая Россия» обеспечила в бюджете расходы на ключевые направления соцполитики и экономики 16.11.2023, 11:280 Светофор не работает на Четырех углах в Пскове
16.11.2023, 11:210 Случаи внебольничной пневмонии фиксируют у детей и в семьях в Великих Луках 16.11.2023, 11:100 «Единая Россия» запустила благотворительную акцию «Серебряная ёлка» 16.11.2023, 11:030 Пенсионерку в бордовом берете разыскивают в Себежском районе 16.11.2023, 11:000 Škoda и ВАЗ не разъехались на проспекте Энтузиастов в Пскове
16.11.2023, 10:440 «Три мудреца»: Два года санкций. Стали ли мы жить хуже? 16.11.2023, 10:380 Дом подожгли в красногородской деревне Горки 16.11.2023, 10:360 В Псковской области взлетел спрос на комплектовщиков товаров и подарков к праздникам 16.11.2023, 10:230 100 человек уже обратились за помощью в новый ФАП в себежской деревне Томсино
16.11.2023, 10:130 «Гайд-парк»: Андрей Козлов об итогах года для аграриев и работе над бюджетом-2024 16.11.2023, 09:580 Движение на участке улицы Народной ограничат в Пскове с 12:00 16.11.2023, 09:450 Рестораны наращивают закупки российского вина 16.11.2023, 09:280 Россияне с долгом свыше 500 тысяч рублей стали активно заявлять о банкротстве
16.11.2023, 09:150 Клиенты Tele2 могут купить смартфоны Xiaomi и Infinix со скидкой 55% в Черную пятницу 16.11.2023, 09:030 Газ пустили в две блочно-модульные котельные в Кунье 16.11.2023, 09:030 Отреставрированные советские фонари включат в Великих Луках 16 ноября 16.11.2023, 08:470 Собачьи площадки предложили создавать в регионах при «реновации»
16.11.2023, 08:360 Внутрипоселковые газопроводы построили в псковской деревне Федоровщина 16.11.2023, 08:230 Интерес к специалистам без опыта вырос на рынке труда в России 16.11.2023, 08:110 Подачу коллективных судебных исков хотят упростить 16.11.2023, 07:560 Эксперты назвали самые популярные маршруты для новогодних каникул россиян
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2023

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru