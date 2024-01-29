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Реплика Константина Калиниченко: «Мастер и Маргарита» – 2024

29.01.2024 17:42|ПсковКомментариев: 3

Новая версия «Мастера и Маргариты» сходу вызвала массу споров. Я не люблю и не имею права навязывать – каждый должен сам решать, смотреть или не смотреть. Но тут скажу, что к просмотру обязательно. Для кого?

 

Для поклонников Булгакова – потому что это нестандартный постмодернистский взгляд на его творчество и конкретно «Мастера и Маргариту». Это просто интересно, потому что, согласитесь, никому не нужна еще одна классическая экранизация культового произведения просто с другими актерами.

Для понимания, куда идет качественный современный российский кинематограф. А он реально идет. Вот я – скептик всегда был в этом смысле. Российское массовое постсоветские кино за штучными исключениями – «ДМБ», «День выборов»-1/2, «Даун хаус», «Брат-1» (второго «Брата» с его душным и неочевидным пафосом «сила в правде» по прошествии лет воспринимать сложно) – долгие годы являлось жалким копирование Голливуда. Но факты говорят о том, что жив, худо-бедно, отечественный синематограф, может и не на гребне волны, но вполне соответствует духу времени. Кажется, наверстывает упущенные годы, перестал быть коленопреклоненным копипастером и делает новое качественное российское кино.

Для тех, кто не утратил себя в этой «новой нормальности» и еще способен читать между строк. Хотя, что там между строк – все на поверхности.

Для тех, кто сегодня выпрыгивает из штанов, требуя запретить фильм и наказать режиссера. Во-первых, пора уже научиться критиковать после просмотра, а не до. Избавляйтесь от «Пастернака не читал, но осуждаю». Во-вторых, не будьте «попугаем Попкой», не повторяйте за другими, а составьте собственное мнение. И если критикуете — критикуйте по существу.

Для всех, в принципе. Потому что надо посмотреть – вдруг запретят и снимут с проката, потом будет обидно. Активировались какие-то общественники, накропали доносы – что-то где-то там режиссер фильма за Украину написал. Или не написал, но слухи такие ходят. Какие-то скрины – я не видел и не собираюсь.

Потому что нужно не быть одномерным одноклеточным существом и понимать элементарную вещь. Человек – отдельно, его творчество – отдельно. Мне глубоко плевать, каких взглядов придерживается режиссер Локшин, но он снял отличное кино. Только это имеет значение в творчестве.

А если судить по личности автора, то мы так далеко зайдем. Пушкин, который «наше все», был, как известно, порядочным говнюком по жизни. И, кстати, декабристом – власть законную готовился свергать. И не донес, куда следует. По нынешним меркам – махровый экстремист и террорист. Давайте запретим Пушкина? Достоевский – пил-гулял в Баден-Бадене, играл в азартные игры, а бабло поднимал в России. Ну прям как современный российский шоу-биз. Русский человек Достоевского – это пьяница, проститутка, неудачник, абьюзер. Страдание и обреченность. Такая коллективная «Соня Мармеладова», но с комплексом Наполеона. Идеальный иноагент этот ваш, т.е., простите, наш Достоевский. Лев Толстой считал, что миром правят сумасшедшие, а любая власть есть насилие. За это утверждение вообще можно по уголовной статье сейчас пойти. Великий режиссер Стэнли Кубрик был законченным социал-дарвинистом и однажды заявил, что «Гитлер был во многом прав», за что, разумеется, Кубрика долго и обильно поливали грязью. Но это ведь не отменяет факта, что Кубрик был гениальным режиссером. И так далее, список бесконечен.

Михаил Булгаков

Откровенно говоря, политические взгляды режиссера Локшина, по-моему, просто предлог. Возбудились отдельные граждане не на постановку, а на самого Булгакова. Михаил Афанасьевич, прямо сказать, не провластный писатель — это секрет Полишинеля. Да еще и простой народ, кажется, не слишком любил. Его герои – профессор Преображенский, интеллигентный доктор Борменталь, богемный Мастер, заскучавшая столичная эстетка Маргарита. Все они — герои положительные. А представители простого народа, чуть ли не поголовно, какие-то ущербные. Воруют калоши, гадят мимо сортира, заняты ерундой вместо работы, необразованные, с крайне низким IQ, потому склонны к конспирологии. Символ глубинного народа у Булгакова, как ни крути, подонок Швондер, со всеми вытекающими. А в «Мастере и Маргарите» простому народу вообще места не нашлось, кроме, разве что, дуры-Аннушки – кто-то же должен был маслице разлить. Да поэта Бездомного, который оперативно сошел с ума. Видимо, это и злит глубинариев, по мнению которых, любое художественное произведение должно быть чем-то средним между «Молодой гвардией» и «Как закалялась сталь».

Но вот такой писатель Булгаков. Как и любой автор, он пишет о том, что ему интересно, а не по заказу «совминкульта». Не писал Булгаков про героев первой пятилетки, подвиги шахтеров и сталеваров. Про героев войны не писал. Так что же — запретить Булгакова теперь? Снова наступить на советские грабли, оставить исключительно «пролетарских» писателей, с единственно верной идеологией в голове и традиционными ценностями на уме?

Что ж, можно и наступить, если не дошло с первого раза. Но в таком случае мы очень быстро окажемся в ситуации, когда в театрах и кино останется продукт, идеологически выверенный, поставленный «правильными» режиссерами, но отвратительный и низкопробный. К тому же мы добровольно лишим себя многих важных тем в искусстве.

Хотим мы, чтобы кругом была сплошная «Молодая гвардия» и «Павка Корчагин»? Вопрос, разумеется, риторический.

Константин Калиниченко

Теги: #кино #культура
Источник: Псковская Лента Новостей
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