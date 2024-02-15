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Поворот не туда

Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска передачи «Резонер». Еженедельная программа, посвященная резонансным событиям общественно-политической жизни, выходит по четвергам в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Автор и ведущий – Константин Калиниченко.

«Время проходит, вот в чем беда. Прошлое растет, а будущее сокращается. Все меньше шансов что-нибудь сделать – и все обиднее за то, чего не успел»

Харуки Мураками «Дэнс, Дэнс, Дэнс»

В тяжелые исторические моменты люди часто пытаются остановиться, выдохнуть и оглянуться назад, чтобы понять, как так получилось и где же мы пошли по неверному пути. Чаще всего рассуждают о событиях февраля 2022 года, но это, конечно же, очень поверхностный взгляд. Наш «поворот не туда» случился ровно 10 лет назад, в феврале 2014 года.

Тогда, как, вероятно, все помнят, был в разгаре очередной украинский майдан, в центре Киева шли самые настоящие бои между силами действующей украинской власти и оппозицией. Майдан активно и успешно свергал президента Януковича и, в конечном итоге, отправил его на свалку истории. Ровно через неделю на Украине будут отмечать 10 лет со дня его позорного бегства в неизвестном направлении. Ну, это их дела.

Центр Киева 19 февраля 2014 года. Фото: Андрей Стенин/РИА «Новости»

Свержение президента Украины Януковича – это тот Рубикон, который все перешли, а дальше уже пошло, как пошло. Нам важно, что именно в тот момент была большая развилка для России, Украины и всего цивилизованного мира, когда все заинтересованные стороны могли пойти по другой дороге. Какой? Вариантов много, мы их, по возможности, рассмотрим. История, разумеется, сослагательного наклонения не имеет. Но попробуем порассуждать о причинно-следственных связях и том, как оно могло бы быть.

Прежде всего, для юридической чистоты нашего теоретизирования о возможных вариантах развития сюжета, нужно четко и однозначно понимать: в феврале 2014 года в Украине произошел классический государственный переворот. Притом при сознательной поддержке внешних сил. Примерно то же самое, что было в Чили, когда генерал Аугусто Пиночет под радостное одобрение американских партнеров свергал президента Альенде, с той лишь разницей, что Янукович успел убежать из страны, а Альенде успел только застрелиться. Поэтому, когда деятели Евросоюза изображают из себя политических девственниц, рассуждая о небывалом подъеме демократии в Украине и реализации права народа на смену власти, это есть ничто иное, как хрестоматийное ханжество, которого в современной мировой политике, к сожалению, сверх всякой меры. Янукович, каким бы говнюком он ни был, являлся законно избранным президентом Украины. Свержение законного главы государства – это госпереворот, нарушение Конституции страны. Коллективный Запад несет за него и его последствия всю полноту ответственности. Не признай лидеры стран Запада Майдан и новую украинскую власть, не было бы февраля 2022 года, я в этом ни секунды не сомневаюсь.

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Вернемся ненадолго к свергнутому Януковичу. Был ли он подонком на троне? Вероятно, да. Честно говоря, все, что я читал про Украину эпохи Януковича, так или иначе, свидетельствует, что он был стопроцентным вредителем. Пытался косплеить Лукашенко, балансируя между Россией и Западом, заигрывал с одним миром, потом на задних лапах приползал к другому. Но, если Лукашенко напоминает уверенного в непогрешимости своего блефа мастера политического покера, то Янукович являл собой отвратительный пример дешевой политической проституции. На том и погорел.

Надо ли было за него впрягаться в 2014-м? Большие сомнения на этот счет. Пациент был сильно поперек горла украинскому народу, к тому же оказался самым обыкновенным трусом. Сегодня совершенно очевидно, что этот балласт нужно было вовремя сбросить без малейших сожалений.

Но не сбросили и… А что дальше? Дальше были какие-то полумеры. Сначала, вроде бы, все шло прекрасно – случился «Крым наш», и это, вне всякого сомнения, был пример высочайшего управленческого мастерства, кто бы там что ни думал о присоединении Крыма. Возможно, величайшая спецоперация в истории. Вот тут было очевидно, что Украина напоминала лежащую на лопатках зебру в африканской саванне, над которой навис лев, намеренный поживиться добычей. Но вместо того, чтобы уже идти до конца, началось топтание на месте. 8 лет какого-то треша в Донбассе, когда территория превратилось в натуральное «Сомали», где все друг в друга стреляют и обвиняют противоположную сторону в пуске ракет.

Может быть, СВО нужно было начинать уже тогда, в 2014 году? Восстановление власти свергнутого президента Януковича стало бы законным для этого основанием. Та же Франция постоянно восстанавливает в Африке режимы свергнутых, но лояльных Франции негров – и ничего, мировое сообщество только поощряет. Россия вполне могла пойти по такому пути. А, учитывая тогдашнее состояние украинской армии, в успешном исходе кампании можно было почти не сомневаться.

Прошу меня правильно понять, я ни в коем случае не предлагаю агрессию в отношении другого суверенного государства – только анализирую гипотетические варианты 2014 года.

Окей, не стали тогда начинать СВО, даже не попытались повторить 1968 год в Чехословакии, понемногу стали признавать новую украинскую реальность и новую власть. Решили договариваться. Что ж, дело хорошее – любой конфликт неизбежно заканчивается новыми договоренностями. При активном посредничестве Лукашенко появились Минские соглашения, затем образовался Нормандский формат. Вроде бы все вошло в правильное русло, но и тогда и по прошествии лет меня не покидало ощущение, что это была какая-то неправильная дипломатия. Создавалось ощущение, что все соглашения там подписывались на бумажных салфетках симпатическими чернилами. Потому что как-то так вышло, что у России оказалась одна редакция Минских соглашений, у Украины другая. Этот вопрос так и повис в воздухе, хотя согласитесь, это за гранью здравого смысла в серьезной международной политике. Потом нам много говорили из самых разных чертогов российской политики, что Россию с «Минском» обманули. Украинское направление российской политики оказалось полным и безоговорочным провалом. Запад нас полностью переиграл. Но разве кто-то понес за это заслуженное наказание или были извлечены уроки?

А реально было нормально договориться, без обмана? Сейчас из уст чиновников МИДа часто приходится слышать, что коллективный Запад недоговороспособен. Чушь. Не надо выдавать собственную плохую работу за чужую недоговороспособность. Дипломатия – это вопрос разумного торга. И, разумеется, правильно оформленных соглашений, без разного рода «личных гарантий» и «устных договоренностей». Многие, наверно, обратили внимание, что совсем перестали вспоминать про Нормандский формат – потому что, с т.з. международного права, это была совершенно непонятная структура – так, поговорить за то, как космические корабли бороздят просторы Большого театра. А ведь на «Нормандскую четверку» возлагались большие надежды в части нормализации отношений с Украиной. Оказалось, что устные договоренности не работают – ну, надо же, какое открытие Америки в XXI веке…

И вот мы все, 10 лет спустя, в феврале 2024 года, оказались у разбитого корыта. Украина, со своим вечным «украинством», хитрой логикой, попыткой подоить всех возможных мамок и мистической верой в НАТО и Евросоюз. Россия, собравшая против себя коалицию из, кажется, 42 государств, обложенная по макушку санкциями, вынужденная для любой ерунды искать альтернативные маршруты и пути решения. Да и весь, как раньше казалось, цивилизованный мир, который легко и непринужденно спустил в унитаз свои основы и показал, что правила и законы существуют лишь до тех пор, пока они выгодны власть предержащим.

Вот так. Жаль, что нельзя вернуться в февраль 2014 года, в то место, где все свернули не туда.

Константин Калиниченко