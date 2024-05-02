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Губит людей не пиво…

Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска передачи «Резонер». Еженедельная программа, посвященная резонансным событиям общественно-политической жизни, выходит по четвергам в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Автор и ведущий – Константин Калиниченко.

«В 1969-м я завязал с женщинами и алкоголем. Это были худшие 20 минут моей жизни».

Джордж Бест, североирландский футболист

Бесконечно можно смотреть на то, как течет вода, горит огонь и на борьбу с алкоголем в России, которую ведут самые наивные российские чиновники и общественники. Про эту борьбу сложены легенды, сняты фильмы, написаны талмуды научной и художественной литературы. Когда какой-нибудь очередной «Султан Хамзаев» блистает оригинальностью, предлагая запретить дорогим россиянам винно-водочную продукцию, я всегда вспоминаю эпизод из, если не ошибаюсь, «Возвращения резидента», где два шпиона на той стороне обсуждают, чем живет СССР:

– Там сейчас идёт борьба с зелёным змием.

– Ну и как?

– 3:0. В пользу змия.

Описываемые в фильме события, на минуточку, происходят где-то в 1960-е. Лет через 20 неподражаемый и ультрамодный в то время Михаил Горбачев развяжет антиалкогольную кампанию – пить люди не перестанут, а вот глиняные трясущиеся ножки ржавого колосса под названием «СССР» подломятся аккурат на фоне массового вырубания виноградников и змееподобных очередей в винно-водочные. Прошли годы, и очередные политические неофиты пытаются в сотый раз войти в эту реку.

Источник: kiprinform.com

Поводом нового противоалкогольного крестового похода стали бесконечно длинные майские выходные. Некоторые народные избранники ближе к концу апреля неожиданно для себя выяснили, что народ этой великой страны будет отдыхать аж два раза по 4 дня. А поскольку в Госдуме, как хорошо известно, не дураки сидят, то депутаты моментально начали зрить в корень. Чем таким интересным будут заниматься широкие народные массы на протяжении 8 выходных почти подряд? А некоторые ведь не удовлетворятся полумерами, возьмут 2-3 мая пару отгулов и вуаля – 10 выходных, как с куста. Можно, конечно, тешить себя иллюзией про внутренний туризм и познавательный чилл-аут с книгой на диване. Но депутаты Госдумы потому и называются народными избранниками, что слишком хорошо знают свой народ. Поэтому они сделали единственно верный вывод – русский народ в эти дни, в массе своей, будет крепко пить. Почему? Да как-то так получается, что в стране могут меняться политические режимы и общественно-экономические формации. Даже, страшно сказать, главы государства. Но в любых обстоятельствах алкоголь является для русского человека самым доступным и понятным вариантом досуга. Да, неплохо было бы посетить в эти дни Минск или Калининград – наиболее бюджетные варианты внутреннего туризма. Но даже на это у многих нет сегодня денег. Не говоря уже о Сочи, который на майские праздники сравнялся по цене с фешенебельными курортами Багамских островов и Полинезии.

Трезво оценив ситуацию, на Охотном ряду вышли с творческой инициативой: запретить продажу алкоголя в дни майских праздников. Чтобы не напивались соотечественники, а праздновали День труда и День Победы на трезвую голову. Дальше мнения разделились. Возглавивший этот «крестовый поход» пресловутый депутат Бийсултан Султанбиевич Хамзаев настаивал на запрете без исключений. Т.е. перестать продавать спиртное на майских выходных не только в магазинах, но и в общепите. Потому что русский человек, со знанием дела рассуждает парламентарий Хамзаев, не видит альтернативы и не знает меры, в связи с чем напивается в гов… простите, вусмерть. Из-за чего натурально не в состоянии качественно и грамотно отметить важнейшие государственные праздники страны.

Ряд депутатов от перспективы начала мая в трезвом состоянии ужаснулись и попытались сгладить эффект, предложив все же оставить в покое кафе и рестораны. Дескать, там алкоголь дорогой, до потери сознания у абсолютного большинства просто денег не хватит накидаться. На том и порешили. Тем более, что как-то поздно спохватились – инициативой г-н Хамзаев разродился 25 апреля, конечно, в таком цейтноте толком даже рассмотреть не успели и рекомендовали регионам самим решать, как поступить со спиртным на майских праздниках.

И вот, значит, в восьми регионах России частично запретили продажу алкоголя в эти дни. Перечислю этих героев: Москва и Московская область, Чебоксары, Тюменская, Свердловская, Омская, Курганская и Самарская области. Дорогие жители Псковской области, вы, когда будете в очередной раз ругать нашу региональную власть, вспоминайте этот безалкогольный сюжет. Помните о том, что правительство Псковской области думало холодной головой, не поддалось на провокации и было, по крайней мере, в этом вопросе со своими гражданами.

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Почему запрет алкоголя – это почти всегда плохо? Объясняю на пальцах и исторических примерах.

Общественно-историческая практика говорит нам четко: запрет свободной продажи алкоголя ведет, прежде всего, к появлению суррогатов и теневому бизнесу. Это опять же не зависит от исторической эпохи или политического строя. Так было в эпоху горбачевской антиалкогольной кампании, так было в Финляндии в период полного запрета продажи спиртного в 1920-е годы, так было во времена американского Сухого закона, Аль Капоне и чикагских бутлегеров. Рынок быстро налаживал нелегальное альтернативное предложение. Но подпольный алкоголь – это всегда неизвестное качество. Что бывает после его употребления мы хорошо знаем после истории с «Мистером сидром».

Марвин «Попкорн» Саттон — легенда американского самогоноварения. Фото: flickr.com/photos/nealhutcheson

Нам говорят, что запреты свободной продажи алкоголя – это борьба за здоровье нации. Прекрасный лозунг, многие, кто не трудится отделять факты от вымысла, искренне верят в подобную чушь. Даже министр здравоохранения Мурашко на днях изрек: «Мужчины в России, к сожалению, живут в среднем на 10 лет меньше женщин, что связано, прежде всего, с распространенностью факторов риска, таких как злоупотребление алкоголем и курение…» Вынужден разочаровать г-на министра и тех, кто думает также. Дело в том, что по объему выпиваемого алкоголя Россия, по итогам 2023 года, расположилась на почетном 13 месте, аккурат между Бельгией и Австрией. А где самая высокая продолжительность жизни? В Японии, Южной Корее и Швейцарии. Так вот швейцарцы пьют ровно столько же, сколько и россияне, южнокорейцы пьют почти столько же, японцы чуть поменьше, но вполне сопоставимо. Так что, уважаемые, связь продолжительности жизни с количеством выпитого – это классический фейк. Не питайте иллюзий, что невыпитый бокал пива или красного сухого продлит ваш век.

Скорее тут дело в общем качестве жизни. Согласитесь, есть такая прямая зависимость – долго живут граждане стран с самым высоким уровнем жизни. Например, жители прекрасного африканского государства Нигер пьют в 16 раз меньше японцев. А живут как-то недолго. Почему? Думаю, не надо никому объяснять.

Самые пьющие страны в 2023 году. Источник: newizv.ru

Добавим сюда вопрос качества алкоголя. Легальная продукция в розничной продаже может быть лучше или хуже, но она не лишит вас жизни, если будете соблюдать меру. А вот будет интересно посмотреть, сколько жителей Кургана, Чебоксар и других городов, где власть проявила трогательную «заботу о населении», запретив продавать спиртное, отправятся прямиком на кладбище, отравившись паленой водкой.

А буквально на днях появилась еще одна, не менее «гениальная» антиалкогольная идея. Некий общественник по фамилии Михайлов предложил запретить продавать спиртное после 19:00. По его мнению, в России много пьют потому, что выпивку можно купить по дороге с работы домой. Сам он допер до этой неожиданной мысли или нейросеть помогла, неизвестно. Так вот, этот деятель предлагает продавать алкоголь исключительно с 10 до 19 по рабочим дням. Чтобы русский народ, стало быть, изнывал, зная, что вечером, по завершении трудового дня, он не сможет разжиться традиционным «мерзавчиком».

Когда-нибудь, в лучшие времена, я надеюсь, идиотизм и глупость в России станут уголовно наказуемы. А пока, тех, кому инициатива очередного не в меру буйного общественника кажется заслуживающей внимания, адресую к многолетнему уникальному опыту Швеции. Там, как многие знают, с алкоголем все очень жестко. Действует государственная монополия «Systembolaget». Это единственная розничная сеть, где можно купить что-то крепче 3,5 градусов. Т.е. самое обычное, простите, «Жигулевское» по шведским законам вы бы не купили где-либо, кроме этой торговой сети. Магазины работают до 20:00, в выходные закрыты. И что же? Наверное, шведы вообще не пьют при таком «гестаповском» подходе? Давайте удостоверимся в этом по данным официальной статистики. Ой, надо же – Швеция по итогам 2023 года занимает 30 место по объему выпиваемого. Опережает, например, Украину, где, как мне кажется, пьют примерно, как в России, Италию, где без бутылки вина за стол не садятся, Мексику, родину текилы, и многие другие уважаемые в алкогольном мире страны.

Что из всего этого следует? Только одно: антиалкогольные кампании – это миф, фикция, борьба с ветряными мельницами. Бессмысленное и беспощадное действо. Я, разумеется, не призываю беспробудно пить и не пропагандирую алкоголь. Но нет ни единого шанса, что борьба с алкоголем может увенчаться успехом. Ни в майские праздники, ни в любое другое время. Тем, кто не понимает, как это работает, настоятельно рекомендую провести эксперимент: встать против сильного ветра и совершить акт мочеиспускания. Результат вас, возможно, удивит, но однозначно разочарует.

Константин Калиниченко