Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
дело ФАПное
топ заведений для выпускников
на пороге перезагрузки
модульный отдых
вкусное Пушкиногорье
Магия слов и музыки
оксана филиппова интервью
очаги культуры
лавандовая ночь
обзор
ковать кадры пока горячо
выход есть профилактика суицида
ENERGY кешбэк-игра
шоу каскадеров
залог хорошего урожая
Константин Калиниченко Публикаций: 327
27.06.2024 17:390 Прививка от демократии 20.06.2024 17:307 Власть и оппозиция в параллельных мирах 13.06.2024 17:272 Кто хочет стать абитуриентом? 06.06.2024 17:419 Апокалипсис уже завтра 30.05.2024 16:3012 Власовцы нашего времени Все публикации
Блоги других авторов
 
 
 
 
Самое популярное 20.06.2024 14:580 Муж убил жену в доме на улице Юности в Пскове 21.06.2024 10:580 Женщина умерла на площади Ленина в Пскове 20.06.2024 10:450 Пятый этаж дома на улице Юности в Пскове залит кровью. ФОТО 25.06.2024 14:049 Новый мост планируют построить в Пскове 20.06.2024 07:200 «Сарай сложился и машины побиты»: невельчане делятся последствиями торнадо
Блоги / Константин Калиниченко

Прививка от демократии

27.06.2024 17:39|ПсковКомментариев: 0

Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска передачи «Резонер». Еженедельная программа, посвященная резонансным событиям общественно-политической жизни, выходит по четвергам в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Автор и ведущий – Константин Калиниченко.

 

«Овца и волк по-разному понимают слово "свобода", в этом суть разногласий, господствующих в человеческом обществе»
Авраам Линкольн, 16-й президент США

Исследователи из ВШЭ проверили, какие гражданские права и свободы россияне считают самыми важными. Многие тут рассчитывают увидеть свободу слова, свободу совести, собраний и другие политические свободы. В общем, те самые категории, благодаря которым появляются гражданское общество и демократия. Увы, результаты опроса для демократической общественности стали ушатом холодной воды. Выяснилось, что первостепенную значимость для граждан России имеют бесплатное образование и медицинская помощь. А политические свободы оказались где-то в хвосте рейтинга. Таковы наши скорбные дела. 

Митинг в Москве 10 марта 1991 года. AP Photo / Dominique Mollard

Глава СПЧ Валерий Фадеев предположил, что «для людей в данный момент в повседневности образование важнее, чем право собираться на митинги или организовывать политические партии». Социолог Алексей Фирсов считает, что дело в другом: среднестатистический россиянин «не умеет пользоваться» политическими правами «и не верит, что ими можно пользоваться на самом деле». Как бы грустно это ни звучало, оба эксперта абсолютно правы в своих выводах.

В то же время, ситуация выглядит парадоксальной. Ведь еще живо поколение, которое буквально выгрызало гражданские права и политические свободы у замшелого и тоталитарного советского государства. Вторая половина 1980-х – начало 1990-х, казалось, навсегда поставили Россию на твердые демократические рельсы. Перестройка породила гласность и плюрализм мнений. Это было невероятно интересное время – умами владели пламенные трибуны, политическая дискуссия охватила буквально всю страну и не было запретных тем. 

Затем СССР распался, и очень быстро выяснилось, что все это было сродни временному помешательству, массовому психозу, охватившему широкие народные массы. Демократия и ее принципы для русского человека оказались сезонным модным трендом, вроде принта на одежде или фасона брюк. Эти гражданские права и свободы, вероятно, хорошая штука. Но они свалились нам, как снег на голову, упали на совершенно неподготовленную почву. Как и любая мода, все быстро сошло на нет.

Причем невероятно быстро сошло. Принято считать, что в лоне политического плюрализма новая Россия прожила плюс-минус 10 лет, к концу 1990-х пришло осознание, что «такой хоккей нам не нужен», и явно что-то не так с этой вашей демократией. Я думаю, что конец 90-х – это финальная точка, последний гвоздь в крышку гроба российского гражданского общества. А понимание того, что Россия не готова быть демократическим государством пришло в октябре 1993 года, в дни циничного расстрела российского парламента. 

Тут очень легко увидеть последовательность событий. Вот эти люди, которые в августе 1991 года смело выходят на улицы и сносят к чертовой матери клику ГКЧПистов с трясущимися руками. Не испугались ни всемогущего КГБ, ни танков, ни собственного страха, который десятилетиями убеждал людей, что с советской государственной машиной ничего невозможно сделать – только зубы обломаешь. Всего-то 2 года прошло и, по логике, те же люди должны были бы выйти на защиту российского парламента, который снова, как в дни путча, исполнительная власть планировала намотать на гусеницы танков. И что? Вышли единицы. В августе 1991 года выход на улицу был мейнстримом, едва ли не каждый хотел и готов был защищать только вылупившуюся российскую демократию. В 1993-м за демократию готовы были стоять штучные экземпляры, которых воспринимали как странноватых фриков, глядя на них с нескрываемым удивлением.

«Белый дом» 5 октября 1993 года. Фото: Роман Денисов / ТАСС

Общество слишком быстро разочаровалось в демократии. Политические свободы – это прекрасно, сродни бабочкам в животе при первой влюбленности. Но затем эмоции отходят на второй план, а в животе, простите за аналогию, начинает урчать – кушать потому что хочется. Пламенные трибуны периода гласности, собиравшие площади и стадионы, пришли к власти, сменили повседневный шмот на дорогие классические костюмы. Но увы, они не смогли накормить народ. Люди очень быстро поняли, что лидеры общественного мнения могут только языком, и тут сложно винить людей. Гражданское общество – понятие, если и не абстрактное, то не из повседневной жизни. А кушать хочется каждый день, притом не единожды. Холодильник в лихие 90-е не просто победил телевизор – я бы сказал, он его взял в заложники, подверг психологической обработке, следствием чего стал «стокгольмский синдром» в виде стойкого отторжения демократии и ее принципов. Люди – те, которые, по концепции Владислава Суркова, глубинный народ – твердо усвоили, что демократия означает несвоевременную выплату зарплат, унижение представителей классических профессий со стороны нуворишей и, разумеется, категорически несправедливое распределение национального благосостояния. Нищие и голодные учителя, униженные, бесправные менты, инженеры, вынужденные торговать на рынке или мыть полы – именно такой помнит «демократическую Россию» русское глубинное государство, представители которого как мантру повторяют: «куда угодно, лишь бы не назад в 90-е».

Странно и совершенно нелогично, что катастрофическое падение уровня жизни, невыплаты зарплат и прочие социально-экономические беды российское общество прочно связало с демократическими преобразованиями. Как будто невыплата зарплаты милиционеру и учителю является следствием многопартийности. Но факт остается фактом. И тут же начала зарождаться ностальгия по СССР и пресловутой «твердой руке».

«Лихие 90-е». Источник: mk.ru

Тут можно спорить, с чем мы имеем дело. Идет ли речь о скрепах и традиционных ценностях, согласно которым русскому человеку, подобно хорошей скаковой лошади, нужен кнут и твердая рука, в противном случае он оперативно начинает деградировать. Или же мы имеем дело с наследием многовековой эпохи крепостничества, от которого избавились слишком недавно, чтобы рассчитывать на легкое и непринужденное усвоение демократических принципов. Лично я склоняюсь ко второй версии. Сами посудите, наши адепты демократических ценностей любят апеллировать к практикам Англии, Франции или США. Мол, смотрите, в Англии после вступления в Евросоюз люди стали жить совсем чуть-чуть хуже, чем прежде. Но собрались и вышли из ЕС, без долгого, извиняюсь, жевания соплей. Или взять французов, которые выходят на улицу, стоит правительству поднять налоги на полпроцента. В проклятой Америке белый коп слишком жестко завинтил какого-то негра-наркоторговца, и полстраны с тех пор стоит на ушах, «черные тоже имеют значение».

А что у нас? Пенсионная реформа наотмашь ударила по людям – немного побубнили, но, в целом, проглотили. Ввели систему «Платон», которая автоматически увеличила стоимость всего в стране – вздохнули и промолчали. Мусорная реформа, по которой нам обещали золотые горы, а по истечении 5 лет мы видим только горы неубранного мусора, в словесный обиход снова вернулось подзабытое в Пскове слово «помойка» – и тут, кажется, проглатываем, хоть и не молчим. А если наши правоохранители проявляют немотивированную жесткость при задержании, так это и вовсе в порядке вещей, вообще эмоций не вызывает. Вопрос: почему французы, американцы и англичане могут говорить твердое «нет», отстаивая свои права, а русские, получается, не могут? 

Так не поленитесь посмотреть, в каком году в Англии и Франции произошло освобождение крестьян. А в Америке крепостного права и вовсе не было. Откуда в современной России взяться устойчивым росткам демократии, если еще вчера мы, образно говоря, рассуждали в категориях барщины и оброка? Нам этот «газон» еще не одно десятилетие подстригать, прежде чем результат, возможно, начнет радовать глаз.

10 коротких лет граждане России жили в условиях более-менее реальной демократии и политического плюрализма. И совершенно не поняли, как этим пользоваться, какую пользу можно извлечь. Пожали плечами и развернулись к интуитивно понятной форме существования, под патронажем сильной власти, которая сама решает, как развивать государство и общество.

Более того, теперь все в курсе, что слишком активно топить за политические свободы еще и опасно, а свою свободу слова лучше лишний раз держать при себе, дабы ненароком что-нибудь не нарушить и не дискредитировать. Тут, кстати, тоже интересная динамика видна невооруженным глазом. Если раньше можно было пострадать за излишне активную политическую позицию, то сегодня легко в момент огрести крупные неприятности, например, за резкую критику здравоохранения или ЖКХ. Власть, лишенная оппозиции, испытывает большой соблазн в любой, в принципе, критике начать видеть крамолу и иностранное влияние и закрутить гайку так, что просто будет невозможно дышать. Это серьезная опасность для государства, но, кажется, абсолютное большинство граждан ее просто не осознают…

Смотрите также
23.05.2024 17:437 Back in the U.S.S.R.

Отцы российской демократии сегодня либо в преклонном возрасте, либо отошли в мир иной. Их наследники пребывают в полной растерянности – в России и в эмиграции – кажется, так и не могут понять, почему же русские фактически добровольно отказались от демократии и гражданского общества, призвав в конце 1990-х на выручку «твердую руку». Как так вышло, что бутерброд с вареной колбасой оказался важнее политических свобод? 

А ведь все настолько просто и примитивно, что даже обидно за адептов демократии, не способных понять элементарных вещей. Бутерброд с вареной колбасой – это понятие измеримое и каждодневное. Как и бесплатное образование с медициной. Гражданские права же – абстрактная категория, их на хлеб не намажешь. 

И таков уж русский человек начала XXI века, который твердо убежден, что политические свободы и демократические ценности – это что-то бесполезное и опасное, раз уж от них нет никакой пользы, кроме вреда. 

Константин Калиниченко

Теги: #Резонер
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Удовлетворены ли вы организацией дорожного движения в Пскове?
В опросе приняло участие 105 человек
27.06.2024, 18:200 Штат Псковской станции скорой медицинской помощи пополнят 12 фельдшеров 27.06.2024, 18:000 Гарнизонный развод нарядов росгвардейцев прошел в Пскове 27.06.2024, 17:570 Мальчика на самокате сбил автомобиль в Пскове 27.06.2024, 17:560 Митрополит Арсений посетил строящийся храм святых страстотерпцев цесаревича Алексия и праведного врача Евгения Боткина
27.06.2024, 17:550 Выставка графики «митька» Виктора Тихомирова пройдет в рамках кинофестиваля «Западные ворота» в Пскове 27.06.2024, 17:520 Девушку-водителя госпитализировали после опрокидывания автомобиля в Псковском районе 27.06.2024, 17:500 Жители Псковской области могут принять участие во Всероссийском конкурсе «Стимул мечты — это ты!» 27.06.2024, 17:490 Сборную экскурсию по музею-квартире Юрия Спегальского проведут экскурсоводы Псковского музея
27.06.2024, 17:490 Почти 10 миллионов рублей перевела псковичка мошенникам 27.06.2024, 17:470 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 27 июня 27.06.2024, 17:450 Житель Локнянского округа оплатил долг по налогам после вмешательства судебного пристава 27.06.2024, 17:390 Прививка от демократии
27.06.2024, 17:340 Мужчина пытался подкупить таможенника в Пыталовском районе 27.06.2024, 17:210 «Беседка»: До чего дошел прогресс — AI поможет чиновникам? ВИДЕО 27.06.2024, 17:210 В Пскове продолжается мусорный коллапс, отходы не вывозят три дня 27.06.2024, 17:130 Компании, передавшей Грацкому в качестве взятки дорогостоящий автомобиль, грозит многомиллионный штраф
27.06.2024, 17:060 Домовладения газифицировали в порховском селе Славковичи 27.06.2024, 16:460 Аналитика Yota: россияне до 30 лет получают больше всего спам-звонков 27.06.2024, 16:394 Бастрыкин о Псковской области: Мужики водкой заливаются и по грибы ходят, чтобы закуска была 27.06.2024, 16:210 Американский кокер-спаниель не смог попасть в Россию через госграницу в Псковской области
27.06.2024, 16:140 «Три мудреца»: Terra incognita — cтабильность и безопасность в эпоху турбулентности. ВИДЕО 27.06.2024, 16:040 Володин заявил, что Бастрыкин словами о «Госдуре» оскорбил народ 27.06.2024, 15:590 Более 10 переломов, разорвана печень: порхович до смерти избил знакомого и отправился за решетку 27.06.2024, 15:400 ЗАО «ЗЭТО» приглашает выпускников средних школ
27.06.2024, 15:370 В Псковской области проходят детские мероприятия в рамках проекта «Культура для школьников» 27.06.2024, 15:290 Более 60 тысяч человек уже посетили фестиваль «Виноград» в Пскове 27.06.2024, 15:250 Минобрнауки предложило обеспечить стипендией студентов с детьми 27.06.2024, 15:180 Псковский малый бизнес нарастил спрос на работников и увеличил зарплаты
27.06.2024, 15:140 Восемь золотых медалей привезли псковички с Summer Fest в Москве 27.06.2024, 15:120 Axenix стандартизировал работу над флагманским продуктом In.Plan с помощью Яндекс Трекера 27.06.2024, 15:030 В Великих Луках второй день подряд сбивают пешеходов 27.06.2024, 14:580 Власти подсчитали, сколько алкоголя выпили жители Псковской области в 2023 году
27.06.2024, 14:471 80-летие освобождения от немецких захватчиков отмечает муниципалитет-побратим Псковского района в Белоруссии 27.06.2024, 14:411 Бои роботов и коптеров прошли в Пскове 27.06.2024, 14:320 Высокая пожарная опасность ожидается в Псковской области 27.06.2024, 14:240 Выездную диспансеризацию проведет Псковская городская больница 29 июня
27.06.2024, 14:143 Михаил Ведерников предложил провести Форум регионов Беларуси и России в Псковской области 27.06.2024, 14:070 Развлекательные площадки будут работать на историческом фестивале «Хельга» 27.06.2024, 14:040 Выходцев из стран Северной Африки задержали псковские пограничники 27.06.2024, 13:490 Дмитрий Белюков на ВДНХ: Великие Луки имеют богатую историю
27.06.2024, 13:431 Михаил Ведерников представил опыт Псковской области в развитии двустороннего сотрудничества на Форуме регионов Беларуси и России 27.06.2024, 13:370 О насыщенном сезоне благоустройства в пушкиногорской Иссе рассказал Армен Мнацаканян 27.06.2024, 13:321 Мусороуборочная камера горела в псковской девятиэтажке 27.06.2024, 13:290 Законодательные органы Псковской и Могилёвской областей заключили соглашение о сотрудничестве на Форуме регионов Беларуси и России
27.06.2024, 13:251 Пассажирский самолет впервые вылетел из Пскова в Махачкалу 27.06.2024, 13:210 О внедрении цифрового профиля пациента в Псковской области рассказал Виталий Рахманов 27.06.2024, 13:190 Движение транспорта прекратят на участке автодороги Быстроникольское – Черская с 8 по 21 июля 27.06.2024, 13:020 Начинается видеотрансляция программы «Три мудреца»: Terra incognita — cтабильность и безопасность в эпоху турбулентности
27.06.2024, 12:560 Комитет Госдумы не поддержал запрет продажи алкоголя в прикассовой зоне магазина 27.06.2024, 12:420 33-градусная жара ожидается в Псковской области 28 июня 27.06.2024, 12:320 Новгородцы знакомятся с лучшими практиками Псковской области в социальной сфере 27.06.2024, 12:240 Польша и страны Балтии призвали ЕС построить линию обороны длиной 700 км
27.06.2024, 12:160 Гармонисты открыли концертную программу в День Великих Лук на ВДНХ 27.06.2024, 12:162 Россияне будут больше платить за авиабилеты 27.06.2024, 12:111 Огромная пробка образовалась на трассе в Неёлово из-за ДТП 27.06.2024, 12:060 Баскетболисты псковской спортшколы присоединились к марафону «Сила России»
27.06.2024, 12:030 Начинается видеотрансляция программы «Беседка»: До чего дошел прогресс — AI поможет чиновникам? 27.06.2024, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 27 июня 27.06.2024, 11:571 День города Великие Луки вызвал ажиотаж на ВДНХ 27.06.2024, 11:500 «Зверьё моё»: Собаки на службе в УФСИН. ВИДЕО
27.06.2024, 11:362 Первый самолет из Махачкалы прилетел в Псков 27.06.2024, 11:250 Диетолог рассказал о том, кому особенно полезен творог 27.06.2024, 11:220 Игорь Иванов возглавил профсоюзную делегацию Псковской области на форуме регионов Беларуси и России 27.06.2024, 11:182 ПсковГУ опустился в двух категориях Национального рейтинга университетов
27.06.2024, 11:090 Ещё один дом в Печорах готов перейти под управление «Нового квартала» 27.06.2024, 11:000 Псковская делегация принимает участие в XI форуме регионов России и Беларуси 27.06.2024, 10:560 «Три мудреца»: Terra incognita — cтабильность и безопасность в эпоху турбулентности 27.06.2024, 10:440 Артиллерийский снаряд нашли в Псковском районе
27.06.2024, 10:380 В действиях директора нацпарка «Себежский» усмотрели более тяжкое преступление 27.06.2024, 10:270 ВТБ и М2 выяснили, какие квартиры продаются быстрее  27.06.2024, 10:190 В Госдуме предложили отменить госпошлину на заключение брака 27.06.2024, 10:130 Мужчина погиб при пожаре в нежилом доме в Пскове
27.06.2024, 10:050 «Беседка»: До чего дошел прогресс — AI поможет чиновникам? 27.06.2024, 09:550 Весь Северо-Запад России окажется во власти 30-градусной жары 27.06.2024, 09:400 Приготовить средневековую похлебку смогут гости фестиваля «Довмонт Псковский» 27.06.2024, 09:150 Приставы взыскали 30,1 млрд рублей алиментов за пять месяцев 2024 года
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru