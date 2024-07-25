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Блоги / Константин Калиниченко

Байденофилия и Трампомания

25.07.2024 16:58|ПсковКомментариев: 0

Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска передачи «Резонер». Еженедельная программа, посвященная резонансным событиям общественно-политической жизни, выходит по четвергам в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Автор и ведущий – Константин Калиниченко.

 

«Чтобы сделать разумный выбор, надо прежде всего знать, без чего можно обойтись»

Иммануил Кант

Главным событием российской политической жизни этой недели стал выход Джо Байдена из президентской гонки. Политические Telegram-каналы ликовали так, будто Россия стала, по меньшей мере, чемпионом мира по футболу. Некий певец ртом, известный как SHAMAN на полном серьезе заявил, что снятие Байдена – целиком и полностью его заслуга, потому что он что-то там спел. Простые люди и видные политики в едином порыве придумывали обидные прозвища, вроде «сонного Джо» и «деда Бидона» и радостно хихикали, что шалость удалась.

Обложка журнала Time после дебатов Трампа и Байдена 27 июня 2024 года

Байдена в России люто ненавидят, как и любого другого американского президента. Известное дело, у всех российских бед один виноватый – действующий обитатель Белого дома. За выкрученные лампочки в подъездах, разбитый асфальт, горы мусора на помойках прямую ответственность в разные годы несли Обама, Трамп, Байден. Теперь нужно, на всякий случай, начинать встраивать в эту конструкцию Камалу Харрис, потому что уверен, что именно чернокожая женщина станет следующим президентом Америки, а не рыжеволосый пассионарий с простреленным ухом.

Раз в 4 года обостряется дуализм русского общественного сознания: с одной стороны, имеем генетическую ненависть к Америке, американской системе ценностей, с другой, с утра проснулись и сразу вопрос: а что Байден? Как дела у старика? Снова здоровался с призраками? Очень нужно глубинному русскому человеку пребывать в уверенности, что президент США – клинический недееспособный идиот. Я не специалист, но согласен с тем, что Байден, вероятно, не совсем здоров, имеет возрастные ментальные проблемы. Но, во-первых, дай бог всем нам дожить до этих лет, не встретив Альцгеймера на своем пути. А во-вторых, не слишком это красит людей, когда они злобно гогочут над возрастными изменениями. Ну, все там будем, если доживем. Старость, что бы о ней не говорили, никого не делает лучше. Поставьте себя на место пожилого человека – будет вам приятно, если на вас пальцем станут указывать и цинично комментировать ваши падения на лестнице?

Парадокс еще и в том, что который год нас пропаганда убеждает, что, нам с Америкой совсем не по пути. Перед нами открыто великое будущее с традиционными ценностями, в окружении прекрасных и верных друзей – Китая, Бразилии, Зимбабве и Эсватини. США не ждет уже ничего, сейчас там геи и трансгендеры окончательно возьмут власть, и сбудется пророчество Данилы Багрова из фильма «Брат-2», убедительно рассуждавшего, что «скоро этой вашей Америке кирдык». Пусть Америка со всеми их Байденами и Трампами катится к чертовой матери. Раз уж наши пути разошлись диаметрально, следует просто выбросить ее из головы и не знать про нее ничего. Это, на самом деле, легко. Мы же не знаем, кто руководит Вьетнамом, Австралией, Парагваем, и никто не переживает по этому поводу.

Однако Соединенные Штаты не отпускают. События предвыборной гонки за кресло Белого дома – в топе новостей российских медиа. С раннего утра первые лица российской политики торопятся прокомментировать перипетии избирательной кампании в США, стараясь перещеголять коллег в хлесткости выражений. Когда эти люди говорят о ситуации в России, то объясняются чиновничьими канцеляризмами и зубодробительно унылыми формулировками. Но стоит им перейти на американский трек, тут же, откуда ни возьмись, вылазит на свет божий богатейший словарный запас, такой, что «Гоблин» Пучков и рэпер Слава КПСС нервно курят в стороне.

Электорат это все потребляет и тужится переварить. В результате такой информационной политики возникает еще один парадокс: наши граждане с огромным трудом вспомнят, как зовут главу их муниципалитета, при этом совершенно не разбираются, например, где уровень ответственности региона, а где – вопросы городского ведения. Зато они вам популярно объяснят, почему Трамп для России лучше Байдена, что у Обамы есть еще Мишель. А про Камалу Харрис, вероятно, уже в половине домов справку-объективку составили, доподлинно знают, что она – борец с сексизмом, расизмом, за права трансгендеров и горой стоит за возможность свободного выбора общественного туалета. Разумеется, она сторонница легализации однополых браков, марихуаны и нелегальных мигрантов. Все это, как известно, не только не вписывается в парадигму российских ценностей, но еще и запрещено законодательно. И именно поэтому вызывает особую ненависть в политическом истеблишменте и на продавленном диване.

Обложка журнала Time после выхода Байдена из президентской гонки

Чем меньше проблема касается дорогих россиян, тем больше внимания ей уделяется. Болеют в России, почему-то, за Трампа. Опять «Трамп – наш». Это было в 2016 году, теперь есть твердое намерение наступить на те же грабли снова. Феномен трампомании в России не поддается разумному пониманию. Например, когда в финале Чемпионата Европы по футболу играют Англия и Испания, есть логика в том, чтобы из России болеть за Англию или Испанию. Потому что это футбол. Но, если вы рационально мыслящий человек, за Трампа «болеть» противоестественно. Объясню на пальцах.

Прежде всего потому, что период первого президентства Трампа в 2017 – 2021 гг. – это худший период в отношениях современной России и США. Разумеется, не беря в расчет период СВО – тут особый случай. Так вот именно при Трампе Россию нещадно прессовали санкциями, а Украину усиленно накачивали оружием и военными советниками. Ни секунды не сомневаюсь, если он снова встанет у штурвала американского корабля, тут же, извиняюсь за аналогию, попробует сжать в кулаке российские тестикулы.

Спор, кто лучше для России – Трамп, Байден, кто-то третий – напрочь лишен логики. Потому что все хуже. Не существует в природе хорошего американского президента для России – это аксиома.

И главное – какая нам-то разница, кто будет управлять Америкой? Разве Трамп обуздает зверские аппетиты российских топливных гигантов, поднимающих цены на бензин чуть ли не ежедневно? Может быть, крупногабаритный мусор вывезет из наших дворов?

Вопрос, в чем причина аномально пристального внимания российского общества к выборам в США, имеет, по большому счету только один ответ. На Америку мы смотрим с завистью. Понимаю, что, услышав это, в ультрапатриотическом сегменте случится жесточайший баттхерт и слюноотделение. Но бессмысленно отрицать, что запретный плод – сладок и притягателен. К Соединенным Штатам можно относиться по-разному, можно их любить или ненавидеть. Но факт в том, что у них есть многое из того, чего нет у нас. А именно – сменяемость власти и реальная конкурентная политика. Да, все, что происходит в последнее время, сильно напоминает цирк, но именно этот цирк живо интересует российских граждан. А наша политическая стабильность как-то слабо интересует. Такова психология людей.

Важно и то, что Америка для 99% россиян – это такая страна из телевизора. Что-то манящее и недостижимое, овеянное мифами и легендами. Так в конце 80-х смотрели «Рабыню Изауру», и в очередях примерно за всем обсуждали негодяя Леонсио и трудности жизни негров в Бразилии.

Все это – довольно тревожные симптомы. Нам просто страшно признаться, что нездоровый интерес к американским выборам есть прямое следствие того, что жизнь среднестатистического россиянина серая и неказистая. Можно сколько угодно делать вид, что у тебя все хорошо, но подсознательно ты понимаешь – нет, не хорошо, жизнь наполнена скукой, рутиной и беспросветной серостью.

Но мы, конечно, продолжим это тщательно скрывать, еще долго не дадим демонам подсознания вырваться на поверхность. Будем и дальше клеймить Байдена, Камалу Харрис, болеть за Трампа и, с убежденностью авторитетного эксперта, рассуждать, что скоро этой Америке кирдык, иного и быть не может.

А потом, в положенное время, Америка выберет себе президента. И глубинные россияне в очередной раз прочувствуют, что хрен редьки не слаще, каждый новый ихний президент еще хуже прежнего. И, возможно, впервые в жизни подумают, что во времена «сонного Джо» и его «невидимых друзей» было все не так уж плохо. А кто-то даже задумается о том, что лучше бы разобраться со своими проблемами, чем бесконечно фантазировать о чужих.

Константин Калиниченко

Теги: #регион60 #Резонер
Источник: Псковская Лента Новостей
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