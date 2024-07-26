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Реплика Константина Калиниченко: Культ поклонения микроблогерам

Модный тренд 2024 года — в Псковской области наблюдается паломничество тревел-блогеров. Это такие персонажи, типа лидеры общественного мнения, которые приезжают в регионы и рассказывают, что тут хорошо, а что плохо, есть смысл сюда ехать туристам или нет. Случалось подобное и прежде, но явление носило эпизодический характер. Вспоминается, разве что, визит культового отечественного урбаниста, ныне иностранного агента Варламова*, ставший в свое время классикой провинциального хайпа, в т. ч. в высших эшелонах власти.

Теперь же недели не проходит, чтобы на богоспасаемую псковскую землю не понаехал очередной гастролер, чтобы рассказать городу и миру, что есть в Пскове интересного, а над чем тут еще нужно поработать. Вроде бы надо радоваться от повышенного внимания, а не получается. Объясняю, почему.

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Источник: img-webcalypt.ru/

Во-первых, блогер сильно измельчал. Это раньше о туристической привлекательности рассуждали солидные эксперты с действительно широкой аудиторией. На среднестатистического тревел-блогера теперь без слез не взглянешь — какие-то недоросли с 3-4 сотнями подписчиков, способные купить плацкарт до Пскова, высокомерно полагают, что они сейчас набросают полстраницы текста, кинут туда десяток фотографий и вуаля — здравствуй, всероссийская слава.

Во-вторых, качество контента не выдерживает никакой критики. Как вы думает, почему у 99% т. н. тревел-блогеров менее тысячи подписчиков в соцсетях? Ответ один — они плохие тревел-блогеры, не умеющие делать свою работу. Тексты такие, что лучше бы попросили нейросеть за них написать. Фото напрочь лишены энергетики и не вызывают никаких эмоций.

И главное — практически все являются генераторами банальностей. «В Опочке отремонтировали вокзал», «в городском парке не работает туалет», «на центральной улице есть кафе и рестораны», «ой, смотрите, тут варят сыыыыр». Тексты таких горе-блогеров по информативности и интриге могут соперничать с руководством по эксплуатации лейки для душа.

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По-хорошему, этот эпистолярный шлак не должен выходить за пределы страницы автора в соцсетях. Вместо этого имеем заметный резонанс в региональном медиапространстве. Как-то так вышло, что сам факт приезда совершенно неизвестного блогера является достаточным инфоповодом. Объяснение этому тоже есть, и оно вас не порадует.

Беда в том, что псковские масс-медиа, в большинстве своем, категорически неразборчивы. Информационных поводов мало, в погоне за новостями некоторые готовы «хавать» из первой попавшейся «помойки».

При этом буквально лезет наружу мещанство и провинциальность. Словосочетание «столичный блогер» моментально повергает в оцепенение и восторг — на понаехавшего умника смотрят глазами шрековского кота, будто это Лионель Месси оказался в Пскове проездом или намечается второе пришествие Иисуса Христа. Унизительное, честно говоря, зрелище.

И ведь не секрет, многие тревел-блогеры перемещаются по стране с единственной целью — развести местных чиновников на деньги. «Вы мне заплатите копеечку, а я про вас хорошее напишу. А не заплатите — пеняйте на себя». И вот уже в интернете выходит очередной косноязычный материал, по первым строкам которого легко понять, получилось срубить деньжат автору или был послан в пешее эротическое путешествие. Но, в любом случае, ничего принципиально нового и интересного вы из тревел-блога не почерпнете. Практически любой из них может быть написан без посещения региона и его достопримечательностей, просто не выходя из дома. Потому что все многократно описано в интернете и обсосано в соцсетях.

Мораль тут проста. Кем мы себя считаем: глубоко провинциальными людьми с мещанским сознанием и периферийным мышлением или же современными гражданами цивилизованного общества? Которые не ведутся на «стеклянные бусы и медные топоры». Если верен второй вариант, то пора научиться отделять мух от котлет и перестать испытывать детский восторг, когда нам в очередной раз впаривают мишуру.

Константин Калиниченко

* Илья Варламов признан Минюстом России иностранным агентом