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#FreeDurov и закат Европы

29.08.2024 16:42|ПсковКомментариев: 3

Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска передачи «Резонер». Еженедельная программа, посвященная резонансным событиям общественно-политической жизни, выходит по четвергам в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Автор и ведущий – Константин Калиниченко.

 

«Ты знаешь, люди в большинстве своем к свободе не стремятся, а только думают, что стремятся. Все это иллюзия. Если им дать настоящую свободу, они просто с ума сойдут. Так и знай. На самом деле люди свободными быть не хотят »

Харуки Мураками «Кафка на пляже»

Вчера, всю вторую половину дня, просвещенное человечество пыталось разобраться, где находится Павел Дуров – уже на свободе или все еще в застенках парижского полицейского участка. Сначала прошла информация, что создатель мессенджера Telegram освобожден, сторонники Дурова успели немного порадоваться, затем вышло разъяснение, что процесс еще продолжается, судья впал в задумчивость, никак не может принять то или другое решение. Уже за полночь стало известно, что освобожден под залог, но оставлен под судебным надзором. Это все очень интересно, но давайте посмотрим на ситуацию шире. Есть несколько ракурсов этой истории.

Первый – противостояние систем. Снова, как в худшие времена «холодной войны», идет борьба России и западного мира во главе с США. Опять мы «в кольце врагов», в очередной раз нашу страну обвиняют в отсутствии демократии, нарушении прав и свобод человека и гражданина. Где-то по периметру государственной границы скачут новые диссиденты, поучающие оставшихся в стране, какой должна быть правильная Россия и грозящиеся оставшимся в ней люстрациями и прочими карами египетскими. Россия же, по традиции, увлеченно ищет свой особый русский путь, по которому народ-богоносец куда-то идет, но не очень понимает куда, поэтому, не моргая, смотрит в рот патерналистскому государству, как бы не прозевать исторически важные месседжи.

Что характерно, каждая из сторон свято убеждена, что именно у нее настоящая демократия и свободы. Запад апеллирует к постоянно множащимся запретам в России – и с этим трудно спорить, запретов столько, что иной раз страшно слово сказать, как бы чего не нарушить и не дискредитировать. Россия же указывает на то, что Запад давно перепутал реальную демократию с вседозволенностью, девиацией и половыми перверсиями, что также является истинной правдой.

Но, справедливости ради, до прошлой недели перевес все же был на стороне Запада. Многие отмечали, что весь этот зоопарк трансвеститов и разноцветных дегенератов можно просто игнорировать и жить обычной нормальной жизнью. В которой по-прежнему есть реально работающая правовая система, возможность выбора и свобода передвижения. А в России от тотального контроля «большого брата» никуда не спрятаться.

Как вдруг, поздним вечером 25 августа стороны будто поменялись ролями. Отец-основатель Телеграма Павел Дуров был задержан во Франции – колыбели политических свобод и гражданских прав. Очень быстро стало понятно, что предъявленные обвинения, по сути своей, абсурдны, смехотворны и откровенно политического характера. А Россия требовала его немедленно освободить, причем в этом требовании народ и власть были едины и, кажется, абсолютно искренни.

Парадокс и в том, что в Париже Дурову «шьют» ровно то же самое, что ему пробовал предъявить российский Роскомнадзор в 2018 году. Тогда, если кто забыл, ведомство требовало передать ключи шифрования Телеграма, а Дуров в ответ насмехался, присылал в различные ведомства ключи от амбарного замка и говорил, что универсального ключа шифрования Телеграма не существует в природе.

«Ключи от месседжера Telegram»

Этой схватке еще не видно конца, но Россия уже вышла из нее моральным победителем. Запад, образно говоря, вляпался в собственное гуано. Обвиняя Россию в нарушении прав и свобод, он не заметил, как сам стал их демонстративно нарушать. Обратите внимание, как в эти дни радуется российская пропаганда, – на Дурова ей, разумеется, плевать, а вот факт, что Франция в этой истории оказалась организатором тоталитарного беспредела, не может не радовать.

Второй ракурс сюжета – онтологический вопрос: что важнее — человек с его правами или государство с его обязанностями? И снова на наших глазах происходят чудеса. В России, где на этот вопрос еще с советских времен дан однозначный ответ, сегодня массово поддерживают Дурова и идею свободы информации. А Франция, выстрадавшая гражданские свободы через революции и войны, превратилась в их душителя, в худших традициях ГДРовской «Штази».

Я такому раскладу отнюдь не радуюсь. Оттого, что в отдельно взятой европейской стране упекли в застенки человека только за то, что он не пожелал сотрудничать с местной «охранкой», в России ситуация с правами и свободами не улучшится.

Но вынужден признать, что и западный мир сегодня выбирает «государство» с его идеей максимальной узурпации прав, ради полумифической коллективной безопасности. Дурова обвиняют в том, что он создал Телеграм, в котором мошенники и террористы ведут свою преступную деятельность. Но ведь в таком случае нужно посадить с ним рядом на скамью подсудимых, например, генерального директора концерна «Тойота» за то, что на машинах этой марки разъезжают террористы запрещенного ИГИЛ*.

Коллективный Запад снова разочаровал, в очередной раз продемонстрировав худшие проявления стадного инстинкта. Стоит в России арестовать какого-нибудь американца, так тут же всей толпой наперегонки начинают шеймить Россию, в первых рядах не протолкнуться от желающих, всем очень нужно выступить и потребовать немедленного освобождения. А в этой истории все молчат, как в рот воды набрали, глазки куда-то в пол прячут. Ей богу, правы те, кто видит в Евросоюзе некое подобие Варшавского блока с его круговой порукой и коллективной безответственностью.

Основной вопрос сегодня для либерально, в хорошем смысле слова, мыслящего человека звучит примерно так: где найти другую планету? С этой, откровенно говоря, хочется сойти.

Идея защиты свободы слова как базовой ценности показательно и демонстративно дискредитирована западным миром. То, что в нашей стране свобода слова не является ценностью, давно не секрет. Случись подобный арест в России, заметного резонанса он бы не имел – народ давно смирился с тем, что митинговать на тему прав и свобод себе дороже. В значительной части общества господствует идея, что эти права – не для русского человека, нам они только во вред. Опыт 1917 и 1991 годов показал: чем больше у русского народа свободы, тем хуже он живет.

Однако долгое время нас учили (а новая русская эмиграция менторским тоном продолжает поучать), что якобы Европа — островок свобод и демократии, где права человека строго охраняются законом, а государство не лезет туда, куда не положено. Ну, вот вам, наивные прекраснодушные адепты верховенства закона и просвещенной Европы, исчерпывающее пояснение. Учитывая тренды последних лет, например, ковидные запреты начала 2020-х, в гражданское общество Запада продолжали верить только слепые и местная пропаганда. И где-то в гробах неистово ворочаются великие деятели эпохи Просвещения, глядя на то, как «казус Дурова» вбивает последний гвоздь в крышку гроба легенды о европейских ценностях. На их тлеющих обломках остались только западная пропаганда и сотрудничество со спецслужбами. Более-менее спокойно живешь, пока сотрудничаешь и подчиняешься системе. На этом фоне, конечно, особенно нелепо выглядят те уехавшие россияне, что продолжают учить жизни оставшихся, противопоставляя Россию Западу.

Чем бы ни закончилась эта история, очень грустно. Нужно признать, что правовое государство и гражданское общество остались в прошлом. Символично, что жирную точку ставит именно Франция. Наступает период тотального контроля государства над обществом. Прежде цивилизованный мир превращается в оруэлловскую «Океанию».

Константин Калиниченко

*ИГИЛ признан террористической организацией и запрещен в России

Теги: #соцсети #Резонер
Источник: Псковская Лента Новостей
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