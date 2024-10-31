Блоги / Константин Калиниченко

Мертвый союз

Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска передачи «Резонер». Еженедельная программа, посвященная резонансным событиям общественно-политической жизни, выходит по четвергам в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Автор и ведущий – Константин Калиниченко.

«А вдоль дороги мертвые с косами стоят… И тишина»

«Неуловимые мстители» (кинофильм, реж. Э.Кеосаян, 1966 г.)

Периодически в СМИ и социальных сетях встречаю упоминание такой организации, как псковское региональное отделение «Союза журналистов». Каждый раз в этот момент испытываю неловкое ощущение, будто где-то рядом какие-то люди совершают акт некрофилии, а я наблюдаю со стороны, опасаясь, как бы меня не записали в соучастники.

На днях, выпивая с приятелем в известном псковском заведении, зашел диалог о журналистике вообще и псковской в частности. В адрес нашего цеха были выпущены критические, язвительные и откровенно ядовитые стрелы. Дескать странные вы люди, журналисты. Нет у вас корпоративной солидарности, напоминаете рыцарей-наемников на службе сюзерена. Одни за «белых», другие за «красных», третьи против всех. Поколачиваете друг друга. Посмотришь на вас – вроде и журналистов тут по пальцам двух рук можно пересчитать, а живете между собой, как кошка с собакой. Что бы вам мирно-то не существовать? У вас же, говорит мне приятель, есть какой-то Союз журналистов – что же он вас примирить друг с другом не может, хотя бы в рамках корпоративной солидарности?

И точно – ведь есть такой союз. «Псковское региональное отделение общероссийской общественной организации «Союз журналистов России». Внешне соблюдены все атрибуты: устав, регистрация в Минюсте, банковские реквизиты, юридический адрес. Все прекрасно, но есть нюанс. Организация, извиняюсь, мертвая – мертвее не бывает. Псковское отделение «Союза журналистов» – это фейк, самая настоящая профанация. Реквизиты есть, а журналистов и какой-либо профильной деятельности – нет. Давайте посмотрим на проблему со стороны, чтобы избежать ненужной цеховой ангажированности.

Любой профессиональный союз, как следует из названия, объединяет людей профессии. Логичный вопрос: кого объединяет псковское отделение Союза журналистов? А никого. Нет никакого объединения в принципе. И быть при существующих вводных не может. Коммуникация, по ряду причин, между псковскими медиа сегодня отсутствует. Так, в лучшем случае, здороваются коллеги друг с другом. Чаще, сквозь зубы. Нет общих интересов. Одни занимаются журналистикой, насколько это сегодня возможно в России, по сути, пытаются выплыть в очень бурных волнах, другие тупо сидят на всем готовом, лениво отрабатывают пресс-релизы и, образно говоря, пускают газы. Не может быть общих интересов между теми, кто добывает себе еду и теми, кого хозяин кормит «вискасом».

Я, честно говоря, подозреваю, что в условиях острой фазы противостояния и борьбы пропаганд, никакой профессиональной журналистской солидарности быть не может по определению. Сами подумайте, что может быть общего у, например, сотрудников регионального госмедиахолдинга и блогеров-релокантов, уехавших из Пскова в Ригу? Только взаимные зависть и ненависть. Вот только псковский «Союз журналистов» не работал и в те времена, когда не было глобальных противоречий, а журналисты разных холдингов вполне дружески общались между собой. Был даже ежегодный «Бал прессы», где собирались вообще все.

Но, может быть, я сгущаю краски, и такая же точно ситуация в любой сфере? Отнюдь. Есть немало примеров успешных, реально работающих корпоративных объединений. Вот, например, на минувшей неделе отмечали 30 лет псковской Торгово-промышленной палате. Успешный проект, объединяющий псковских бизнесменов абсолютно разного масштаба. Но это не мешает им решать общие задачи, добиваться какого-то результата в, мягко говоря, сложных псковских бизнес-реалиях. Или возьмем псковское региональное отделение Ассоциации юристов России. Которое объединяет, в т.ч. профессиональных противников, таких как адвокаты и прокуроры. Большинство юристов, если по гамбургскому счету, конкуренты друг другу. Адвокаты, арбитражники, специалисты по банкротству, обычные юрисконсульты – все они работают на конкурентном рынке. Но это не мешает работать в рамках псковского отделения АЮР, реализуя социально значимые проекты, в т.ч. на безвозмездной основе. Прекрасно, считаю, организованы у них Дни бесплатной юридической помощи.

Т.е. все-таки может быть живая корпоративная среда. Отчего это зависит? Очевидно, от желания и организаторских способностей руководства. В региональной Торгово-промышленной палате, так уж вышло, толковый руководитель, умеющий усаживать за круглый стол. Ему доверяют, потому что, во-первых, верят в его знания и авторитет, во-вторых, видят своими глазами результаты деятельности на протяжении десятилетий. Аналогично в псковском отделении Ассоциации юристов, региональном отделении Союза художников и многих других профессиональных объединениях.

В нашем отделении «Союза журналистов», увы, все наоборот.

Порой доходит до смешного. Не так давно член псковского отделения «Союза журналистов» до хрипоты спорил, кто в их организации председатель. Как участник объединения, пребывал в полной уверенности в своей правоте и, разумеется, ошибся. Был крайне удивлен, узнав, что с недавних пор там новый руководитель. Начали выяснять, когда же произошла кадровая перестановка на руководящем посту? И когда вообще организация последний раз собиралась, хотя бы для имитации бурной деятельности? К мозговому штурму привлекли еще двух членов Союза, которые также были в полном неведении и только разводили руками. Оказалось, их уже несколько лет не приглашают ни на какие мероприятия «Союза журналистов». Другими словами, не проводятся собрания членов организации. В этом плане есть один интересный вопрос: а как была проведена смена руководителя псковского регионального отделения «Союза журналистов России»? У многих моих коллег есть удостоверение «Союза журналистов», но их никто не приглашает на общие собрания, о переизбрании руководителя реготделения они также были не в курсе. Какова легитимность этого решения? Юридической стороной вопроса пусть занимается Минюст. А для псковских журналистов все и так понятно. О чем говорить, если члены организации совершенно не в курсе ее деятельности.

Между тем, еще лет 20-25 назад «Союз журналистов» здесь работал весьма активно и даже успешно — представлял сообщество людей «пера и топора», защищал их права, побеждал в противостоянии с органами власти. Затем, ближе к 2010-м, пошла такая тенденция, что журналистские союзы в регионах прибирали к рукам разные проходимцы, ради каких-то шкурных интересов, или функционеры — эти, в основном, для статуса. Естественно, в таких условиях, объединения журналистов в скором времени утратили былое влияние и какой-либо смысл.

Да, кстати! Как будто мало одного «мертвого осла», у нас есть второй – Ассоциация СМИ Псковской области. Но это уже что-то из разряда вымерших динозавров, последние сведения об этой ассоциации датируются началом прошлого десятилетия. Такие дела – два в регионе «союза журналистов», и оба мертвые.

Что характерно, обе структуры возглавляются менеджерами госмедиахолдинга. У них за плечами много успешно похороненных проектов, так что судьба профессиональных объединений псковских журналистов была, в общем, предсказуема.

Тут можно вспомнить, как на первом псковском медиафоруме в 2018 году губернатор Михаил Ведерников, собрав руководителей псковских СМИ за одним столом,, обращаясь к руководителям вышеупомянутых «союзов», призывал к корпоративной солидарности и воссозданию работающих журналистских объединений. Но эта рекомендация, как и многие другие, в стенах госмедиахолдинга была проигнорирована.

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При этом региональное отделение Союза официально существует. Для чего нужен этот «зомби»? Предположу, что для распила денег. Иного смысла в существовании «мертвого» профобъединения не нахожу. Узурпировав власть, отстранив от деятельности членов организации, можно по-тихому поставить ее себе на службу. Представлять журналистское сообщество Псковской области, участвовать в грантовых конкурсах и т.д. Получать и осваивать деньги. И ничего при этом не делать для корпорации псковских журналистов.

Есть ли решение проблемы? Думаю, есть, хоть непростое и непрямое. Теоретически псковский «Союз журналистов» мог бы стать реальной корпоративной структурой, если бы у его штурвала встала компромиссная фигура, не связанная с «войнами медиахолдингов» разных эпох. Из ныне активных мне на ум приходят главред газеты «КурьерЪ» Олег Константинов и руководитель ГТРК «Псков» Наталья Юрченко. Не знаю, насколько это было бы им интересно, но можно хотя бы попробовать.

В противном случае, территориальное управление Министерства Юстиции РФ должно просто ликвидировать региональное отделение «Союза журналистов России». Прежде всего по причине полного отсутствия деятельности на протяжении многих лет.

Константин Калиниченко