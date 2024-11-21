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Токсичные осколки

Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска передачи «Резонер». Еженедельная программа, посвященная резонансным событиям общественно-политической жизни, выходит по четвергам в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Автор и ведущий – Константин Калиниченко.

…Однажды в Ницце ко мне подошёл во время работы невысокого роста человек, одетый в турецкий костюм и чалму (снималась картина «Тысяча и одна ночь»).

— Узнаёте меня?— спросил он.

Если бы это был даже мой родной брат, то, конечно, в таком наряде я бы всё равно его не узнал.

— Нет, простите.

— Я Шкуро. Генерал Шкуро. Помните?…

<…> Экзотический грим восточного вельможи скрывал выражение моего лица.

— Надо уметь проигрывать тоже!… — точно оправдываясь протянул он, глядя куда-то в пространство.

Свисток режиссёра прервал наш разговор. Я резко повернулся и пошёл на «плато». Белым мёртвым светом вспыхнули осветительные лампы, почти невидные при свете солнца… Смуглые рабы уже несли меня на носилках.

«Из премьеров — в статисты! — подумал я. — Из грозных генералов — в бутафорские солдатики кино!… Воистину — судьба играет человеком».

Александр Вертинский, «Дорогой длинною…»

Говорят, что минуло 1000 дней с начала специальной военной операции. В патриотическом сегменте эту дату предпочли не заметить. Политэмиграция, конечно, не смогла пройти мимо и на все лады ринулась смаковать круглую цифру. Многословные рассуждения на эту тему, в большинстве случаев, насквозь пропитаны злорадством, дескать, затянулась история, и чем дольше тянется, тем лучше.

Это, в общем, безосновательное злопыхательство имеет место на фоне глубочайшего раскола в рядах политических релокантов. Российская оппозиция за рубежом уже не просто разобщена – она раскололась на мелкие токсичные осколки.

Источник: https://alexandragor.livejournal.com

Один раскол проходит по линии борьбы за лидерство. Там ведь каждый второй мнит себя Бонапартом. Пока был жив в колонии главный моральный авторитет для этой публики, еще как-то держались в рамках приличия. А как покинул этот мир, так и не став «русским Нельсоном Манделой», тут же началась драка за право считаться самым главным альфа-самцом в дикой релокантской стае. Со стороны этот зоопарк, должно быть, интересно наблюдать, будучи политическим антропологом. Потому что тут живая классика теории естественного отбора Дарвина, где каждый, ради достижения своих целей, готов всадить нож в спину ближнего своего.

Другая линия раскола – деньги. Невооруженным глазом видно, что расходы на борцов с российским режимом сократились – хозяин начал экономить на содержанке. Это было предсказуемо. Корм вышел не в коня. Эффективность трат на антироссийскую деятельность оказалась даже не нулевой, а, скорее, отрицательной. Вдобавок, стало окончательно ясно, что «политическое преследование» и «борьба» для многих релокантов – не более чем красивая легенда, позволяющая неплохо жить на вэлфере за счет западных налогоплательщиков. Желание содержать эту жиреющую и совершенно бесполезную клиентелу убывает в последний год в геометрической прогрессии. Не сомневаюсь, что со временем от большинства так называемых оппозиционеров начнут деликатно избавляться. Не в физическом смысле, а путем лишения финансирования. Хотите жить в Европе – ради бога. Только зарабатывайте как-нибудь сами – таксистами, например, или лапти можете плести.

Вполне естественно, что в таких условиях обострились внутренние конфликты и борьба видов. Как-то так вышло, что хотели расшатать Россию, а расшатали сами себя. Российская политэмиграция конца 2024 года сильно напоминает, извиняюсь, чаек на помойке, орущих в драке за выброшенные отходы. Их актуальная повестка – это какой-то сплошной «Невзлингейт»*, непрекращающиеся мелочные склоки «Кац* против ФБК**», «Кац* против всех», «все против Шлосберга*». «Старые политэмигранты» ненавидят «младоэмигрантов», а те, разумеется, платят им взаимностью. Политический каннибализм расцвел в этой среде пышным цветом, где каждый рад радешенек забить политической арматурой товарища по несчастью, лишь бы доказать окружающим, что его пальто и перчатки белее, чем у других…

«Террариум единомышленников»

Все это, повторюсь, интересно с научной точки зрения наблюдать со стороны. Но вот вопрос: вас не посещает ощущение дежавю? Что все это уже где-то было, и кто-то наступает на старые грабли?

Если оглянуться в историю, поражает, насколько новые русские политэмигранты повторяют печальный опыт эмиграции 1920-30-х гг. Просто как генетически созависимые друг от друга однояйцевые близнецы. Смотрите сами.

Лидеры этой тусовки, во-первых, нелепы и смехотворны, во-вторых, очень быстро от борьбы за власть в России перешли к борьбе друг с другом. По сюжету они до боли напоминают «наследников престола» из советского фильма «Корона российской империи», где фигуранты долго спорили, кто является законным наследником, а кто – самозванцем, а закончилось все банальным мордобоем.

И во взаимной ненависти нет ничего нового. Сегодня они всей сворой накинулись на Шлосберга*, на том лишь основании, что он, по мнению серой массы «нравственных ориентиров», вышел за рамки дозволенного и пошел своей, стало быть, неправильной дорогой. Ну точно также в 1930-е тогдашняя эмиграция, во главе с интеллигентнейшим Иваном Буниным усердно шеймила и газлайтила интеллигентнейшего Алексея Толстого, который посмел не только вернуться из эмиграции в Россию, но и что-то там позитивно про СССР написал.

Ок, «красный граф», хотя бы, вернулся назад в СССР, чем дал формальный повод для хейта в эмигрантской среде — вроде как предал товарищей. Но ведь ровно также из-за границы хейтили Ахматову за молчание и «внутреннюю эмиграцию». Публично унижали генерала Деникина за то, что категорически и безапелляционно отказался вести антисоветскую работу. В их отношении властители дум и умов, виртуозные повелители литературного слова наглядно продемонстрировали, что приемами психологической травли они владеют не менее виртуозно.

Еще одна важная сюжетная линия – коллаборация с «новыми хозяевами». Все волны русской эмиграции объединяет общая черта – отсутствие средств к существованию и, за единичными исключениями, неспособность нормально интегрироваться в новое общество. Это российский слесарь может легко и непринужденно стать немецким или канадским слесарем, а интеллигенту трудно – его скиллы, как правило, не востребованы в новом обществе. Поэтому путь всегда один – на содержание к новому патрону. Так что, когда вам кто-то из политэмигрантов пытается «открыть глаза» на происходящее, имейте ввиду, что этот человек, вероятнее всего, обыкновенная кукла в руках кукловода.

Впрочем, есть и «идейные», убежденные, что во всех их бедах виноват «кровавый режим». Ради его свержения они готовы пойти на сделку с кем угодно, подобно доктору Фаусту, продать душу дьяволу, лишь бы удовлетворить свои амбиции. Это легко заметить по тому, как многие, прежде относительно вменяемые оппозиционеры, отъехав из страны, за считанные месяцы превратились в карикатурных русофобов. Посмотрите, как эти «моральные камертоны» радостно потирают трясущиеся ручонки, смакуя новость о том, что Байден разрешил стрелять баллистическими ракетами вглубь России. У многих, вероятно, в голове уже нарисовалась картина разрушенных российских городов и сотен кровавых жертв.

Но, разве и это не повторение пройденного? Уместно вспомнить, как заметная часть первой волны эмиграции деятельно сотрудничала с германским нацизмом. Широчайшая палитра прежде прекрасных, часто выдающихся личностей присягнула фюреру, рассчитывая на немецко-фашистских плечах вернуться в Россию и отыграться на большевиках за все причиненные обиды. Список там действительно длинный, приведу два примера.

Первый — русский генерал, участник Первой мировой и Гражданской войны Андрей Шкуро, ставший генералом Вермахта, заявивший: «Хоть с чертом против большевиков». Очень показательна его судьба. В 1920-е в эмиграции он остался без средств к существованию, подрабатывал в цирке, работал статистом в немом кино. В 1945-м сдался англичанам, надеясь, что те проявят милость и великодушие. А они его интернировали как что-то ненужное в СССР, где Шкуро, разумеется, повесили.

Андрей Шкуро (в черкеске) с офицерами 15-го казачьего кавалерийского корпуса

Второй — писатель Иван Шмелев, в 1930-е дважды номинированный на Нобелевскую премию по литературе. Его творчество, прежде насквозь пропитанное консервативным христианством, внезапно уступает место тотальной апологии гитлеризма и оправданию расовой теории. Далее была горячая поддержка нападения Германии на СССР, рассуждения о полезности для русского человека немецкой оккупации. После войны, говорят, старик раскаялся, но в 1945 году многие судорожно каялись под давлением обстоятельств.

Кстати, обратите внимание, после войны та эмиграция буквально растворилась и канула в небытие. Кто-то умер, другие устали от бесплодной борьбы. Крайне незавидная судьба была у русских политэмигрантов, вставших на путь ненависти, русофобии и коллаборации с новыми хозяевами. Подобно нынешним релокантам, они строили планы триумфального возвращения на Родину. На словах и в мечтах представляли, как тут их «встретят радостно у входа», с распростертыми объятьями. И как во времена призвания варягов, местное население, разочаровавшееся во власти и собственной несознательности, скажет: «Придите и владейте нами». А они, значит, придут и будут владеть – некоторых простят, но большинство, конечно, люстрируют. Тех, кого еще можно перевоспитать, отправят в лагеря на перековку, самых ненавистных, понятное дело, придется пустить в расход… Так и померли, не дождавшись «сбычи мечт».

Это грустно, но такая же судьба ждет пышущую злобой и русофобией новую русскую политэмиграцию. Тех, кто выживет во внутривидовой борьбе за право считаться носителем «белого пальто». Потом эти выжившие оглянутся по сторонам и внезапно поймут, что их время ушло. Россия где-то далеко, и мир ушел вперед. А они так и застряли где-то в политическом лимбе, забытые здесь и не нужные там.

Константин Калиниченко

*Леонид Невзлин, Максим Кац, Лев Шлосберг признаны иноагентами Минюстом РФ

**ФБК («Фонд борьбы с коррупцией») признан экстремистской организацией и ликвидирован по решению суда