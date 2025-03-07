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Гендерное равноправие

Россия, как известно, соткана из противоречий. Пока левая повестка шагала по планете, и обитатели коллективного Запада вставали в длинную очередь на смену пола (трангендерный переход запрещен в РФ), наша страна оставалась «островом разума», где половой вопрос решался строго в рамках давно сложившихся традиций. Но как только флагман Запада встал на обратный курс и прекратил играться с отрезанием-пришиванием первичных половых признаков, тут же в России начались прежде несвойственные брожения.

Источник: https://www.vipro.ru/articles/muzhchiny-vs-zhenshchiny

Как никогда раньше, идут активные разговоры о равноправии полов. В связи с чем системной обструкции подверглись гендерные праздники. Торжественно отмечать 23 февраля и 8 марта все чаще становится моветоном, а некоторым кажется, что и шовинизмом. Раньше-то просто иронизировали, мол какой же «День советской армии» в стране, где рациональным поведением давно считается откос от службы в вооруженных силах. А поздравление с 8 марта преподносили как «отмазку на весь год», чтобы до следующего «Международного женского дня» про этих женщин не вспоминать.

Теперь же все чаще говорят о дискриминации — как будто эти праздники унижают каждую из половин человечества. «Подчеркивая разницу ты подчеркиваешь несовершенство», — безапелляционно заявил один из современных идеологов социального равенства полов.

В 2025 году, кстати, серьезный шаг в развенчании гендерных стереотипов сделало наше традиционное государство, отменив на 23.02 и 8.03 выходные дни, неромантично присоединив их к другим, видимо, более важным праздникам.

И как-то хочется даже поддержать в этой части страну и правительство. Давайте честно: большинство эти праздники каждый год воспринимает с глубоким вздохом. «Надо что-то дарить нашим мужчинам/женщинам», — грустят в трудовых коллективах. Женщины дарят носки, шампуни, дезодоранты. Мужчины судорожно подскакивают утром 8.03, бегут в цветочный, проклиная собственную забывчивость, а там уже полгорода таких же умников — давка, толчея, нервы…

А мир ведь уже сам взял и порешал, заровнял эти роли. Женщина давно самостоятельна и самодостаточна, ее не нужно теперь выдавать замуж за первого встречного, лишь бы пристроить. Мужчина тоже никому не обязан быть «добытчиком». И да, ассортимент мужской косметики уже давно едва ли не шире женского. Это нормально — мир меняется, меняются и социальные роли. Гендерные праздники на этом фоне выглядят рудиментами канувших в лету эпох.

Константин Калиниченко