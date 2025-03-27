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Блоги / Константин Калиниченко

Наши духовные скрепы

27.03.2025 17:40|ПсковКомментариев: 0

Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска передачи «Резонер». Еженедельная программа, посвященная резонансным событиям общественно-политической жизни, выходит по четвергам в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Автор и ведущий – Константин Калиниченко.

 

«Имеем лучшее образование, но меньше разума, лучшие знания, но хуже оцениваем ситуацию, имеем больше экспертов, но и больше проблем, лучшую медицину, но хуже здоровье. Достигли Луны и вернулись, но с трудом переходим улицу и знакомимся с новым соседом. Покоряем космические пространства, но не душевные. Очищаем воздух, но загрязняем душу. Подчинили себе атом, но не свои предрассудки. Увеличили свои притязания, но сократили ценности»

Джордж Карлин, американский комик

2 новости последних дней привлекли широкое общественное внимание и вызвали приличный ажиотаж. Обе касаются наших духовно-нравственных ценностей. Люди, как известно, недостаточно крепки в этом вопросе, поэтому государство регулярно приходит на помощь. То закон придумает об оскорблении чувств, то в Конституции пропишет нравственные ориентиры. Иной раз растеряется человек в трудной жизненной ситуации, возникнет риск, что свернет с верного пути на скользкую дорожку. Но тут как тут государство в лице правоохранительных, а, в отдельных случаях, и компетентных органов. Те и рады вернуть сбившегося с пути в единственно правильное русло. Но давайте к сути.

Коллаж: dzen.ru/a/Z9rfeOprHgXe9Dnx

Новость №1. В России появится «Толковый словарь традиционных ценностей». Известно, что о традиционных ценностях у нас рассуждают натурально из каждого утюга. Депутаты, политики, а порой и контролирующие органы жонглируют этой терминологией по поводу и без. И как-то так оказалось, после нескольких лет жонглирования, что никто не знает, о чем конкретно идет речь. Нет никакого определения «традиционных ценностей». А раз так, то используют их по своему усмотрению — здесь вы с ценностями на одной волне, а здесь на разных.

На эти системные нестыковки обратил внимание Минюст РФ. Глава ведомства Константин Чуйченко на ежегодной коллегии заявил, что традиционные ценности являются духовно-нравственной основой общества, следовательно, их нужно защищать от посягательств, поскольку страна в кольце врагов, а враг не дремлет, все норовит зайти с тыла и оказать на русского человека разрушительное нетрадиционное воздействие. Коллеги на коллегии вдумчиво соглашались с министром, кивали головами, но и руками разводили. Как же нам эти ценности предохранять, если нет такого понятия в юридической теории и практике? Согласился с подчиненными г-н министр и повелел, перво-наперво, определиться с терминологией, для чего и поручил разработать «Толковый словарь традиционных ценностей».

Логику Минюста понять несложно. Ведомство, давайте вещи своими именами называть, интересует карательная составляющая. Министр Чуйченко облек эту мысль в витиеватые формулировки, мол «необходимо создавать такое правовое регулирование, которое будет ограждать наши нравственные ориентиры от внешних посягательств». Но мы же не вчера родились, отлично понимаем: сегодня напишут словарь, завтра под это дело примут закон, и какой-нибудь «Росскрепнадзор» начнет радостно карать направо и налево.

Но это легко сказать – напишите словарь. Ведь что такое ценности? Разве они универсальны? Отнюдь. То, что для одного является нравственной ценностью, для другого оказывается банальным ханжеством. А написать придется так, чтобы избежать двусмысленности и множества трактовок – иначе Минюст потом не сможет создать «правовое регулирование».

Опять же нужно учитывать, что Россия – многонациональная мультикультурная страна. Например, на Кавказе традиционной ценностью является иметь 4 жены одновременно. А УК РФ считает многоженство уголовно наказуемым преступлением. Для корейцев, коих в России не так и мало, традиционной ценностью является кушать собак. Для россиян же это моветон и живодерство. И опять же в УК есть статья о жестоком обращении с животными. Или вот вьетнамцы, их в России тоже немало, жарят соленую селедку на сковородке. Если кто сталкивался, знает, какая едкая вонь при этом распространяется. Натурально химическая атака, а на сковороде в этот момент какое-то биологическое оружие готовится, территория в радиусе десятков метров оперативно превращается в «Чернобыль». Но для вьетнамцев такая еда – культурная традиция, стало быть, скрепа духовно-нравственная. А в России за организацию газовой атаки в зоне приема пищи по голове не погладят.

В общем, на эти потуги я лично смотрю скептически. Словарь, конечно, напишут – да мало ли у нас словарей. Ведь что, на самом деле, хочет Минюст? Чтобы сугубо моральные категории прописать как юридические, т.е. обязательные к исполнению под угрозой санкций. Дискуссионное сделать императивным. В истории цивилизации такое пробовали не раз, но успеха добились единицы. Известный мне пример симбиоза права и морали – это система Шариата в странах ислама. Гармоничный ли это симбиоз, судить не берусь, пусть каждый сам решает, нравится ему такая нравственно-правовая модель или нет. Но мне кажется, российское общество к ней, мягко говоря, не готово.

Давайте перейдем к новости №2. Министр просвещения Сергей Кравцов представил список фильмов, рекомендуемых школьникам к просмотру после уроков. Художественное, документальное кино, мультфильмы. Есть даже 3-4 фильма с возрастной категорией «18+» – не совсем понятно, как школьникам их смотреть. Всего более сотни наименований, я настоятельно рекомендую ознакомиться с полным перечнем кинопродукции, чтобы составить собственное мнение. Я же поделюсь своим видением ситуации. Смотрите, что мы имеем.

Скриншот: Газета.Ru

Список длинный, но в основном там старое доброе советское кино. Хорошо это или плохо — пусть каждый решает сам. Есть арт-хаус Тарковского, есть хрестоматийная «попса» Сарика Андреасяна. Это, по-моему, хорошо – пусть молодежь с юных лет определяется, что ей ближе: модный сиюминутный мейнстрим, художественная «жвачка» – посмотрел и забыл, или нишевое искусство с глубокими смыслами и подтекстами.

К сожалению, другого позитива я не вижу. Все остальное, простите, набор стариковских стереотипов и заблуждений. Не секрет, есть такая вечная тема – отцы и дети. Старшее поколение любит заниматься назиданием. Распекает молодежь, которая, по мнению «отцов», сама не в состоянии встать на правильный путь. И совершает методологическую ошибку, навязывая детям собственные «нравственные ориентиры». «Вот я/мы в твое время…», – часто начинают свои нравоучения старшие поколения. А молодежи вообще-то плевать, какие вы были в «ваше время». Не лезьте со своими нравоучениями, дайте новому поколению сделать свой выбор и найти собственный путь в их времени.

Это, кстати, очень хорошо заметно на примере рекомендованного списка фильмов. Видно невооруженным глазом, что составляли его люди в возрасте 50+, которые, разумеется, выросли на советском кинематографе. Прекрасный, во многом, кинематограф, но вот беда – в кино, равно как и в музыке, многое зависит от поколения. Фильм «Адмирал Ушаков», например, можно считать качественным кино. Но для 1953 года, когда он был снят. А «Александр Невский» Эйзенштейна, снятый в 1938 году, часто называют классикой кинематографа, хотя это, конечно, довольно примитивная малобюджетная попса и пропаганда. Но как бы мы к этому ни относились, сегодня актерская игра, технические приемы оператора, монтажера и режиссера тех фильмов способны вызвать уныние или гомерический хохот — что поделаешь, давно уже снимают и играют по-другому.

Скриншот: Газета.Ru

Вкусы аудитории тоже сильно изменились. Старшее поколение, вероятно, скажет, что «Адмирал Ушаков», «Братья Карамазовы» (1968 г.), «Бег» (1970 г.) — хорошее кино. Вот только школьники это смотреть не станут. А если их насильно усадить смотреть, то ничего не поймут, а вместо воспитательного эффекта получится естественный протест и отторжение.

Буквально во вторник многие СМИ вспомнили, что ровно 40 лет назад по ТВ впервые показали «Гостью из будущего». Реально культовый фильм, во время его показа, в прямом смысле слова, пустели улицы. В СССР не было школьника или студента, который бы не знал про Алису Селезневу, космических пиратов и миелофон. Но для современной школоты, я думаю, «Гостья из будущего» – бессмысленный набор слов, покрытых тленом времени. Это совершенно нормально – эти школьники просто в другом мире живут, со своими ценностями и практиками.

Как, судя по всему, и Минпросвещения живет в каком-то своем мире, в котором школьник, придя после уроков домой, включает комп и ... смотрит фильм «Стенька Разин», снятый в 1908 году. Мир, которого нет, он давно умер. Вот только в главном образовательном ведомстве страны об этом, судя по всему, не в курсе…

Константин Калиниченко

Теги: #Резонер
Источник: Псковская Лента Новостей
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