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Реплика Константина Калиниченко: Мир слишком далеко

27.05.2025 16:03|ПсковКомментариев: 0

Затухают в обществе мирные ожидания. Эмоции от мирных эскапад Трампа, челночной дипломатии постепенно остывают. Стамбульская встреча за круглым столом показала — стороны бесконечно далеки от серьезных договоренностей. Можно сколько угодно тешить себя иллюзией диалога, дескать, смотрите — пленными обменялись, все не так уж плохо. Но к миру не приблизились ни на шаг.

 

К тому же, сторонников мира по пальцам руки пересчитать. А за эскалацию радостно топит каждый второй. Президента Макрона дома бьет жена, но это не мешает ему испытывать «комплекс Наполеона» и уговаривать Украину воевать дальше. Новый канцлер Мерц разрешил Украине использовать немецкие дальнобойные ракеты для ударов по России — «прекрасная» мирная инициатива. Как всегда первой выпрыгивает из штанов «глава европейской дипломатии», дочь члена КПСС с 20-летним партийным стажем Кая Каллас. Трамп угрожает новыми санкциями. Довольно странный путь к миру, не находите?

В России тоже не слава богу. Турбопатриоты мира не хотят в принципе, этот «коллективный Дугин» понимает, что в мирное время они будут невостребованы. Умеренные слои тоже находят плюсы в продолжении конфликта. Экономика ведь не рухнула, страхи оказались ложными. Ну, или преждевременными. Цены растут? А когда не росли? Зато многие, кто раньше бесперспективно перебивался с хлеба на квас, заметно улучшили благосостояние. А еще им говорят по телевизору, что они — новая элита. Не только они, но и они тоже — окоп объединяет.

Родственники участников СВО смотрят на них не только как на героев, но и как на кормильцев. А если все закончится, сможет ли он в мирное время остаться кормильцем. Ну, давайте честно, есть на этот счет сомнения. А пока есть СВО, понятны и перспективы.

Скептики всегда остаются скептиками. Они осторожно поверили в возможность мира, но быстрее других поняли, что нет пока такой возможности. Ну ок, давайте ждать полного истощения противника, рассуждают многие. При этом наиболее трезвомыслящие понимают, что «полное истощение» — это кантовская вещь в себе. Если верить Первому каналу, то уже года три как это полное истощение наступило, но что-то все время мешает дожать врага.

Ах да, мешает коллективный Запад, конкретно Европа. Но что же ей мешает мешать дальше? Риторический вопрос. Нет, конечно, можно ждать полного истощения Европы...

Как в любом обществе, есть «болото». Массы людей, которым, в общем, все едино. Они рассуждаю так, что «наверху не дураки сидят, а нас все равно не спросят, будет день — будет пища». Жили до СВО, оказалось, что можно жить во время СВО. Наверное, и после СВО можно будет жить. Но пока так.

И где-то в гуще этого — сторонники мира. Пытаются отстоять свою точку зрения, не попав при этом под дискредитацию и оскорбление чьих-то чувств. На них смотрят — кто с осуждением, кто с недоумением, кто с сочувствием. В свой адрес они слышат: «Вы что, самые умные? Вам больше всех надо»?

Так что «Мир слишком далеко».

Константин Калиниченко

Источник: Псковская Лента Новостей
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