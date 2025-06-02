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Реплика Константина Калиниченко: Эхо воскресных терактов

Только ленивый не прокомментировал вчерашнюю «атаку дронов» и теракты на объектах транспортной инфраструктуры страны. Очень много эмоций — понятно, что по горячим следам сложно анализировать ситуацию с холодной головой. Не будем присоединяться как к многоголосому хору приунывших скептиков, предлагающих посыпать голову пеплом и смириться, так и к сонму воинственных диванных турбопатриотов, требующих немедленного ответа, желательно ядерного. Не станем искать виноватых и требовать сурового их наказания — для этого есть соответствующие органы. Посмотрим на случившееся в глобальном контексте.

Источник: Московская межрегиональная транспортная прокуратура

Серия терактов имела место накануне нового раунда российско-украинских переговоров. Поскольку Украина взяла за них ответственность, это следует трактовать как демонстративное нежелание Киева урегулировать конфликт мирным путем — на этот счет отпали последние сомнения.

Авторитетные зарубежные СМИ недвусмысленно намекают, что т. н. спецоперация «Паутина» была спланирована британской секретной службой MI6. Вероятно, без «джеймсов бондов» не обошлось — просто невозможно поверить, что украинская сторона могла организовать такое своими силами, без организационной и информационной поддержки от «стратегических партнеров». О чем это говорит? О том, что и Европа не хочет мира. Очень уж выгоден конфликт западным державам. Бизнес на войне чужими руками приносит хорошие прибыли, а также и политические дивиденды — все эти Мерцы-Стармеры-Макроны отлично чувствуют себя в шкуре «ястребов». Пугают собственный электорат Путиным и Россией, отвлекая от системных внутренних проблем.

В пользу неготовности той стороны к миру говорят и озвученные условия украинского «мирного меморандума», который предполагается обсудить сегодня в Стамбуле. Они, мягко говоря, наглые и смехотворные — как будто украинская армия стоит под Москвой и не сегодня-завтра будет штурмовать Кремль. Такие условия выдвигают, чтобы вторая сторона их сходу отвергла, и можно было ее обвинить в отсутствии стремления к миру. Называя вещи своими именами, пытаются Россию держать за идиота.

Еще и параллельно называют агрессором. Но давайте, после вчерашних событий, трезвым взглядом посмотрим и решим, кто же тут агрессор? Можно бесконечно продолжать бессмысленный схоластический спор «кто первый начал», но вчера Украина поступила как хрестоматийное террористическое государство, в лучших традициях ИГИЛ*.

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А что же цивилизованное мировое сообщество? А оно красноречиво молчит. Вообще никто не осудил теракты на ж/д мостах, не выразил соболезнование погибшим и пострадавшим. Как в рот воды набрал, молчит Совбез ООН, никто там не осуждает Украину, не пишут какую-нибудь резолюцию. Никто не называет президента Зеленского «сумасшедшим», даже не пожурили. Скорее, наоборот, пока политики молчат, западная пресса восторженно комментирует «задумку» и ее реализацию, сравнивают с «Перл-Харбором». Можете себе представить, чтобы после 11.09.2001 СМИ, описывая атаки на башни Всемирного торгового центра, рассуждали о нетривиальности замысла и эффективности реализации? Риторический вопрос, конечно.

О чем это говорит? Конечно, о двойных стандартах коллективного Запада, но это давно не секрет. О том, что этот Запад не хочет мирного завершения конфликта на Украине, и всеми способами толкает ее совершать провокации против России. Не хочет мира и украинское руководство — ради продолжения войны оно готово на любые жертвы.

Да и в России, чего греха таить, после вчерашнего сторонников переговоров не прибавилось. Многие задаются вопросом: уместно ли вести переговоры с террористами? Ответ, на первый взгляд, очевиден. Но тогда ведь получится, что Киев и его кукловоды достигли поставленной цели, организуя теракты за сутки до переговоров.

Так что, несмотря на обстоятельства и микроскопические шансы на успех, переговоры должны продолжаться. Надо искать путь к миру, каким бы он ни был долгим и извилистым.

Константин Калиниченко

* Признано террористической организацией, его деятельность на территории РФ запрещена.