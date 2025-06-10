Блоги / Константин Калиниченко

Реплика Константина Калиниченко: Перевозбуждение профессиональных душнил

Псков — город воинской славы, здесь поколения наших предков защищали рубежи Отечества. Кремль, в значительной степени, новодел XX века, но это не мешает в его стенах культивировать творческое наследие дружины Александра Невского. Кто к нам с мечом придет, тот, как известно, мечом и получит — на том стоим. Псков не сокрушить, эта твердыня много повидала на своем историческом веку...

Как вдруг раздался звон бокалов, в стекле заплескалось Шардоне — и тут же откуда-то разнесся гневный вопль. До старта фестиваля «Виноград» еще несколько недель, но в соцсетях уже образовалась группа товарищей, которые, видите ли, не могут молчать. Очень их оскорбляет данное мероприятие. Требуют «Виноград» отменить и запретить. Некоторым в принципе не нравится формат городских праздников, фестивалей и прочих увеселительных мероприятий. Справедливости ради, аналогичная ситуация в других городах России, например, в соседнем Новгороде.