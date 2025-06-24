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Реплика Константина Калиниченко: Иноагент бессмертен, как таракан в общаге

«Закон об иноагентах содержит много нечетких и оценочных категорий и будет отменен после окончания СВО», — заявил полномочный представитель правительства РФ в Конституционном и Верховном судах Михаил Барщевский. Полную цитату и мотивировку приводить не стану. Даже не потому, что ее легко найти в интернете, а потому, что известный российский юрист изрек, в общем, прекраснодушную наивную глупость.

Источник: https://rg62.info/

Иноагент бессмертен, как таракан в общаге. Закон об иноагентах вечен как религия и церковь. Могут меняться нюансы, формулировки и основания для присвоения статуса, но сам закон отныне с нами навсегда. Ждать его отмены — все равно, что ждать конца света, дело это совершенно безнадежное. Возможно, г-н Барщевский просто решил утешить загрустившую публику, мол, закончится СВО — вернемся к настоящему правовому дзену. Но мы-то не вчера родились, понимаем, что это простодушие уровня «когда я стану космонавтом, тогда обязательно похудею».

Сегодня как-то даже странно, что до этой универсальной формулы власть додумалась лишь в 2022 году. Закон родился удобным, вырос дьявольски всемогущим и превратился в универсальный оружейный шкаф. Сегодня им, при необходимости, придавливают либерального журналиста, завтра, если будет нужно, легко будет «сдавить яйца» турбопатриотическому блогеру, послезавтра — любому, кто не в состоянии хлопать в нужном ритме.

В тексте закона нет четких и однозначных критериев для признания иноагентом. Зато он насыщен «резиновыми» формулировками, чтобы натянуть статус на кого угодно: «неопределенное участие», «иностранное влияние», «угроза традициям». Захотят — запишут даже кружок вязания «Совушки-рукодельницы» в иностранные агенты ибо нитки-то у вас турецкие. Власть, де-юре, имеет право на произвол. А Минюст, как наконечник власти, даже не обязан ничего объяснять — вас просто внесут в реестр под порядковым номером. Вы и обжаловать толком этот статус не можете, потому что, собственно говоря, состав преступления толком не известен — как доказывать невиновность, если непонятно, в чем обвинения?

Теперь представим гипотетическую смену власти. У штурвала оказались все эти «авторки», «лидерки», «режиссерки» и прочие «соевые либералы», которые откинулись в релокацию, потому что сегодня режим шьет им дела и клеит плашку иноагента. Вы правда думаете, они, встав у руля, первым делом сожгут столь удобный инструмент?

Да они обнимут его и прижмут к сердцу, как замерзающего в летней псковской квартире кота-сфинкса. После чего заботливо встроят в новый модный интерфейс. Плашечка, разумеется, сменит цвет и, возможно, даже ориентацию. Юбку-хаки и камуфляж признают экстремизмом, за их ношение станут карать сурово и безжалостно. Лавандовый кардиган и радужные расцветки наоборот, станут всецело поощряться новой госпропагандой. Их инклюзивный и либеральный Минюст не станет ждать пятницы, под хруст крафтового попкорна будет раздавать статусы пачками. Настолько, что нынешний Минюст покажется ленивой жопой.

Кто не верит, посмотрите, как это работает в стране, где свобода, демократия и либерализм возведены в культ. В США закон об иностранных агентах был принят в 1938 году и направлен против пропагандистов Третьего рейха, которые сильно активничали на американском континенте. Рейх умер, закон оставили — теперь уже для борьбы с советской и в целом коммунистической пропагандой. СССР умер, коммунизм особо никто не пропагандирует, но закон FARA и сегодня живее всех живых. А против кого он направлен, какая, в сущности, разница?

Тут просто не надо питать иллюзий. Закон об иноагентах решает актуальную задачу любой власти — придушить конкурента на ранней стадии. Левый ты или правый, радужный или красно-черный — без разницы. Достаточно будет заподозрить чужие деньги или «воздействие чуждых ценностей», и вуаля — оппонент превращается в ходячую плашку и политически неполноценного. Есть и дополнительный бонус-эффект: общество, вместо споров о дорогах, здравоохранении и росте цен, часами обсуждает новых участников проскрипционного списка, а также тех, кто еще почему-то не в нем. Идеальная дымовая завеса для проворачивания своих политических делишек. И пока есть желание править без возражений, будет и закон об иностранных агентах. А уж это желание переживет любой режим.

Поэтому все разговоры, что «закон устарел, несовершенен, потерпите — отменим после победы/выборов/полета с Незнайкой на Луну» — наивный лиризм, не имеющий ничего общего с реальной жизнью. Вещь, которая работает на любого хозяина, не выбрасывают. Ее лишь перекрашивают в новый фирменный стиль.

Константин Калиниченко