Блоги / Константин Калиниченко

Предвыборная фрикология

Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска передачи «Резонер». Еженедельная программа, посвященная резонансным событиям общественно-политической жизни, выходит по четвергам в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Автор и ведущий – Константин Калиниченко.

«Ассортимент был большой, но какой-то второсортный, как на выборах»

Виктор Пелевин «Чапаев и пустота»

До дня голосования два с половиной месяца. Какой у нас с недавних пор первый признак приближающихся выборов? А такой, что, по заезженному сценарию из темных углов и щелей на свет божий вылазит местное разнообразие биополитических особей. Вы там, если страдаете безудержным оптимизмом или пропустили последние 20 лет политической жизни страны, все еще ждете, что очередные выборы нам явят достойных ярких кандидатов и острую политическую дискуссию по актуальной повестке? Но нет. Палитра участников выборов столь же статична, как персонажи на триптихе Босха «Страшный суд».

Началось выдвижение кандидатов, и что же мы видим? У партии власти, надо признать, полный порядок. Вы эту партию можете любить или ненавидеть, но отдайте ей должное — к выборам она умеет готовиться и всегда подходит к ним в оптимальной спортивной форме.

В остальном же картина душная и безрадостная. На арену в очередной раз выходят до слез знакомые образы. Давно набившие оскомину «вечные кандидаты», а также небезызвестные политические фрики отряхивают пыль с паспорта, смахивают крошки нафталина с парадного пиджака и выдвигаются в направлении избиркома. Каждый из них с полным правом претендует на статус «Мистер статистическая погрешность» по итогам любых выборов.

У просвещенного электората, еще не утратившего интерес к политическому происходящему, на лице проступает вселенская грусть, а в глазах затаился немой вопрос: «Зачем этот уставший цирк в сотый раз? Где нормальные кандидаты? И где новые лица»?

Но, увы, не стоит их ждать. Тот, кто мог бы стать нормальным кандидатом, даже не пытается сегодня идти на выборы. Почему? Ну, видимо, потому, что власть на вход в эту политику понаставила сотни разных фильтров. Кандидату от оппозиции пролезть в законодательный орган власти сложнее, чем рядовому жителю Пскова нелегально проникнуть в Северную Корею. Серьезные люди, которым предлагают поучаствовать в избирательной кампании, сходу воротят нос, более-менее точно представляя, через что им предстоит пройти. Зачем уважаемому человеку это чистилище с неизвестным результатом?

Вот и приходится, от отсутствия достойных вариантов, полагаться на фриков и прочих странных персонажей, которые, не от большого ума, готовы участвовать в любом кипеже, лишь бы потешить самолюбие и засветиться в масс-медиа. Политтехнологи рады-радешеньки — ничего нового в их репертуаре давно нет, изобретать не хочется или не можется, а тут в наличие отработанная схема. И партиям оппозиции, оглядевшись по сторонам, ничего не остается, как рекрутировать на выборы персонажей, вызывающих у электората сплошное недоумение.

Тут можно вспомнить, например, общественника из Гдова по фамилии Поршнев — в региональной политике он известен, главным образом, по скандалу внутри гдовского райкома КПРФ трехгодичной давности, да бесконечным сутяжничеством — любит тов. Поршнев судиться. Недавно даже до Верховного суда РФ дошел. Можно бы сказать, что молодец, пытается отстаивать какие-то права. Но многим такое поведение кажется странным.

Или еще один гротескный персонаж — некто Юрий Шокуров. Известный перфомансом выдвижения кандидатом на губернаторские выборы 2023 года. Свою, «агитационную кампанию» г-н Шокуров превратил в эпический троллинг избирательной системы. Многие даже с удовольствием смотрели на это действо, но, согласитесь, такой акционизм не добавляет веса выборам.