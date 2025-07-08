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Реплика Константина Калиниченко: Такой закон нам не нужен

Чиновники у нас страсть как любят рассказывать, что российское законодательство практически идеальное — нужно только уметь им пользоваться. Ну, т. е., где закон не работает — это не закон не работает, а кривые руки исполнителей растут из седалища. Что ж, было бы странно такое с порога отвергать — квалификация госслужащих порой такова, что без мата и не скажешь.

Источник: https://poncy.ru/

Но вот вам реальная свежая история. Псковский перинатальный центр вознамерился приобрести температурный датчик для инкубатора. Сделал все по фэн-шую: написали техзадание, чтобы идиоты-поставщики не перепутали с ректальными градусниками, объявили госзакупку. На аукцион выдвинулись страждущие, в ходе торгов цена, как водится, падала. Выявили победителя, с ним заключили госконтракт. Казалось бы, что могло пойти не так?

А чуть более, чем всё. Датчик, разумеется, пришел в нерабочем состоянии. «Перинаталка» обратилась к поставщику, чтобы поменяли на рабочий. Тот сначала впал в глубокую задумчивость, затем и вовсе пропал с радаров. Начали искать концы, тут-то и выяснилось интересное. Оказывается, эта фирма была внесена в реестр недобросовестных поставщиков…. наберите в легкие воздух… 33 раза! Далее следует сцена немого изумления и ревизоровское разведение руками.

Как так-то? Как вообще этот поставщик, на котором клейма некуда ставить, просочился сквозь «сито» Единой информационной системы в сфере закупок? Или это не сито, а проходной двор?

А вот еще свеженькая история — о покосе травы в Пскове. Как стало известно, в центральной части города ее не косят потому, что подрядчик, выигравший контракт, что-то не поделил с субподрядчиком. Вместо исполнения контракта они устроили эпический срач во внутреннем чате, выдвигают взаимные претензии. Срач в комментах — это, конечно, очень интересно, но хотелось бы ближе к траве. И вот уже на арену этого госзакупочного цирка вынужден выходить лично глава города и разруливать за оппонентов. Главе города респект, но опять повисает немой вопрос: а для чего тогда вся эта канитель вокруг 44-ФЗ? Рядового гражданина Пскова, являющегося налогоплательщиком, нюансы волновать не должны: трава обязана быть своевременно скошена и нее… точка. Подрядчики встали на ручник — значит должна быть страховочная система. Как ее организовать? Понятия не имею, я плачу налоги, и мне по барабану.

Если подобные ситуации не имеют алгоритмичного рабочего решения — а постоянный выход на арену высокого начальника с ручным управлением таким решением быть не может — тогда у меня есть ряд вопросов.

1. Зачем нам закон, который призван оградить от недобросовестных поставщиков, если такие поставщики просачиваются на торги легко и непринужденно, а узнаем мы об этом постфактум, когда проблема встала в полный рост?

2. Зачем нам реестр недобросовестных поставщиков, если это, как выясняется, филькина грамота? А как иначе назвать реестр, из которого входят и выходят как в раздвижные двери гипермаркета?

Кстати, очень интересно, как вообще такое возможно: 33 раза оказаться в «списке прокаженных» и снова участвовать в торгах, как ни в чем не бывало? А если это какой-то эксцесс, то куда смотрят контролирующие органы? Не силен в акушерстве и гинекологии, но подозреваю, что датчик температуры для инкубатора — это какая-то важная штуковина. А если из-за сломанного датчика, не дай бог, ребенок умрет, чем будете оправдываться? Спишете на издержки законодательства о контрактной системе?

3. Зачем нам закон из 112 статей, сотни подзаконных актов и, кажется, восьми электронных площадок, если этот электронно-юридический монстр не решает две банальные задачи — фильтровать откровенный мусор и гарантировать исполнение контракта?

4. Зачем нам закон, который является, по сути, бюрократической ширмой? Заказчик отмахивается: «Закон соблюден». Поставщик кивает: «Мы выиграли по правилам». А гражданин, глядя на их радостный консенсус, ходит между бурьяном и дырявыми пеленками, задаваясь вопросом, почему он оплачивает этот банкет из своих налогов?

5. Наконец, на кой черт нам закон, который создает одни проблемы всем заинтересованным сторонам? Давайте отбросим ложное ханжество и назовем вещи своими именами: в большинстве случаев 44-ФЗ вынуждает отдать контракт тому, кто предложил наименьшую цену. Иные критерии — это чепуха для отвода глаз. В результате контракт часто исполняется, простите, из говна и веток, с нарушением всех разумных сроков и качеством «тяп-ляп» — потому что даже честный подрядчик работает с минимальной маржой и экономит буквально на всем. Самая нищебродская плиточка на полу, самая убогая красочка на стене и т. д. В результате страдают все — граждане от некачественно выполненных работ, чиновники от тонны хейта, который на них выливают ежедневно.

Кстати, хотелось бы спросить, будет ли за этот контрактный беспредел наказаны ответственные чиновники?

Принимая 44-ФЗ о контрактной системе в сфере госзакупок, нам обещали закон и порядок, санитарный кордон против коррупции и недобросовестного подрядчика. Но вместо санитарного кордона, где мышь не проскочит, получили ржавый протекающий дуршлаг.

Так что сами ответьте на вопрос: нужен ли нам такой закон?

PS Редакция ПЛН обратилась в УФАС по Псковской области по ситуации с закупкой перинатальным центром температурного датчика для инкубатора.

Константин Калиниченко