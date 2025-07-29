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Реплика Константина Калиниченко: Почему Пскову нужен стриптиз-клуб

Давайте сразу возьмем быка за рога — Пскову нужен стриптиз-клуб. Желательно и не один — чтобы не устраивать толчею на подиуме и давку желающих на входе.

Не потому что мы тут внезапно все с ума сошли и, в стремлении к плотским утехам, решили продать душу дьяволу. А потому что Псков — не законсервированный музей. Псков — город, в котором живут живые люди. А также в него должны ехать не менее живые туристы, а не только «духовно-ориентированные паломники» из презентаций туротделов. И, пожалуйста, не цепляйтесь к «стриптиз-клубу» — в нашем случае это, скорее, аллегория. Короче говоря, городу нужна нормальная индустрия развлечений.

Источник: ovvy.ru/

В последние годы Псков взял курс на превращение в туристический центр. Раз уж внешний туризм теперь затруднителен и дорогостоящ, грех не воспользоваться ситуацией и не занять освободившуюся нишу. Ответственные чиновники, казалось бы, стараются. Но что-то пока не выходит каменный цветок. Успехи заметны, главным образом, в отчетах для Росстата, где фигурируют ничего не значащие цифры о «росте турпотока».

В чем причина? Что мешает Пскову стать по-настоящему притягательным туристическим центром?

Дело в том, что отраслевые чиновники не в силах развести два понятия — туризм и культуру. Когда они говорят о туризме, они рассуждают о храмах, фресках, Пушкине. В лучшем случае, про гостиницы и общепит. Шире их кругозор не простирается. А вы, уважаемые, туриста живого, среднестатистического в глаза видели? Турист — это не хрестоматийный профессор кафедры древнерусского зодчества. Это обычный человек, с достоинствами и недостатками. А главное, с деньгами — большими или малыми, но всегда с готовностью эти деньги потратить. Вот тут случается затык — потратить толком не на что и негде. Разве что глиняную свистульку в Изборске приобрести, да свечку в храме.

Развивая внутренний туризм, у нас снова пытаются изобрести велосипед. Не нужно этого делать — достаточно посмотреть, как организован туризм там, где это реально работает — Прага, Вена, Барселона, Брюссель… Дело не в размерах городов, инвестициях и качестве ремонта, а том, что туризм в туристически успешных городах диверсифицирован.

В Барселону едут не только Саграда Фамилия смотреть, но и «джин-тоник бары» посетить. В Амстердаме великолепная архитектура, но многие ее не замечают, сразу двигают в квартал «красных фонарей». Менее 2% туристов, приезжающих в Египет, едут посмотреть на пирамиды и храмы Луксора. Остальные тратят свой бюджет на развлечения примитивного характера — пьют, едят, развлекаются в отеле и на пляже. Бюджет Праги туристы наполняют не через музей Пражского града, а через многочисленные пивные, финансовое благополучие Мюнхена зиждется на Октоберфесте, а не Старой пинакотеке.

Башни и фрески — это культура и история. Туризм — это про деньги. Разведите эти понятия. Не нужно выходцам из сферы культуры заниматься развитием туризма — это принципиально разные сферы, требующие диаметрально противоположных подходов. Город, который хочет зарабатывать на туризме, обязан предлагать полный спектр впечатлений. А у нас — Кремль, обзорная по Пскову, обед в «Сергиевской», паломничество в Печоры с остановкой в Изборске и обратно в отель. И все — шторы закрыты. Дальше по расписанию только скука.

Кремль и храмы — это прекрасно. Но вдруг ты хочешь остаться в Пскове на подольше? А чем заняться? Вечером, после экскурсии. Театр? Хорошо, если он сегодня работает и ты — поклонник жанра. Бар? Удачи в поиске — пару штук в центре к выходным забиты под завязку, остальные ближе к промзоне. Ночная жизнь? Какая? Тишина в городе. Что-то теплится в недавно открывшемся «BLGKV», на этом всё. Вечерний Псков — это санаторий для пенсионеров.

Тут мы подходим к сакральному. К стрип-клубу. Да, именно так. Потому что спрос, очевидно, есть. В Калининграде стриптиз — устоявшийся быстрорастущий бизнес-сегмент, со своими налогами, с занятостью, а главное — приличными доходами для городского бюджета. Заметьте, Кёниг от этого не превратился в столицу разврата, а его жители — в соляные столбы.

У нас же, стОит только завести речь о подобных вещах, откуда ни возьмись, подобно полчищу саранчи, набегают доморощенные пуритане, с выпученными глазами верещат: «ай-ай-ай», «это не наше», «у нас духовность». Причем тут духовность вообще, никто на нее не покушается. Проблема в том, что турист не получает элементарного набора досуга.

Стриптиз — это не разврат, это индустрия. Сцена, свет, музыка, лицензии, рабочие места, налоги. Смущает? Сидите дома, насильно к шесту никто никого не тащит. Впрочем, можно продолжать продавать пирожки в Изборске и отчитываться о росте. «Посетило больше, чем год назад на 17%». Больше, но что толку? Чиновники никак не поймут элементарную вещь: туризм измеряется не в количестве приехавших, а в количестве оставленных здесь денег.

Кстати, только при нынешнем руководителе Псковского музея-заповедника Светлане Мельниковой начали брать с туристов деньги за вход в Кремль. А то ведь, прости-господи, проходной двор был какой-то, и никто из чиновников даже не пытался заработать на главной достопримечательности Пскова.

Турист, кстати, не дурак. Он сравнивает и едет туда, где есть выбор. В тот же Калининград или Нижний Новгород. Туризм — это наука о том, как задержать гостя города больше, чем на сутки. Все, что меньше, дает нулевой эффект. А псковский туризм сегодня, к сожалению, однодневный и одноразовый — повторно сюда мало желающих приехать, что бы там ни говорили отраслевые чиновники. И это, извините, приговор.

Если Псков хочет быть не только красивым, но и интересным — пора туристически взрослеть. Вылезать из пыльной, пропахшей древностью шинели, надеть модное и современное. А лучше — разное, чтобы в гардеробе приличный винтаж гармонично сочетался с авангардом. Надо понимать: турист — это не картинка в буклете. Это человек, которому после храмов хочется пива, а после борща — шоу. И если вы не дадите ему шоу, он проедет мимо.

Так что да — Пскову нужен, в т.ч., стрип-клуб. Нужны приличные бары и ночная жизнь в целом. Не для культивирования пороков, а для развития города. Туризм — это бизнес, ничего личного. Если мы хотим реального дохода в бюджет, а не только притворного умиления стариной. Иначе все это «развитие туризма» — лишь бессмысленные набор цифр в отчетах чиновников и, в конечном счете, пустота.

Константин Калиниченко