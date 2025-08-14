Псковcкая обл.
Блоги / Константин Калиниченко

«Мама» и ее инфантильные дети

14.08.2025 17:41

Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска передачи «Резонер». Еженедельная программа, посвященная резонансным событиям общественно-политической жизни, выходит по четвергам в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Автор и ведущий – Константин Калиниченко.

 

«Отличный автомобиль сделать несложно. Его не нужно изобретать с нуля — можно аккуратно позаимствовать у более успешных конкурентов. Если чьи-то мозги работают лучше, не надо стесняться воспользоваться чужими мозгами. Если каждый раз отбирать лучшее и применять это в своих разработках, со временем у вас тоже начнет получаться»

Фань Чжан , дизайнер автомобильного концерна GAC Group

Отечественные автопроизводители почти синхронно перешли на четырехдневную рабочую неделю. АвтоВАЗ, ГАЗ, ПАЗ и КамАЗ — все дружно притормозили конвейеры. Не ради заботы о простых работягах, чтобы они меньше уставали и больше отдыхали. Беда пришла, откуда и ждали, — склады дилеров трещат от невостребованных авто.

Цифры говорят сами за себя. Рынок грузовиков в России рухнул почти на 60%, на складах КамАЗа скопилось более 30 тысяч нераспроданных машин. У АвтоВАЗа дела еще хуже: продажи за полугодие — 155 тысяч автомобилей, что на четверть меньше прошлогоднего, тоже, прямо скажем, не блестящего результата. Прогноз на год у главного отечественного автоконцерна – это 50 оттенков пессимизма. ПАЗ и ЛиАЗ тоже режут рабочие дни из-за переполненных стоянок и отсутствия спроса на российские автобусы.

Общая картина рынка депрессивно-удручающая: легковые — минус 26 процентов, автобусы — почти минус 60%, грузовики — минус 55,9% к продажам прошлого года. Для нормального производителя это повод к радикальным изменениям стратегии, потому что иначе – смертельный приговор. Для нашего — повод жаловаться на обстоятельства и искать виноватых за пределами страны.

Что делает нормальный производитель, когда его товар плохо продается? Он начинает нервно шевелиться и думать головой. По результатам внутримозгового штурма улучшает качество, добавляет новые опции, может быть, снижает цену. Другими словами, старается сделать продукт привлекательным, чтобы покупатель нашелся, пришел и купил. Так, насколько мне известно, работает здоровая экономика.

У нас же — своя логика: зачем напрягаться, если можно попросить запретить иностранных конкурентов и продолжать дальше производить этот стыд и позор.

Может быть, «ПАЗ», наконец-то решил быть похожим на пассажирский автобус и перестал выпускать человеконенавистнические «скотовозки»? Или «АвтоВАЗ» взял и напичкал свои «Лады» разной современной электроникой, а также прекратил ставить допотопные моторы из лихих 90-х? Быть может, «КамАЗ» бросил, наконец, вкладываться исключительно в «Дакар» и начал делать нормальные конкурентоспособные грузовики?

Отнюдь. Да и зачем? У всех – одна надежда. Их «компас земной» —государство. Что оно сейчас узреет беду, в которой оказалась отечественная автомобильная индустрия, и напихает палок в колеса конкурентам столько, сколько нужно.

В цивилизованной стране падение спроса на 20–25% — сигнал срочно и кардинально модернизировать модельный ряд, полностью менять позиционирование и концепцию продаж. В России – сигнал к тому, что кого-то надо снова запретить.

И вот уже «совершенно неожиданно» китайские тягачи, дотоле массово и невозбранно продававшиеся в России, объявлены технически небезопасными и запрещены к продаже. Конечно, это просто так совпало, что 4 крупнейших китайских производителя грузовиков отправлены в бан аккурат в момент, когда «КамАЗ» поднял лапки кверху.

А на днях выяснилось, что ультрасовременные китайские гибридные автомобили источают радиацию. Обнаружили это ученые Пермского политеха – видимо, никого более авторитетного для такого «открытия» не нашли. Не хочу обижать академическую науку вообще и пермскую в частности, но, простите, выглядит это дешевым фарсом: походили на серьезных щах с дозиметром вокруг машины, поохали-покряхтели и готово – городу и миру сообщено, что от китайских «гибридов» следует держаться подальше, под капотом у них маленький «Чернобыль».

И, надо же, какое совпадение – грандиозное научное открытие пермских ученых пришлось прямо ко времени активного проникновения китайских гибридных автомобилей на российский рынок.

Китайский гибридный автомобиль (фото: Авто.ру)

Не претендуя на лавры Нострадамуса, все же рискну предположить, что очень скоро очередные «пермские ученые» найдут что-то «критически несовместимое» с российскими условиями у китайских автобусов Yutong и King Long. Чтобы многострадальный ПАЗ выдохнул и не торопился обновлять свой неповторимый модельный ряд.

Я это не для того пишу, чтобы в очередной раз пнуть давно лежащий на лопатках отечественный автопром. Дело в другом: позитивный результат в производстве возможен только в конкурентной борьбе. Когда добиваешься успеха не потому, что всех остальных зачистили, а потому, что твой товар, наконец-то, стал лучше. Но российский автопром конкуренции не выдерживает. Даже не так – он ее боится и избегает, не желает напрягаться. Ведет себя как инфантильный ребенок, который при любой неудаче бежит «жаловаться маме», требует наказать и прогнать из песочницы тех, кто его обижает.

А эта «мама» во всем ему потакает. Гоняет конкурентов, избавила от «немцев», «японцев», «корейцев». Не помогло, опять нашему танцору что-то мешает. Теперь, похоже, будет изгонять «китайцев». Дальше, когда никого не останется, видимо, придется изгонять бесов, чтобы создать «сыночке» тепличные условия. Вместо того, чтобы надавать по наглой жопе и задать вопрос: «Ты мужик или так?» Но вопрос так и не звучит, поэтому «сыночка» растет конченым инфантилом, а с конвейера продолжает сходить неконкурентное гуано…

Символ текущего момента — поставленная на конвейер Lada Iskra за 1,25 миллиона рублей. За эти деньги она даже без кондиционера. Современные автопроизводители очень давно уже не выпускают тачки без кондея, но у АвтоВАЗа, как всегда, свой путь. Честно объяснили: он «не нужен россиянам». Говорят, буржуазное баловство, излишество в нашем климате. У нас же полгода – зима, зачем машине кондиционер? А если иной раз станет припекать, так есть же окна, они, согласно гениальным разработкам тольяттинских инженеров, открываются, так что ни в чем себе не отказывайте.

Кто-то скажет: подумаешь – кондиционер. Докопался до столба. Может, и так. Но это очень показательная история. Она наглядно демонстрирует уровень мышления руководства и отношение к клиенту как к потребителю, который лишен возможности выбора, поэтому возьмет то, что дадут.

В итоге мы имеем напрочь ущербную систему. Производители теряют рынок, но совершенно не стремятся его вернуть качеством, сервисом и ценовой политикой. Вместо этого им всячески потакают сверху — устраняют конкурентов, придумывают «небезопасности», «радиацию» и прочие страшилки. Запрет становится главным конкурентным преимуществом. И чем дольше эта система работает, тем глубже российский автопром погружается в инфантильность и вчерашний день. Он уже привык жить не за счет конвейера, а за счет кабинетов, где решают, кто сегодня «угроза» и кого завтра «выпилить».

Четырехдневка, затоваренные склады, падение продаж до 60%, кондиционер в авто за миллион с четвертью, которого «не нужно» — это не набор случайностей. Это симптом прогрессирующей болезни, при которой метастазы поражают систему снизу доверху. А вместо курса лечения больного гладят по голове и просят не волноваться. И пока «мама» продолжает защищать «детей» от взросления и самостоятельности, с конвейера так и будет сходить морально устаревший неликвид, который покупают только потому, что другого ничего нет.

Константин Калиниченко

Источник: Псковская Лента Новостей
