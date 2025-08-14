Блоги / Константин Калиниченко

«Мама» и ее инфантильные дети

«Отличный автомобиль сделать несложно. Его не нужно изобретать с нуля — можно аккуратно позаимствовать у более успешных конкурентов. Если чьи-то мозги работают лучше, не надо стесняться воспользоваться чужими мозгами. Если каждый раз отбирать лучшее и применять это в своих разработках, со временем у вас тоже начнет получаться»

Фань Чжан , дизайнер автомобильного концерна GAC Group

Отечественные автопроизводители почти синхронно перешли на четырехдневную рабочую неделю. АвтоВАЗ, ГАЗ, ПАЗ и КамАЗ — все дружно притормозили конвейеры. Не ради заботы о простых работягах, чтобы они меньше уставали и больше отдыхали. Беда пришла, откуда и ждали, — склады дилеров трещат от невостребованных авто.

Цифры говорят сами за себя. Рынок грузовиков в России рухнул почти на 60%, на складах КамАЗа скопилось более 30 тысяч нераспроданных машин. У АвтоВАЗа дела еще хуже: продажи за полугодие — 155 тысяч автомобилей, что на четверть меньше прошлогоднего, тоже, прямо скажем, не блестящего результата. Прогноз на год у главного отечественного автоконцерна – это 50 оттенков пессимизма. ПАЗ и ЛиАЗ тоже режут рабочие дни из-за переполненных стоянок и отсутствия спроса на российские автобусы.

Общая картина рынка депрессивно-удручающая: легковые — минус 26 процентов, автобусы — почти минус 60%, грузовики — минус 55,9% к продажам прошлого года. Для нормального производителя это повод к радикальным изменениям стратегии, потому что иначе – смертельный приговор. Для нашего — повод жаловаться на обстоятельства и искать виноватых за пределами страны.

Что делает нормальный производитель, когда его товар плохо продается? Он начинает нервно шевелиться и думать головой. По результатам внутримозгового штурма улучшает качество, добавляет новые опции, может быть, снижает цену. Другими словами, старается сделать продукт привлекательным, чтобы покупатель нашелся, пришел и купил. Так, насколько мне известно, работает здоровая экономика.

У нас же — своя логика: зачем напрягаться, если можно попросить запретить иностранных конкурентов и продолжать дальше производить этот стыд и позор.

Может быть, «ПАЗ», наконец-то решил быть похожим на пассажирский автобус и перестал выпускать человеконенавистнические «скотовозки»? Или «АвтоВАЗ» взял и напичкал свои «Лады» разной современной электроникой, а также прекратил ставить допотопные моторы из лихих 90-х? Быть может, «КамАЗ» бросил, наконец, вкладываться исключительно в «Дакар» и начал делать нормальные конкурентоспособные грузовики?

Отнюдь. Да и зачем? У всех – одна надежда. Их «компас земной» —государство. Что оно сейчас узреет беду, в которой оказалась отечественная автомобильная индустрия, и напихает палок в колеса конкурентам столько, сколько нужно.

В цивилизованной стране падение спроса на 20–25% — сигнал срочно и кардинально модернизировать модельный ряд, полностью менять позиционирование и концепцию продаж. В России – сигнал к тому, что кого-то надо снова запретить.

И вот уже «совершенно неожиданно» китайские тягачи, дотоле массово и невозбранно продававшиеся в России, объявлены технически небезопасными и запрещены к продаже. Конечно, это просто так совпало, что 4 крупнейших китайских производителя грузовиков отправлены в бан аккурат в момент, когда «КамАЗ» поднял лапки кверху.

А на днях выяснилось, что ультрасовременные китайские гибридные автомобили источают радиацию. Обнаружили это ученые Пермского политеха – видимо, никого более авторитетного для такого «открытия» не нашли. Не хочу обижать академическую науку вообще и пермскую в частности, но, простите, выглядит это дешевым фарсом: походили на серьезных щах с дозиметром вокруг машины, поохали-покряхтели и готово – городу и миру сообщено, что от китайских «гибридов» следует держаться подальше, под капотом у них маленький «Чернобыль».

И, надо же, какое совпадение – грандиозное научное открытие пермских ученых пришлось прямо ко времени активного проникновения китайских гибридных автомобилей на российский рынок.

Не претендуя на лавры Нострадамуса, все же рискну предположить, что очень скоро очередные «пермские ученые» найдут что-то «критически несовместимое» с российскими условиями у китайских автобусов Yutong и King Long. Чтобы многострадальный ПАЗ выдохнул и не торопился обновлять свой неповторимый модельный ряд.

Я это не для того пишу, чтобы в очередной раз пнуть давно лежащий на лопатках отечественный автопром. Дело в другом: позитивный результат в производстве возможен только в конкурентной борьбе. Когда добиваешься успеха не потому, что всех остальных зачистили, а потому, что твой товар, наконец-то, стал лучше. Но российский автопром конкуренции не выдерживает. Даже не так – он ее боится и избегает, не желает напрягаться. Ведет себя как инфантильный ребенок, который при любой неудаче бежит «жаловаться маме», требует наказать и прогнать из песочницы тех, кто его обижает.

А эта «мама» во всем ему потакает. Гоняет конкурентов, избавила от «немцев», «японцев», «корейцев». Не помогло, опять нашему танцору что-то мешает. Теперь, похоже, будет изгонять «китайцев». Дальше, когда никого не останется, видимо, придется изгонять бесов, чтобы создать «сыночке» тепличные условия. Вместо того, чтобы надавать по наглой жопе и задать вопрос: «Ты мужик или так?» Но вопрос так и не звучит, поэтому «сыночка» растет конченым инфантилом, а с конвейера продолжает сходить неконкурентное гуано…

Символ текущего момента — поставленная на конвейер Lada Iskra за 1,25 миллиона рублей. За эти деньги она даже без кондиционера. Современные автопроизводители очень давно уже не выпускают тачки без кондея, но у АвтоВАЗа, как всегда, свой путь. Честно объяснили: он «не нужен россиянам». Говорят, буржуазное баловство, излишество в нашем климате. У нас же полгода – зима, зачем машине кондиционер? А если иной раз станет припекать, так есть же окна, они, согласно гениальным разработкам тольяттинских инженеров, открываются, так что ни в чем себе не отказывайте.

Кто-то скажет: подумаешь – кондиционер. Докопался до столба. Может, и так. Но это очень показательная история. Она наглядно демонстрирует уровень мышления руководства и отношение к клиенту как к потребителю, который лишен возможности выбора, поэтому возьмет то, что дадут.

В итоге мы имеем напрочь ущербную систему. Производители теряют рынок, но совершенно не стремятся его вернуть качеством, сервисом и ценовой политикой. Вместо этого им всячески потакают сверху — устраняют конкурентов, придумывают «небезопасности», «радиацию» и прочие страшилки. Запрет становится главным конкурентным преимуществом. И чем дольше эта система работает, тем глубже российский автопром погружается в инфантильность и вчерашний день. Он уже привык жить не за счет конвейера, а за счет кабинетов, где решают, кто сегодня «угроза» и кого завтра «выпилить».

Четырехдневка, затоваренные склады, падение продаж до 60%, кондиционер в авто за миллион с четвертью, которого «не нужно» — это не набор случайностей. Это симптом прогрессирующей болезни, при которой метастазы поражают систему снизу доверху. А вместо курса лечения больного гладят по голове и просят не волноваться. И пока «мама» продолжает защищать «детей» от взросления и самостоятельности, с конвейера так и будет сходить морально устаревший неликвид, который покупают только потому, что другого ничего нет.

Константин Калиниченко