Константин Калиниченко

Реплика Константина Калиниченко: Псковское лето-2025

Погода за окном прозрачно намекает, что лето-2025 движется к финалу. Значит, пора подводить промежуточные итоги. Без ложного пафоса, не опасаясь сглазить можно смело признать: мы привыкли к тому, что Псков превратился в центр культурной, фестивальной и в целом общественной жизни. Этот год не стал исключением — полюбившиеся мероприятия прижились и становятся традиционными, в 2025-м добавилось что-то новое.

А ведь еще несколько лет назад Псков представлял собой классическое культурное захолустье, где жизнь и время впали в лимб. Такой хрестоматийный «губернский город», в котором все очень провинциально, современность обходит стороной и «не происходит ничего, пока в него не войдут гусары».

Реально ведь было некуда пойти и нечем заняться, философский выбор страждущего развлечений стоял между шалманом на берегу реки с пластиковой мебелью и шансоном про «черные глаза» и, простите, выездом к нашим соседям в страны Балтии, чтобы хоть раз увидеть, как бывают устроены нормальные фестивали. Турист, заехавший по недоразумению в Псков, после осмотра церквей и крепости искренне недоумевал, чем тут можно заняться еще? Молодежь уезжала, старшее поколение скучало.

Теперь все иначе. Каждые выходные в Пскове что-то происходит: фестивали музыки и еды, реконструкторы, воздухоплаватели, спортивные праздники, патриотические акции. Город стал по-настоящему живым, с программой на любой вкус — от молодежи до туристов, от гурманов до романтиков. Туристы теперь выбирают Псков целенаправленно, не бегут прочь на второй день, задерживаются: есть куда сходить, есть что попробовать и на что посмотреть. Как говорится, кому арбуз, кому свиной хрящик — выбор есть у каждого.

Конечно, мы всегда рады немного поворчать. Жалобы на перекрытые улиц, на шум под окнами, на толпы уличных гуляк — все это звучит привычным фоном. Но по большому счету это приятная роскошь. Обитатели домов на Штефансплатц в Вене тоже недовольны туристами и шумом. Еще недавно мы с завистью косились на западных соседей, а теперь имеем повод смотреть свысока: далеко не каждый европейский город способен выдать такой плотный календарь качественных культурных событий в сезон.

Важно и то, что это строится не на бюджетных тратах. Основная программа держится на грантовых средствах, на партнерах, на постепенно подтягивающемся частном бизнесе, который, наконец, разглядел потенциал «псковского лета». Это уже не показуха и не «обязательная культурная программа», а самостоятельная, перспективная индустрия.

Лето-2025, при всех сложностях — и с погодой, и с безопасностью, — стало очень удачным для Пскова и области. В этом, безусловно, заслуга людей, которые двигают культурную политику региона, судя по всему, в верном направлении. При «вице-губернаторе по культуре» Ольге Тимофеевой культурная и общественная жизнь в Пскове вылезла из провинциального болота и вышла на качественно новый уровень. Мы теперь не как раньше, дожидаемся давно сбитых летчиков постсоветской эстрады, а сами создаем поводы, ради которых сюда едут хедлайнеры нашего времени.

И это, пожалуй, главное, что можно сказать на прощание с летом: Псков наконец научился жить интересно сам по себе.

Константин Калиниченко