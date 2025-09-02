Блоги / Константин Калиниченко

Реплика Константина Калиниченко: т. н. «День знаний»

Праздник, говорите? Да бросьте. У нас по году есть целая категория «праздников», которые таковыми никак не являются. Радоваться приказано, а радости — нуль.

Источник: memozg.ru

Название придумали в эпоху Черненко. КУЧ, который правил страной, не приходя в сознание, вряд ли вообще слышал про эту инициативу. Но эпоха славилась бессмысленной суетой: города и области зачем-то награждали орденами, отрасли реформировали «с целью углубить и расширить», заодно и школе прилепили новый праздник. Чтобы — цитирую — «выработать у молодежи высокие нравственные качества и готовность к защите Родины». Тогда же какой-то демиург из маразматического 1984-го придумал «День знаний». А чтобы, значит, коэффициент нравственности повышался, учебный год надо обязательно начинать с линейки и гладиолусов. Бред какой-то — как будто в остальные дни года можно спокойно обойтись без знаний.

Поскольку реформу проводили в классическом советском стиле «реформа нужна, но мыслей нет», тогда же, в рамках реализации, ввели профессиональное обучение. Ну, как ввели — вернули. Есть такая давняя укоренившаяся традиция в отечественном образовании — раз в 15-20 лет внезапно обнаруживать, что школьная реформа ведет «не туда» и возвращать ранее отмененное, чтобы потом снова было что отменить в ходе очередной реформы по устранению последствий предыдущей реформы. В этом смысле наша система образования напоминает колесо Сансары, где в основе всего лежит круговорот страданий ради отправки нового поколения в правильное будущее.

Но хорошо, пусть будет «День знаний». Другой памяти о Черненко все равно нет. Вопрос: зачем этот показушный карнавал?

Линейки люто ненавидят примерно все.

Дети — потому что каникулы кончились.

Учителя — потому что впереди год бюрократии и родительских истерик, вдобавок постоянно жди, что твои прекрасные ученики сегодня исполнят.

Родители — потому что нужно бегать за цветами и решать вечный вопрос традиционной цветочной повинности: «Гладиолусы или что-то приличнее?» А еще скинуться на подарок от класса. «Дорогой или символический? Чтобы не стыдно, не дорого и не осудили соседи по чату».

Учителя получают букеты не от любви, а по разнарядке. 1 сентября, День учителя, выпускной. Формальность и автоматизм, доведенные до гротеска.

Начальники раздражены, когда родители отпрашиваются с работы на 1 сентября. Вроде как надо отпустить, но можно и не отпускать — нет такого правила.

И главное — для чего это все? «День знаний» состоит из рутинизированного набора ритуальных действий: линейка, пафосные речи, избавление от гладиолусов. Кстати, знаний-то в «День знаний» нет вовсе — ни одного урока.

И праздника нет. 1 сентября — день коллективного стресса.

Школьники идут в класс как на каторгу.

Учителя возвращаются к ежедневному педагогическому мазохизму.

Родители садятся за уроки вместе с детьми.

А родители одиннадцатиклассников натурально идут в бой. У них впереди ЕГЭ, и каждый день — как маленькая война. С нервами, слезами, маленькими победами и поражениями, транквилизаторами и психотерапевтом, неиллюзорно маячащим на горизонте.

Называть вот это вот все «праздником» — нелепо и кощунственно.

Хотите праздник? Сделайте выходной. В чем проблема — одним больше, одним меньше.

А то получается как обычно: веселиться приказали, а веселиться, в сущности, некому.

P.S. Этот текст — мнение, не претендующее на универсальную оценку 1 сентября. Несогласный с автором имеет полное право быть несогласным. Автор своим оценочным суждением никого не желал бы обидеть — ни родителей, ни учителей, ни школьников, ни Константина Устиновича Черненко.

Константин Калиниченко