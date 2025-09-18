Псковcкая обл.
Константин Калиниченко Публикаций: 410
Блоги / Константин Калиниченко

Искусство выстрела в собственную ногу

18.09.2025 16:54|ПсковКомментариев: 0

Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска передачи «Резонер». Еженедельная программа, посвященная резонансным событиям общественно-политической жизни, выходит по четвергам в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Автор и ведущий – Константин Калиниченко.

 

«Культура отмены — идет ли речь о нации, ее культуре или экономике — есть ни что иное, как тоталитаризм, политическое оружие, используемое для наказания, унижения и подчинения несогласных»

Дональд Трамп, президент США

Брюссельские евробюрократы на этой неделе снова нашли, чем заняться. Ведь хорошо известно: в европейской политике и экономике осталась только одна проблема – Россия и русские, остальное неважно. Собственно говоря, за все плохое, что происходит на европейском континенте, вина автоматически возлагается на большого и страшного восточного соседа и его многонациональный народ. Инфляция, рост цен, миграционный кризис, поражения дортмундской «Боруссии» – все это, если вы не знали, наша вина.

Долго ломали головы высшие чины европейского политбюро, от натуги прибавилось морщин у главного криэйтора – Каи Каллас. Но не просто так едят свой хлеб еврокомиссары – взяли и придумали, как им окончательно решить русский вопрос.

Надо, говорят, опустить шлагбаум. Не как сейчас, со множеством вариантов обхода, а чтобы уж совсем. Чтобы мышь с русским паспортом не просочилась. А то они, понимаешь, не стучатся в закрытую дверь, а сходу лезут через окно. Дело за малым, развивали мысль генераторы грандиозной инициативы: надо прекратить русским выдавать Шенген. Громче всех, ясное дело, выпрыгивали из штанов представители Латвии и Эстонии. Дело в том, что они первыми перестали давать шенгенские визы гражданам России. А более толковые страны — Франция, Италия, Австрия и т.д. — как давали, так и продолжают. Прибалтам вдвойне обидно. Во-первых, они прилично угробили свою индустрию туризма, теперь немножко сосут лапу, потому что в эти Тарту, Риги и прочие Юрмалы, кроме русских, почти никто и не ездил. Во-вторых, им снова популярно намекнули, что политика Европы делается в других странах.

Но вроде как на этот раз решили, что русских надо отлучить от Европы, как Папа Римский Григорий отлучил германского короля Генриха IV от церкви. Чтобы, значит, приползли на коленях и долго каялись, отбивая поклоны.

Пробный шар запустили Испания и Германия – объявили о приостановке выдачи виз. Синхронность дает основание полагать, что остальные подтянутся. А там, глядишь, и «19-й пакет санкций» маячит, в котором предполагается полный запрет на выдачу шенгенских виз гражданам России.

Будем расстраиваться? Да, вряд ли. Думаю, надо поздравить демократическую Европу с очередным безупречно точным выстрелом себе в ногу.

Кого этим решили наказать? Очевидно, очередной удар нанесен по самым стойким оппонентам российской власти. Которые, в силу наивности или исторической памяти, еще питают иллюзии, что в Европе существует реальная демократия, права человека и верховенство закона. По тем, кто считал её образцом цивилизации, ездил туда не только за сыром и колбасой, но и за культурным апгрейдом. Да за той же пресловутой свободой. Именно они теперь оказываются на положении брошенной любовницы, которую поимели напоследок и, закрывая перед носом дверь, объявили: «Забудь мой номер и не звони».

Турбопатриоты, наоборот, открывают шампанское: «Так им, предателям, и надо! Нечего ездить по Европам».

Ну а 90% россиян, которые дальше леса и дачи в жизни не выезжали, вообще по барабану – они как видели Европу через призму федеральных телеканалов, так и продолжат.

В некоторых пабликах пишут, мол, это сильный удар под дых российской элите. Счас она как возмутится, что теперь не сгонять в Париж на ноябрьские выходные, да в Милан на сезонный шоппинг не прошвырнуться, и сразу пойдёт в Кремль власть менять. Не смешите. Те, кому остро надо выезжать, давно освоили «нешенген» и прочую обходную логистику. Турция, Египет, ОАЭ, Юго-Восточная Азия. Теперь ещё и Китай без виз. Мир большой, он не заканчивается Брюсселем и Барселоной. Кто хочет отдыхать — отдыхает, кто хочет тратить деньги — тратит. Европа сама вычёркивает себя из этого списка.

Но есть другая категория — «новая русская эмиграция». Вот им, вполне вероятно, скоро станет не до шуток. В Европе сейчас такое настроение, что мало кто будет разбираться: правильный ты русский или ошибочный. За Путина, против Путина, аполитичный айтишник или гонимый диссидент. У тебя паспорт РФ? Ну все, теперь ты – враг. Табличку можно вешать прямо на дверь: «Собакам и русским вход запрещён».

Ну, ещё можно добавить исторический рефрен — начало XX века, когда в Европе появлялись вывески «Juden unerwünscht». Тогда делили по национальности, теперь по гражданству. Меняем евреев на русских и получаем общественный прогресс по-европейски в XXI веке.

Для понимания глубины этих глубин немного экономики вопроса. Только в 2024 году, при действующих ограничениях, россияне оставили в Европе 8,3 миллиарда евро. Дополнительно с них содрали 48,5 миллиона за оформление шенгенских виз. А с 2014-го — более 2 миллиардов. Вдумайтесь: 2 лярда евроденег за одно лишь право въехать в шенгенскую зону! И всё это было добровольно, с песнями, никто не закатывал скандал, все исправно платили. Но, видимо, Европа решила, что деньги эти лишние. В Брюсселе, возможно, нефть забила из-под земли во дворе здания Европарламента или золото нашли под Курфюрстендамм.

Впрочем, возможно, случилось открытие совсем иного рода. Решили опровергнуть римского императора Веспасиана и доказать, что деньги все же пахнут. А раз так, не нужны демократическим европейцам недемократические русские деньги. Это, наверное, можно попытаться понять, но сложно, особенно в современных циничных реалиях. Потому что, когда отказываешься от миллиардов ради того, чтобы «насолить русским», это не политика – это клиника. Пока брюссельские бонзы будут неспешно восседать в евробюрократических комиссиях, кому-то ведь придется восседать с демократической, но голой задницей.

Россияне, так или иначе, найдут, куда поехать и где потратить заработанное. Юго-восточная и Центральная Азия, арабский Восток, Латинская Америка. В конце концов, есть довольно-таки необъятная Россия, от Калининграда до Владивостока. Хотелось бы поехать в Европу. Но, если шлагбаум опущен, убиваться не станем, в петлю по такому поводу никто не полезет.

За просвещенную Европу я даже предлагаю порадоваться. Как же здорово, что они, наконец, полностью избавятся от этих противных русских. Одни проблемы от них. То ли дело прекрасные ребята из Судана, Нигерии, Сомали и прочих цивилизованных стран, давно и прочно вставших на путь демократии и общечеловеческих ценностей. Бывает, правда, что они насилуют всех подряд, особенно белых европейских женщин, но это, конечно, сущие пустяки, по сравнению с угрозой, которую таит в себе каждый русский. Главное – не забывать гордо рапортовать об успехах евроинтеграции и каждый год освобождаться от российских нефти и газа.

Да, нужно вставить ремарку. Официально Евросоюз не может полностью запретить выдачу виз – нет у него таких полномочий. Впрочем, это уже нюансы. Формально каждое государство само решает, как ему поступить, а Еврокомиссия только делает вид, что управляет процессом. Классическая европейская модель: ответственность распылена, а в любой непонятной ситуации виноват «коллективный русский».

Глядя на происходящее со стороны, мне кажется, что эта удивительная еврологика достойна отдельного медицинского консилиума. Но теперь это уже совсем не наши проблемы.

Для России и русских полный запрет выдачи Шенгена, возможно, только на пользу. Многие ведь последние годы живут в формате «немножко беременных», все ждут, когда мир изменится, «оковы тяжкие падут», границы откроются, и мы стройными рядами снова, как в прежние времена, потянемся на шоппинг в тартуский «Лыунакескус», в рижский аэропорт, чтобы сесть там на Ryanair... Не будет этого – по крайней мере, на нашем веку точно, оставьте эти иллюзии. И чем быстрее их оставим, тем раньше посмотрим на мир без европейских радужных очков. Ведь он не сошелся клином на гипермаркете Rimi и ресторане Olde Hansa.

Константин Калиниченко

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0
