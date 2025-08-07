Псковcкая обл.
Константин Калиниченко
Блоги / Константин Калиниченко

Латвийская школа демократии

07.08.2025 15:51|ПсковКомментариев: 0

Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска передачи «Резонер». Еженедельная программа, посвященная резонансным событиям общественно-политической жизни, выходит по четвергам в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Автор и ведущий – Константин Калиниченко.

 

Человечество будет разделено на две неравные части по неизвестному нам параметру, причем меньшая часть форсированно и навсегда обгонит большую, и это свершится волею и искусством сверхцивилизации, решительно человечеству чуждой»

Аркадий Стругацкий, Борис Стругацкий «Волны гасят ветер»

Мы живем в мире где громкий лай на политического оппонента стал правилом игры и дипломатической нормой. После Второй мировой, даже в наиболее острой фазе конфликтов, страны не опускались до того, чтобы выливать ведра помоев на соседа. Увы, сегодня градус ненависти местами такой, будто мы вернулись 1930-е, когда с удовольствием разыгрывали национальную карту, увлеченно мерились, какой народ заслуживает лучшей жизни, а какой состоит из недочеловеков и подлежит жесткой фильтрации. Особенно грустно, что одна такая история развивается аккурат по соседству с нами.

В латвийской политике сейчас, чтобы добиться успеха, достаточно громче других лаять в направлении России и русских. Это мы, оказывается, виноваты в том, что в Латвии цены растут быстрее, чем в остальных государствах Евросоюза. Энергоносители дорогие? Потому что пришлось отказаться от недемократичных российских нефти, газа и электричества. Плохое ЖКХ в столице? Это оттого, что много русских среди сантехников. Сборная по хоккею проиграла Австрии? Опять-таки виноват восточный сосед – великодержавный русский шовинизм не дал по-настоящему развиться латвийскому хоккею на льду. «Россия топчет права человека», «Россия не приемлет демократии и общечеловеческих ценностей», Россия – такая, сякая, кругом и во всем виноватая.

Но давайте посмотрим, что представляют собой этот маленький, но гордый светоч евродемократии. Как там в Латвии с правами человека и гуманистическими принципами?

Тут у соседа автоматически включается режим двойного стандарта. Права меньшинств? Пожалуйста. Но только если это правильное меньшинство, нужное в этот исторический момент. Украинский мигрант — велком, приезжай, ругай Россию, живи на пособие. Русский пенсионер, родившийся в Риге в 1927 году — чемодан, вокзал, Убылинка. Вы, дедушка, оккупант, бумагу не хотите подписывать о том, что вы против России и за гуманизм. Неполноценный европеец, короче говоря. Стало быть, подлежите искоренению.

Вот и выгнали недавно 98-летнего ветерана Василия Москальенова. Я – человек циничный, но тут без слез не расскажешь. Поставьте себя на его место. Человек всю жизнь прожил в Латвии, пережил Улманиса, нацистов, совок, Перестройку, Сандру Калниете и евроинтеграцию, а в итоге оказался чужим. Не сдал латышский, не подписал донос на свою историю. Значит, мешает латвийской государственности, евродемократическую атмосферу портит.

А теперь — внимание — парадокс. Латвия еще в 2022 году приняла у себя значительное количество релокантов из России. Молодых, борзых, убежденных в собственной исключительности и прогрессивности говнюков. Которые оперативно поняли, что от них ждут новые хозяева, включили режим турборусофобии и, тем самым, евроинтегрировались. Ненависть и злобу в отношении России производят в промышленных объемах, зато латышский — на уровне «свейки, свейки» и «кафию, лудзу». И ничего, никто им не предъявляет. Почему? Ну, как же, имеют правильные взгляды. Не хуже дрессированной овчарки выполняют команды, исправно гавкают на Москву и лайкают нужные посты. Не совсем, конечно, полноценные, но приобщены к западным ценностям, это похвально, заслуживают одобрения и вкусняшки.

Русский, который жил, работал и растил детей в Латвии — чужой. Русский, который понаехал из Москвы или Пскова вчера и обильно плюется в сторону России — свой. Вот он, в чистом виде, европейский отбор. Не по паспорту, не по заслугам, а по идеологическому краш-тесту. Прошел антироссийский фейс-контроль — пей капучино. Не прошел — значит, унтерменш, подлежишь принудительной депортации.

Это уже не бытовая дискриминация. Это шантаж с элементами репрессий. Подпиши декларацию, обвиняющую Россию во всех смертных грехах — возможно, останешься. Не подпишешь — катись. Людей заставляют отказаться от собственных убеждений, чтобы просто остаться жить там, где они родились. Нормально это? Не подскажете, в какой статье Европейской хартии прав человека это прописано?

Грустно, девочки. Десятилетиями нормально же жили. Ездили друг другу в гости, мы в Латвию, латыши к нам. Русские жили в Риге и не были врагами страны. На протяжении десятилетий Латвия была нашим главным экономическим партнером, на государственном уровне проводились Дни Псковской области в Латвии, активно и продуктивно работал «Российско-Латвийский деловой совет», множество трансграничных проектов… Куда это все исчезло? Ради чего многолетнее успешное сотрудничество взяли и загубили?

Удивительно или нет, но по другую сторону границы — в России —латышей не шеймят и не газлайтят. В Псковской области этнических латышей хватает. Никто не требует у них покаянных писем с проклятиями в адрес Латвии и Эдгарса Ринкевича за то, что он русофоб и гомосексуалист*. Никто не тащит жителей Пыталово на тест по великорусскому языку. Живут себе люди. Мирно. По-соседски. Даже флаги никто не сжигает.

Да, всегда были фрики и безумцы по обе стороны границы. В Риге били окна российского посольства, в Пскове били окна латвийского консульства. Но это воспринималось как аномалия, правоохранительные органы делали свою работу, все всё понимали. Это не было государственной политикой, не ассоциировалось со страной. Никому и в голову не приходило легализовать радикализм как мейнстрим.

А Латвия легализовала. Русофобия там теперь не просто повседневный фон — это государственная идеология. Отношение к России — маркер лояльности. Язык — билет в будущее. Не согласен — выметайся, ты тут лишний. Даже если здесь твои дети, внуки, и ты сам — с довоенной пропиской.

Чем Латвии не угодил 98-летний ветеран Москальенов? Угрозу что ли демократии в стране представлял? Или ему в 98 душно надо сдать латышский на уровень С1? Жил человек себе спокойно, не призывал свергнуть правительство Латвии и вернуть Латвийскую ССР.

А чем не угодили сотни русских людей, годами жившие в Латвии, чья вина состоит лишь в том, что они недостаточно владеют латышским языком? Или все же дело в том, что они — русские и на этом основании оказались в списке подлежащих принудительной депортации? А может быть, правительство Латвии намерено перейти к «окончательному решению русского вопроса»?

Людей фактически шантажируют, заставляя подписывать какие-то антироссийские декларации. Выступить против своих убеждений под угрозой изгнания из страны. Крайне интересная у вас демократия по-латвийски получается. Почему-то до боли напоминает тоталитарное общество в его лучших описаниях Замятина и Оруэлла. А демократия, насколько помню — это прежде всего плюрализм мнений, даже если эти мнения вам не нравятся.

Вот тут — без иронии — Россия оказалась на порядок гуманнее. В Псковской области, например, принимают русских, изгнанных из Латвии, как своих. Не спрашивают, как ты относишься к Путину. Не заставляют прямо на погранпереходе демонстрировать лояльность и подписывать патриотическую хартию. Просто дают жилье, статус, возможность свободно дышать.

Я, в общем, не большой любитель хвалить власть. Но в данном случае не могу не признать ее очевидных заслуг. Псковская область заняла в этой ситуации единственно правильную и возможную позицию — безусловно принимает наших людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Символично, что там ветерана выгнали из страны как ненужный элемент, а у нас его встретил губернатор области Михаил Ведерников, лично вручил новые документы, избавив пожилого человека от обременительных бюрократических процедур и дав почувствовать, что он тут не беженец, а человек, вернувшийся домой.

Кстати, именно опыт Псковской области в репатриации соотечественников недавно отметили в Совете Федерации как образцовый. Рассматривается в настоящий момент как подлежащий масштабированию на остальную Россию. Черт побери, когда хорошо – тогда хорошо. Работая в «Башне» на Петровской, 51 в Пскове, я регулярно вижу живые примеры репатриации русских, вынужденных уехать из страны, которую они наивно и ошибочно считали своей. Страна им всадила нож в спину, ханжески прикрываясь фиговым листом «европейских ценностей».

У нас тут с ценностями все тоже не всегда просто. Зато – по-человечески, без баррикад и ненависти по национальному признаку. Изгнанный человек, неважно, 98 ему лет или 25 — это не «пятая колонна», не «угроза режиму». Это человек. С паспортом, с историей, а теперь и с нефантомной болью.

Так что, уважаемые товарищи-латыши и прочие общечеловеческие европейцы – не надо нам этих ваших лекций и пропагандистского морализаторства. Пока из Риги выгоняют ветеранов за то, что они говорят на русском и имеют собственную точку зрения, а в Пскове дают им кров и документы — мы и без пропаганды понимаем, где цивилизация, а где ее картонная декорация.

Константин Калиниченко

* Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
