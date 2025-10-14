Реплика Константина Калиниченко: Верните Пскову казино

Блоги / Константин Калиниченко

Минфин решил поиграть. Не с курсом валют на бирже, а по-настоящему — предлагает открыть игорную зону в Республике Алтай. Со всем полагающимся фэн-шуем: крупье, покерными столами, блэк-джеком и ш…, простите, «однорукими бандитами». Говорят, дело нужное — турист платежеспособный повалит гуртом, регион, экономика которого живет за счет туризма, получит приток свежей крови. Ведь давно не секрет, путешественник нынче взыскательный и разборчивый, его одной лишь красотой природы да древними монастырями не заманишь. Ему хлеба и зрелищ подавай, притом самого широкого профиля. Так что в районе живописных горных перевалов должны звенеть не только колокольцы на коровах, но и жетоны в игровых автоматах.

Лас-Вегас

Что сказать. Идея свежа, как прошлогодний воздух. Напомню краткую историю вопроса. В свое время казино у нас запретили, заботясь о нравственности граждан и немного об их кошельках. Но нельзя так просто взять и запретить многовековое явление. Поэтому для страждущих, которые жить не могут без рулетки, создали «специальные игровые зоны» — вдали от глаз, чтоб простолюдины не соблазнялись, почем зря.

Идея была душеспасительная — и закончилась, конечно же, предсказуемо. Кто хотел играть — ни в чем себе не отказывал. Пока были распахнуты государственные границы, страждущие отправлялись в Тарту, Таллин, Ригу. Когда коллективный Запад стал труднодоступен, буйным цветом расцвели виртуальные казино, от которых теперь нет отбоя в интернете. Если логика запрета азартных игр в России заключалась в освобождении несознательных граждан от игорной зависимости, то вынужден огорчить — лица, страдающие лудоманией, продолжают страдать.

Кстати, не секрет, эти интернет-казино находятся в зарубежной юрисдикции — в Латвии, Эстонии и других, не менее «дружественных» странах. Т.е. денежки российских игроманов утекают нашим бывшим западным партнерам, что в нынешних обстоятельствах совсем уж неприлично.

Что характерно, Беларусь, которую многие в России считают примером для подражания, ничего такого не запрещала. В Минске казино на каждом углу, реклама игорных домов пестрит отовсюду, а граждане живы и по-прежнему крепки в традиционных ценностях. Не провалилась братская республика в тартарары вместе со своим народом. И получает приличные деньги от налогов с казино, а не отвлеченные рассуждения об «опасности азарта».

Фото: bestbelarus.by/

Опять же, российское правительство старательно ищет новые источники доходов, уже натурально по сусекам скребет. НДС подняли, который не трогали с лихих 90-х, акцизы растут, утилизационный сбор и налог на самозанятых в повестке дня. А тут все просто, как таблица умножения: люди сами несут деньги, еще и спасибо скажут, если дорогу к «однорукому бандиту» не нужно будет искать в сомнительном интернете, в глубоком подполье или за тридевять земель. Надо лишь грамотно обложить налогами игорный бизнес, но и тут не придется изобретать велосипед — все давно изобретено.

Следует отдавать себе отчет, что в Псковской области никогда не будет промышленного рая, нефти и алмазов не найдут. Только и есть у нас, что туристическая привлекательность. Неудивительно, что каждый губернатор повторяет как мантру про историческую необходимость развития туризма. Но что тут делать современному избалованному туристу? Моря у нас нет. Климат, мягко говоря, на любителя. Какой, скажите, смысл ехать сюда больше, чем на пару дней. Тем более, что граница теперь на замке, и Псков перестал быть воротами в западный мир. Вот и возникает ключевой вопрос: на что тут потратить деньги гостю города? Не на глиняные же свистульки китайского производства и открытки с «псковскими далями».

Республике Алтай, где теперь главой наш бывший губернатор Андрей Турчак, видимо, повезло. В свете новых вводных, ее ждут туристы, крупье и свежие налоги. Немного завидно, что такая идея не пришла в голову Андрею Анатольевичу, когда он был губернатором Псковской области. Так-то Псковщина — тоже туристический регион. Нам бы здесь не помешала пара-тройка легальных казино, глядишь, «туристический кластер» уже в 2010-е не был бы пустым звуком.

Так, может, хватит прикидываться пуританами? Тем более, что пуритане из нас, мягко говоря, смехотворные и неубедительные — организм психически здорового человека, как ни крути, хочет эмоций и тянется к зрелищам. Не пора ли отменить этот странный запрет на игорный бизнес и вернуть казино в легальную плоскость?

Константин Калиниченко