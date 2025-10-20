Блоги / Константин Калиниченко

Реплика Константина Калиниченко: Как нам переобуть авто?

Сегодня многие проснулись, выглянули в окно, увидели там морозное утро и задумались — не пора ли переобувать авто? В интернетах тут же разгорелся вяло тлевший в межсезонье священный спор: «уже пора или рано еще» и «шипы или липучка». Но дело тут не в резине. Интереснее другое. Это, пожалуй, один из немногих оставшихся в России случаев, когда человек сам решает хоть что-то. Без совещаний, постановлений и согласований, не оглядываясь на Минюст, Роскомнадзор и волю начальства.

Да, друзья, пока еще народ самостоятельно выбирает, когда ему менять колеса, не дожидаясь федерального закона и постановления правительства. Это, согласитесь, удивительно. Ведь живем-то не в либеральной, прости-господи, стране, а в четко управляемом государстве. Тут даже отопление включают не когда холодно, а «в зависимости от среднесуточной температуры». На градусник смотрят строго по инструкции, во исполнение ранее возложенных поручений. Почему бы тогда с резиной не сделать так же?

Ввести федеральный стандарт: переобуваться строго по графику, в присутствии участкового, представителя ГИБДД и депутата по округу. Кто вовремя не успел — штраф и персональный выговор от городской думы. Решение по срокам отдать на откуп губернаторам, а то, знаете ли, когда в Коми уже ездят на оленьих упряжках, в Сочи не все еще с пляжа ушли. Все должно быть чинно, строго и с печатью.

А то ишь чего удумали — сами решают, когда им ехать на шиномонтаж. С таким самоуправством недолго сбиться с пути, утратить верные ориентиры. Сегодня ты сам выбираешь резину, а завтра вдруг решишь, что умнее верхних людей? Нет, уважаемые, так нельзя. Государству виднее, когда тебе переобуваться, когда включать батареи и когда выдыхать.

Опять же невооруженным глазом видно, что самостоятельность в решении этого вопроса страшно тяготит граждан, порождает противоречивые тенденции. Одни чуть ли не с августа скребут шипами по асфальту, другие ждут, пока навалит снега и «дня жестянщика». Создают угрозу себе и окружающим. Но и те, и эти одинаково нужны государству как налогоплатильщики. Государству надо граждан беречь, не так много у нас граждан, и те убывают, согласно отчетам Росстата по демографии. Что ж, раз сами не вывозите, товарищи водители, страна обязательно придет на помощь и вернет колесный вопрос в лоно истинной веры.

Кстати, для усиления дисциплины можно обязать водителей менять шины строем, под марш Мендельсона, «Прощание славянки» и гимн региона. И чтобы обязательно с видеофиксацией, иначе будет кто в лес, кто по дрова и сплошная коррупция. И штрафы, конечно. Большие. Чтобы неповадно было проявлять колесную самодеятельность.

И бюджет пополнится, и народ станет послушнее. Win-win, как говорится.

Константин Калиниченко