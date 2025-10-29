Блоги / Константин Калиниченко

Реплика Константина Калиниченко: Дебумагизация школы

Общественность ринулась обсуждать высказывание главы Рособрнадзора Анзора Музаева, что бумажная нагрузка на учителей в школе сократилась в 25 раз.

Заявление громкое, надо разобраться.

1. Первый вопрос — как посчитали? Насколько реальны исчисления г-на Музаева? Грубо говоря, означает ли это, что раньше учитель заполнял 100 бумажек, а теперь — 4? Или мы имеет дело с классическим случаем чиновничьей арифметики, когда цифры берутся с потолка ради красивой отчетности или подгонки под абстрактные KPI и «ключевые показатели»? Я бы сходу склонился к этой версии, но, для объективности картины, следует рассмотреть разные варианты.

2. Если слова Музаева соответствуют действительности, то вы только вдумайтесь, какая бюрократическая дичь творилась в школах буквально несколько лет назад. Тонны качественной белой бумаги, зверски и бессмысленно превращаемой в макулатуру. Тысячи работочасов, которые можно было бы потратить на образование и воспитание, а вместо этого расходовали на бумагомарательство. Это, знаете ли, история с продолжением. Легко тут проследить логику: сначала учитель завален ворохом бумаг, ему некогда толком готовиться к урокам и нормально учить, затем школьники вынуждены познавать науки у репетиторов...

3. Не являются ли слова г-на Музаева «полуправдой»? Когда, допустим, часть бумажной нагрузки действительно убрали, но взамен добавили «небумажной». Документооборот и отчетность, в значительной степени, действительно перешли в электронный формат. Но ведь не секрет, по многим направлениям так сложилось, что электронные документы не отменили бумажные, и педагогам приходится делать двойную работу. Так что большой вопрос, сократилась ли административная нагрузка на учителя или наоборот, возросла.

Отдельно хотелось бы понять: будет ли дана оценка деятельности тотальных бюрократизаторов образовательного процесса? Хотя бы моральная, но лучше, чтобы правовая. Ведь так следует понимать ответственного чиновника Музаева, что 25-кратное сокращение бумажной волокиты сказалось положительно на российской школе? Так вот вопрос: будут ли наказаны те, кто методично превращал школу в отдел документооборота и делопроизводства, а проще говоря, занимался целенаправленным вредительством?

Или, как часто бывает, сделаем вид, что ничего не было, вину возложим на коллективный Запад и Болонскую систему, а чиновники от образования продолжат свои вивисекторские эксперименты над школой, учителями и учениками?

Константин Калиниченко