Казнить нельзя помиловать: в России снова заработал YouTube?

На прошлой неделе СМИ распространили информацию о том, что видеохостинг YouTube начал работать в РФ без ограничений. Якобы случилось это почти сразу после встречи режиссера Карена Шахназарова с Владимиром Путиным. Режиссер рассказал, что президент пообещал ему разобраться в ситуации с замедлением YouTube.
И вот спустя даже не дни, а часы, в СМИ стали появляться новости о восстановлении скорости работы сервиса. Сначала пользователи действительно подтверждали положительные изменения, однако, только на протяжении пары часов. И вот спустя неделю ситуация вернулась в изначальное положение – ни о каком ускорении YouTube уже никто даже не заикается. Изменений в качестве работы сервиса на территории России не наблюдается. Это подтверждают в Центре мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП), подведомственном Роскомнадзору.
По данным портала Globalcheck, сейчас YouTube более-менее стабильно работает только с мобильных устройств - при использовании интернета от операторов сотовой связи. Но так было с самого начала. Россиян беспокоит именно то, что нет возможности смотреть любимые видео дома через Wi-Fi соединение. В общем, несмотря на массовые вбросы о восстановившемся доступе к YouTube, через провайдеров домашнего интернета сервис не работает. Это подтверждают и провайдеры.
А вот главный редактор Mobile-Review Эльдар Муртазин отметил забавный факт: на текущий момент нет ни нормативных актов, ни законов об официальной блокировке YouTube в России. Соответственно, отменить ее невозможно.
Слухи о том, что YouTube разблокировали, не нашли подтверждений. Это, конечно, отражается и на работе создателей видео-контента из Псковской области. Так как пользоваться YouTube стало практически невозможно, люди начали переходить на VK Видео и другие, пусть и не такие удобные, аналоги. Но есть и оптимисты.
Когда YouTube начнет полноценно и без ограничений работать по всей России, неизвестно. Никаких официальных заявлений по поводу работы сервиса у нас в стране пока не было. Так что стоит следить за новостями и не забывать проверять, работает ли YouTube у вас.
Ксения Журавкова