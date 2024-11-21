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Казнить нельзя помиловать: в России снова заработал YouTube?

На прошлой неделе СМИ распространили информацию о том, что видеохостинг YouTube начал работать в РФ без ограничений. Якобы случилось это почти сразу после встречи режиссера Карена Шахназарова с Владимиром Путиным. Режиссер рассказал, что президент пообещал ему разобраться в ситуации с замедлением YouTube.

«Замедление YouTube, на мой взгляд, сегодня не очень целесообразно, на что президент сказал, что там бывают всякие пакости... Он выслушал и сказал: "Я разберусь, я посмотрю"», - поделился Карен Шахназаров.

И вот спустя даже не дни, а часы, в СМИ стали появляться новости о восстановлении скорости работы сервиса. Сначала пользователи действительно подтверждали положительные изменения, однако, только на протяжении пары часов. И вот спустя неделю ситуация вернулась в изначальное положение – ни о каком ускорении YouTube уже никто даже не заикается. Изменений в качестве работы сервиса на территории России не наблюдается. Это подтверждают в Центре мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП), подведомственном Роскомнадзору.

По данным портала Globalcheck, сейчас YouTube более-менее стабильно работает только с мобильных устройств - при использовании интернета от операторов сотовой связи. Но так было с самого начала. Россиян беспокоит именно то, что нет возможности смотреть любимые видео дома через Wi-Fi соединение. В общем, несмотря на массовые вбросы о восстановившемся доступе к YouTube, через провайдеров домашнего интернета сервис не работает. Это подтверждают и провайдеры.

«Со стороны "Ростелекома" нет и не было технических ограничений YouTube. Деградация качества трансляции в сервисе обусловлена тем, что Google три года не обновляет и не расширяет в России свое оборудование для кэширования контента», - заявляет Валерий Костарев, руководитель пресс-центра «Ростелекома».

А вот главный редактор Mobile-Review Эльдар Муртазин отметил забавный факт: на текущий момент нет ни нормативных актов, ни законов об официальной блокировке YouTube в России. Соответственно, отменить ее невозможно.

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«Нельзя отменить то, чего нет. Трафик YouTube ушел в VPN — это плохая история. Ведь при использовании VPN люди начинают выводить трафик из защитного контура, который построен в России. Это плохо для безопасности личных данных», - отметил Муртазин.

Слухи о том, что YouTube разблокировали, не нашли подтверждений. Это, конечно, отражается и на работе создателей видео-контента из Псковской области. Так как пользоваться YouTube стало практически невозможно, люди начали переходить на VK Видео и другие, пусть и не такие удобные, аналоги. Но есть и оптимисты.

«Если посмотреть аналитику по моему каналу, то больше 70% трафика приходит с мобильных устройств. В любом случае мне хотелось бы быть оптимисткой, ведь всего 10% аудитории смотрит видео на компьютере и порядка 3-4% на телевизоре. Но на другие площадки заливать свои видео я, конечно, тоже начала. На всякий случай, ну и для расширения аудитории», - рассказала бьюти-блогер из Пскова.

Когда YouTube начнет полноценно и без ограничений работать по всей России, неизвестно. Никаких официальных заявлений по поводу работы сервиса у нас в стране пока не было. Так что стоит следить за новостями и не забывать проверять, работает ли YouTube у вас.

Ксения Журавкова