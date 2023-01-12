Политика

Расплата за роскошь: что нельзя публиковать политикам в соцсетях

После новогодних праздников мы традиционно размещали подборку с отдыха псковских ВИПов. Обычно в это время политики, чиновники и общественники как раз возвращались из отпусков, которые весьма активно проводили. В прошлые годы власть имущие радовали нас целыми фотоотчетами в социальных сетях. Кто-то из читателей радовался за отдохнувших, другие завидовали, а третьи возмущались. В этом году все изменилось. Делиться подробностями личной жизни многие политики, по-видимому, теперь опасаются.

Поэтому в этот раз говорить мы будем о новом политическом тренде: о запрете на демонстрацию благополучия. События первой рабочей недели 2023 года быстро убедили депутатов и чиновников больше не публиковать счастливые моменты своих каникул. А если такие посты, к несчастью, уже оказались в соцсетях, то надо срочно заняться их удалением.

В конце декабря «Единая Россия» создала кодекс публичного поведения для депутатов. Партия потребовала, в частности, не ругаться матом, не показывать в соцсетях предметы роскоши и экзотические путешествия, а также не спешить с комментариями к событиям, особенно международной повестки, до предварительного согласования. На Новый год депутаты должны были «создать атмосферу праздника», но избегать «излишней политизации».

Видимо, некоторые парламентарии подумали, что кодекс - просто очередная бумажка, за соблюдением правил которой никто следить не будет. Не тут-то было. Первым под волну народного гнева попал депутат курской областной думы Максим Васильев. В соцсетях появилось видео, где он поднимает новогодний тост из теплой Мексики. Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак жестко раскритиковал супругов за отдых и предложил им сложить полномочия. В свое оправдание депутат пояснил, что делал запись для родных и друзей, а в отпуск поехал к родственникам и не собирался хвастаться прилюдно. А видео слили в интернет якобы его бывшие друзья из недружественной страны.

Буквально сразу разгорелся еще один скандал. На этот раз вокруг депутата Законодательного Собрания из Вологды Дениса Долженко, который опубликовал фото с пробежки в Дубае. После того как волна возмущения по поводу отдыха парламентария прокатилась по социальным сетям, Андрей Турчак заявил в своем telegram-канале, что вологодский парламентарий будет наказан.

«За эти праздничные дни случилось несколько резонансных ситуаций, когда представители депутатского корпуса “Единой России” проявили себя неадекватно. Можно много чем увлекаться по жизни - бегать, нырять, кататься на горных лыжах... Но всему есть время и место», - заявил Турчак.

Два очень похожих случая за несколько дней и весьма недвусмысленный намек от партийного руководства, что расплата ждет всех, кто отступит от партийной линии в общественном пространстве. Раз от населения требуют «затянуть пояса», то это придется сделать и политикам. По крайней мере, в социальных сетях. Отныне любая демонстрация богатства, благополучия и даже хорошего настроения стала опасна санкциями от руководства для власть имущих.

Псковские чиновники и политики новый тренд быстро поняли – сейчас на их страницах не увидишь заграничных поездок, радостных лиц и роскошных интерьеров. Максимум, что позволили себе выложить региональные парламентарии, – фотографии новогодних елок и Рождественских служб. Все затаились. Ведь сначала тебя гонят из партии за поездку в за границу, дальше, может, уволят за то, что заселился в слишком дорогой отель на Алтае, а потом и вовсе «линчуют» за слишком жирный кусок свинины, попавший на фото.

Похоже, прямо сейчас мы наблюдаем начало конца эпохи личных аккаунтов политиков. С такими раскладами ведение всех соцсетей можно отдать на откуп пресс-службам, которые будут работать, выверяя каждое слово и досконально изучая, не попало ли на фото что-то «лишнее». А ведь избиратели, благодаря открытости в соцсетях, только начали чувствовать общность с теми, за кого голосуют, только недавно поняли, что за однотипными аватарками в костюмах и галстуках скрываются реальные люди, с которыми можно вести диалог.

Ксения Журавкова