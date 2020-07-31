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Марали муралы

Обозреватель Псковской Ленты Новостей Юлия Магера недоумевает, почему нельзя было объявить конкурс на макеты муралов еще год назад (до того, как на стене жилого дома разгорелся нарисованный пожар), зачем для голосования выбрали площадку с широкими возможностями для накруток и как так вышло, что объектов под роспись одиннадцать, а призовых мест всего три.

В Пскове объявлен конкурс на эскизы муралов - объектов монументальной живописи, нанесенной на архитектурные сооружения. А что так можно было?! Оказывается, да. Можно заранее показать горожанам выбранные под роспись объекты. Можно сделать так, чтобы местные художники боролись за право облагородить инженерные будки во дворах. Можно показать жителям Пскова эскиз до того, как на стену ляжет первый мазок краски, и избежать стыднейших ляпов. Можно назвать имена тех, кто расцвечивает городское пространство. Все оказалось возможным. И что тогда это было весь год?

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«Команда 2018» в партнерстве с областным управлением общественных проектов собирает заявки от художников, желающих преобразить технические конструкции во дворах по всему городу. В списке электрощитовые, напорная станция, склад, теплопункты. Всего одиннадцать сооружений. Жилых домов среди них, слава богу, нет. Макеты собирают на этой неделе, а с 3 по 7 августа устроят в интернете экспресс-голосование. Победителям обещают ценные призы - билеты Банка России на сумму 50, 30 и 10 тысяч рублей за первые три места. Также призеры получат право нанести свой рисунок на выбранный объект.

Теплопункт у ППК - один из объектов для фантазии художников. Фото с портала «Мой дом».

Остальные присланные «работы остаются в собственности организатора конкурса и не регулируются законом об авторских правах». Конечно, любой суд, если авторы захотят туда обратиться, только посмеется над такой формулировкой из выложенного «ВКонтакте» положения о конкурсе. В этом положении вообще много странного. Как вам, например, фраза о том, что «тематика конкурсных работ не ограничена в рамках действующего законодательства Российской Федерации». Сказать-то, видимо, хотели прямо противоположное, но сказали то, что сказали. Понять это можно, как призыв рисовать любую дичь. Или вот еще, «макеты для нанесения будут определяться посредствам народного голосования» (орфография сохранена). Если есть у авторов выход на студентов-филологов, давали бы хоть им почитать свои творения перед обнародованием. Все-таки официальный документ, а организация стремится стать ориентиром для молодежи.

Можно было бы эти маленькие огрехи не заметить, но чиновники и «околочиновники» после входа на ПЛН то одного, то другого материала звонят в редакцию. Пытаются учить жизни и профессии. Хотите превратить милую журналистку в огнедышащего дракона - продолжайте в том же духе.

С другой стороны, не такие уж это и мелочи. В деталях как раз собака и зарыта. Именно детали исполнения стали причиной того, почему существующие муралы - это, скорее, «маралы», измаравшие стены и превратившие в китч неплохие идеи.

Эскиз мурала «Два капитана».

Первым на Октябрьском проспекте появился Саня Григорьев, герой романа «Два капитана». Художественное исполнение весьма отличается от первоначального проекта. Горожане оказались несколько озадачены этим фактом. Да и еще и самолет на стенной живописи оказался не той модели, на которой мог бы летать летчик-истребитель.

А вот это получилось в итоге.

Недоумение вызвал и проект мурал на улице Маргелова, посвященный подвигу 6-й роты. В нем углядели постер к фильму «Братья по оружию». Благо, его оперативно переделали.

Мурал к 20-летию подвига шестой роты.

Потом эскизы публике презентовать перестали. Смотреть можно только по факту, это от ошибок и двусмысленности отнюдь не спасло. На мурале на Рижском проспекте, посвященном 75-летию Победы, накосячили дважды. Город Пыталово на карте написали как Абреке, допустив ошибку в довоенном названии Абрене. В топониме Петсери (эстонское название Печор, которые перед войной были короткое время в составе соседней республики) пропустили букву «т».

Вот так рисунки, посвященные святым для многих датам, предметам гордости и скорби, становятся объектами для насмешек.

А пожарный на Рижском проспекте? Этот мурал самый свежий, появился в этом месяце. Если даже оставить за скобками перекошенное лицо главного героя (я думаю, заслужили наши доблестные пожарные чего-то более элегантного), вопросы вызывает бушующее пламя на стене многоквартирного дома. Не буди лихо. Увидь я такое на стене своего дома, вздрогнула бы. И поставила бы в церкви самую большую свечку. Возможно, жильцы так и поступили.

На Рижском проспекте ясным пламенем горит стена жилого дома.

В МЧС работу оценили очень деликатно, отметив, что она «имеет и практическое значение, а именно - напоминает всем прохожим единый телефон вызова экстренных оперативных служб - 112».

И всякий раз эти поделки-подделки преподносятся как подарок городу.

На этот раз решили пойти похвальным путем конкурса. Очень любопытно, каким образом будут выбирать победителей. Голосование состоится на сайте «Мой дом». И там широченное поле для накруток.

Авторизоваться на сайте можно через «ВКонтакте», «Фейсбук», «Гугл», «Одноклассники», «Яндекс» и с помощью регистрации на самом портале. Проголосовать можно по очереди каждым способом. А потом зайти через другой браузер и сделать то же самое. И ещё через один.

Ну вы поняли. Я не шучу, только что на одном из действующих голосований проверила эту возможность.

Если что, это не инструкция для участников конкурса, а предупреждение для его организаторов: 50 тысяч рублей может получить не самый талантливый, но самый шустрый. Тот, кто поймет механику голосования и быстро мобилизует друзей, родственников. Где они при этом будут жить, неважно, сайт никак не привязывает итоги опроса к местоположению голосующих. Может статься так, что облик Пскова выберут вовсе не псковичи.

Никакой конкурсной комиссии, которая могла бы оценить уровень работ, не предполагается. Организаторы только собирают работы и выставляют их на голосование, но не отбирают. Так, во всяком случае, написано в положении. Мнение жителей окрестных домов, которым из окошка предстоит любоваться на результаты конкурса, будет учтено только в том случае, если они сориентируются в те четыре дня, что будет проходить голосование.

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Настораживает еще вот что. На том же сайте «Мой дом» несколько дней назад завершился опрос, нужно ли вообще облагораживать инженерные конструкции таким способом. Вариант «да» выиграл со стопроцентным результатом! «Нет» проголосовали только два человека из более чем трех тысяч. Выглядит это все крайне странно. Я не специалист, так что призываю в комментарии социологов, пусть они пояснят, возможны ли математически такие результаты во время опроса. Вероятно, о нем знали только свои, вот и поставили галочку, где надо. На мнение всего города это тянет слабо.

Очень хочется, чтобы голосование за эскизы муралов было честным. Чтобы уровень работ был на высоте. Чтобы исполнение оказалось качественным. Чтобы после конкурса мы узнали новые имена талантливых художников. Чтобы и они, и мы могли гордиться результатом.

Я живу в Пскове 13 лет. И смело могу заявить, что люблю его сильнее, чем многие коренные горожане. На моих глазах центр стал выглядеть достойно. Здорово, когда инициативы по наведению лоска дотягиваются до спальных районов. Тематика уже существующих муралов почерпнута из здоровых понятий о патриотизме. Исполнение вот только не всегда на высоте. Будем рассчитывать на то, что конкурс этот недочёт исправит. Сделаем Псков великим снова?

Юлия Магера