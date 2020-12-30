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Вакцина от фейков

Понятно, что коронавирус — главная тема 2020-го. Не обошел он и темную сторону информационного поля — фейки. Чем страшнее, тем охотнее мы в них верим. Предлагаю вспомнить парочку, выяснить, почему мы с готовностью подставляем уши, и получить прививку от статуса легковерного лоха.

Ищут пожарные, ищет полиция автора фейка, запущенного две недели назад. С охотой псковичи пересылали друг другу в WhatsApp решения якобы состоявшего оперштаба по коронавирусу. Дескать, перед новым годом и до середины января закроют вообще все: школы, торговые центры, салоны красоты, спортивные объекты, офисы, МФЦ, кинотеатры. В сообщении обещают, что официальное распоряжение выйдет «завтра». В реальной жизни как раз так и бывает, оперштаб, а на следующий день изменения в указ губернатора. Михаилу Ведерникову пришлось проводить сеанс с разоблачением. Глава региона назвал сообщение «вбросом», «глупостью» и призвал не распространять ложную информацию.

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А как вам имбирь с лимоном в качестве панацеи от коронавируса? С приходом пандемии в Россию кто-то где-то кому-то рассказал, что спасение — в этих двух продуктах. Как подорванные, россияне начали скупать то и другое, не обошел ажиотаж стороной и псковичей. Ожидаемо он привел к дефициту и резкому взвинчиванию цен. В Пскове цена на имбирь доходила до тысячи рублей за килограмм! Впору было вкладываться в имбирные фьючерсы. Дошло до того, что партийный «Народный контроль», проверяя в магазинах наличие социально значимых товаров, нет-нет да и на полку с имбирем поглядывал.

Пришлось с соответствующим заявлением выступать Всемирной организации здравоохранения. «Советую людям, у которых есть любимые способы лечения, такие как фенхель, имбирь или лимон, продолжать использовать их, поддерживать себя, но не утверждать без доказательств, что определенные средства могут лечить коронавирус. В настоящее время нет доказанного эффективного способа лечения коронавирусной инфекции», - так говорил в апреле директор программы по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

Что такое фенхель, мы с трудом представляем, зато наши предприниматели заменили его на чеснок, добавили к имбирю и лимону и стали продавать «наборы для поддержания иммунитета». Слава богу, вся эта истерия прошла месяца за полтора, а то чай с лимоном больно уж золотым выходил.

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Если говорить о природе фейков в целом, как тут не вспомнить пожар в «Зимней вишне» и требования толпы сообщить точное число погибших. В пожаре погибли 64 человека, однако горожане были уверены, что жертв не менее 300. Потом выяснилось, что под видом сотрудника МЧС морги обзванивал украинский пранкер. Он требовал найти 300 мест для тел и устраивал выволочку, когда выяснялось, что столько нет. Сильно и не скрывался, запись разговора с сотрудниками моргов выложил на YouTube. Звонил поглумиться над трагедией в российском городе, добавить горя обезумевшим от беды людям и наслаждаться произведенным эффектом. Достаточно было позвонить, остальное люди сделали сами. В морге работают чьи-то родственники и соседи, они понесли по свету «достоверную информацию из МЧС», подключились блогеры. Источники-то верные: морг, МЧС, а власти все врут. Пришлось мэру проводить для горожан скорбную экскурсию по медицинским холодильникам.

Наш пост про оперштаб кто придумал и какими целями? Панику особую он посеять не в состоянии, мы за этот год привыкли к хаотично вводимым мерам. Одной больше — одной меньше. Закрытие фитнес-центров мало кого может удивить. Но все-таки, кому и зачем понадобилось запускать дезу? Неволей начнешь верить в происки «потенциального противника», прощупывающего действенные каналы доставки информации из своего «министерства правды». Как говорится, если у вас паранойя, это еще не значит, что за вами не следят.

В Общественной палате насчитали за год 15 тысяч фейковых сообщений в соцсетях о коронавирусе. У меня к механизмам распространения информации понятный профессиональный интерес. Приправлен он легкой долей недоумения. Каким образом люди (по отдельности — образованные, добрые, вдумчивые) превращаются в виртуальную толпу и, уж извините, гадят друг другу в мозг. Кандидат психологических наук Диана Грибанова объясняет падкость на фейки естественной человеческой потребностью в экономии энергии. Мы и так готовы к худшему, мозг получает то, что ожидает.

«Так как работа мозга - самая энергозатратная работа в организме, то человек все и делает, чтобы ее не проводить. Во-вторых, негативные эмоции значительно более интенсивные и яркие по сравнению с позитивными, и это общепсихологическая закономерность, - говорит ученый. - В-третьих, фейк грамотно сделан, чтобы вызвать непроизвольное внимание: прикрыт должностями, авторитетными источниками и предложением помощи. В ложном сообщении о якобы заседании оперштаба упомянут телефон 122, то есть фейк демонстрирует заботу о людях. Также он посвящен теме, о которой все говорят постоянно в последнее время. Причем все и так готовы к худшему. Вот если бы хорошая новость была, ее вероятнее стали бы проверять. Благими намерениями, как говорится, так что надо проверить, так ли, точно ли. А негативные новости не будут в приоритете с точки зрения траты времени на их проверку на фоне личных проблем каждого человека».

Работает это одинаково как в случаях относительно безобидных, так и в тот момент, когда фейкомет пытается запустить руку в наш кошелек. Много раз я получала сообщения от вполне знакомых людей или видела их посты в соцсетях о чужих бедках. Скажем, многодетная мать осталась перед праздниками без работы, отец-подлец семью бросил и алименты не платит, женщина готова на самую черную работу, а пока дети плачут от голода и от обиды без подарков. Или кто-то временно приютил котенка с улицы, ищет ему добрые руки, а пока нужны лекарства для животинки и дорогой корм, прописанный ветеринаром.

Матери работу не найдешь, котенка домой не возьмешь, так что рука тянется к кошельку сделать крошечный перевод. Таким нехитрым и недорогим способом мы себе ставим галочку: «Я добрый». Печалей в мире стало немножко меньше, можно выдохнуться и вернуться к обычным делам. Да только никакие котята ничего не получат. Их попросту не существует. Начинаешь спрашивать разместившего пост: «Ты знаешь эту мать? Ты знаешь того, кто подобрал котенка?» Нет, увидел жалобный пост, захотел помочь распространением. Стать добреньким за чужой счет.

Совет может быть только один: никому не верить. Пробивать через поисковик телефон из сообщения, скорее всего, по первой же ссылке пользователи предупредят о мошенниках. Искать первое звено в цепочке информации и подтверждение на сайтах официальных СМИ. Оно быстро отыщется, если «инфа сотка», если она достоверна. Но если подтверждения не найти или первое звено — подруга бабушки двоюродной сестры тетки из очереди, тут точно что-то не так. Лучше поберечь свой кошелек и психическое здоровье. От хитро выдуманных способов мошенничества метод не убережет, но уж совсем лохом стать не даст.

Перефразируя братьев Стругацких, хочу пожелать в наступающем: правды для всех, даром, и пусть никто не уйдет обиженный.

Юлия Магера