Общество

Правоохранители ищут автора фейка о заочном заседании псковского оперштаба по COVID-19

Автора фейкового сообщения о якобы заочно состоявшемся заседании регионального оперштаба по коронавирусу ищут правоохранительные органы. Об этом сообщил в своем инстаграм-аккаунте губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

«В сети появился вброс, что в Псковской области заочно прошло заседание оперативного штаба по противодействию пандемии, и по его итогам уже есть ряд сформулированных жестких решений. Автор фейка явно не местный и точно не грамотный, потому что все заседания штаба у нас проходят в прямом эфире. По этой причине провести его втайне попросту невозможно», - заметил глава региона.

«Перечислять придуманные глупости не буду. Скажу только, что оперштаб будет завтра, и вся информация будет доступна в онлайн-режиме», - добавил Михаил Ведерников



Правоохранительные органы уже ищут автора фейка, добавил он и напомнил, что в УК РФ (статья 207.1) и КоАП РФ (статья 13.15) для борьбы с такими явлениями предусмотрена ответственность.

«Читайте надежные источники. Не распространяйте ложную информацию. Берегите себя и семейный бюджет», - призвал губернатор.