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Блоги / Юлия Магера

Льдом по голове

13.01.2021 17:39|ПсковКомментариев: 1

Вовсе не преувеличение, именно так начинается псковское зимнее утро - не с чашечки кофе. Кусок грязного льда прилетает в голову. Где-то в столицах журналист поутру в День печати намазывает тающее масло на горячую булочку бриошь в уютной кофейне. А в наших палестинах добрался до редакции - уже герой.

Никогда такого не было, и вот опять: в середине января обычный снегопад становится колоссальной проблемой для горожан. Но не для коммунальщиков, это мое личное мнение, сложившееся сегодня во время пути на работу. На тротуарах корявые ледяные наросты, потому что не принято у нас расчищать снег сразу, а когда его пешеходы спрессуют ногами - хоть зови специалистов с лазером срезать эти «сосули». Все это присыпано вчерашним снежком. Выпали самые обыкновенные осадки, никакой аномальщины. Однако добраться куда-либо с утра - целое приключение.

Не знаю, как остальные псковичи, но я себя почувствовала героем приключенческого романа о полярниках. Вокруг ледяные торосы, наш корабль намертво вмерз в арктические паковые льды, но мы не сдаемся и упорно пробиваем себе путь к заветной цели. Осталось совсем немного, преодолеть Ольгинский мост. Впереди 190 метров скользкой каши. На противоположном тротуаре четыре аборигена в оранжевых спецовках держат лопаты. Двое вальяжно на них опираются, двое вяло машут. Тут уж вопрос из школьного задачника по математике. Сколько времени понадобится на расчистку обеих пешеходных дорожек? До конца дня-то хоть справятся?

Грязь с дорог счищают на тротуары и пешеходов.

Вычисления прерывает ледяная глыба, ударяющая прямо мне в голову. Мимо в буквальном смысле проносится тяжелая техника, расчищающая проезжую часть. Оттуда вся красота летит на тротуар. Пешеходы в прямом смысле обгажены грязью. Пробегает взъерошенный мужик, доведенный до состояния полного счастья: «Жалуйтесь на них! Жалуйтесь!»

А куда жаловаться, мужик? Добрым словом вспомнишь Ивана Цецерского, при котором заработало фейсбучное сообщество «Контроль. Псков». Нет-нет, да и выходил толк от виртуальной приемной. Сейчас группа - вещь в себе, по старой памяти люди жалобы пишут, но отвечают им такие же горожане, делятся собственным опытом.

Два года назад городские власти запустили интерактивную карту, жителям предложили «включиться в процесс контроля за уборкой города». На жалобы коммунальщики выкладывали фотографии в духе «было/стало». К настоящему моменту карта не работает, старая ссылка перекидывает пользователей на федеральный проект «Мой дом». На этом ресурсе в последнее время проводят десятки голосований по таким важным вопросам городского устройства, как то: какие картинки нарисовать на стенах теплоузлов и в форме каких зверей скрутить проволоку со светодиодами к Новому году. Есть на портале вкладка «Сообщить о проблеме», внутри сказано, что в Пскове уже решено 2596 проблем. Где решено, кем, за какой срок, каких конкретно проблем - об этом ни полслова.

Перед праздниками запустили работу некоего загадочного Центра управления регионом. Он, мол, будет жалобы по интернету собирать и каким-то волшебным образом делать всем вокруг хорошо. Ни телефона, ни какой-то интернет-приемной у этого ЦУР нет. Жителям области сказано жаловаться в воздух, стоны будут выхвачены из общего эфира.

Остановки чистят уже другие рабочие, поэтому жижа снова отправляется на проезжую часть.

Так что пришлось депутату на инвалидной коляске Федору Постнову брать в руки лопату и ехать чистить пандус у своего дома. Сломал руку худрук драмтеатра Дмитрий Месхиев во время пробежки у Кремля, поскользнувшись на льду. «Еле вышли из этого ада», - так псковичи оценивали состояние городских улиц и парков на прошедших каникулах практически повсеместно.

Везде да не везде. Возвращаемся в сегодняшнее утро. По пути в редакцию мне нужно пройти через два сквера. Один в Овсище, другой на Четырех углах, оба с иголочки, сданы в прошлом году. На окраине города территория с раннего утра тщательно вычищена трактором. А на Завеличье - протоптанные в снегу тропинки. Разительный контраст. Выходит, что все возможно, а вопрос лежит исключительно в плоскости организации процесса.

«Протопчи себе сам» - зимняя забава, в которой регулярно вынуждены принимать участие псковичи.

В 11 утра в сквер на углах все-таки прислали технику, дорожки почистили. Почему не ранним утром, когда люди с матюками пробирались на работу? Я знаю, что ответит подрядчик, как бы не называлась его фирма. Нет даже смысла искать текст контракта на уборку и сверять действительность с техзаданием - пустая трата времени. «У нас не хватает людей и техники убрать одновременно весь город», - вот, что они скажут. Каждый год говорят. Еще в УГХ могут добавить что-нибудь про недостаточное финансирование. Дескать, не можем заказывать работы часто, оплатить будет нечем. Такое мы уже слышали минувшими теплыми зимами, когда снега не было, а грязища на дорогах стояла по колено.

Я на это от лица горожан скажу, что не надо подрядчику браться за контракт, если а) у него недостаточно ресурсов, б) его не устраивает оплата. Ты или делаешь город чистым, или ищешь своим талантам другое применение. Однако мои воззрения - из области полярной романтики, где все правильно и по-честному. А у нас тут жизнь.

После праздников в городской администрации прошло совещание. Глава администрации Александр Братчиков устроил серьезный нагоняй подрядным организациям.

«Недопонимание, возникшее с заказчиком», «не были учтены все тонкости контракта», - опубликованные оттуда цитаты подрядчиков вызвали недоумение главной антимонопольщицы региона Ольга Милонаец. «А что так можно было? И это все? Неубранный город все праздники, скользота, ушибы, позор перед туристами. «Не поняли контракты»! Вы серьезно?» - спрашивает она.

Глава администрации города Александр Братчиков на том совещании обещал в другой раз «наказывать, как положено, по закону». Что ж, пора.

Вот, мужик, пожаловалась.

Юлия Магера, фото Вадима Боченкова

Теги: #городская среда #уборка снега #уборка города
Источник: Псковская Лента Новостей
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