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Общество

В ледяном плену: почему Псков превратился в каток

11.01.2021 19:46|ПсковКомментариев: 2

150 рублей за час на катке в Корытово, 300 рублей - за фигурные па на Труда. В соцсетях уже успели повозмущаться дороговизной нынешнего льда. Впрочем, подавляющее большинство жителей города, а заодно и туристы, сумели в минувшие выходные выйти на лед совершенно бесплатно. Покататься можно было повсюду - в Финском парке, в Детском парке, в парке с видом на Кремль, на Рижском и на Октябрьском, не говоря уже об улочках спальных районов. Такой щедрый подарок псковичам и гостям города на праздники преподнесли коммунальщики. И все бы хорошо, да только псковичи его не оценили почему-то...

Зима нечаянно нагрянет

А так всегда у нас бывает: внезапно приходит зима, выпадает снег, через пару дней наступает оттепель. И не менее внезапно ей на смену приходят заморозки. И что самое подлое: происходит все это совершенно неожиданно. Целую неделю Псковский гидрометцентр старается, нудит: «Завтра снег и гололедица, ледяные дожди», но коммунальные службы как будто выше всего этого.

Инстаграм губернатора заметает метелью комментариев возмущенных псковичей: «Посыпьте улицы песком», а реакция одна - добрый человек с ником garlingferny31291 рекомендует всем обратиться в УГХ г.Пскова и дает ссылку на директ управления в Инсте. Сегодня к ней добавилась еще переадресация на страницу главы администрации города Александра Братчикова. 

Между тем, ситуация действительно серьезная, речь идет не о спонтанных капризах из серии «одним дует, другим жарко». Скользко - всем. Стыдно - всем. «Михаил Юрьевич, работали с туристами все праздники, - пишет, например, пользователь с ником angel_line007 в комментариях к симпатичному видео «с уточками» в губернаторском инстаграме. - В городе было невероятно скользко. Это просто позор. Столько сил потрачено на привлечение людей в регион, а впечатление испортила такая «мелочь». Люди будут писать вам сюда с жалобами. Стыдно было до невозможного».

«А самое печальное то, что пока не позвонишь в Псковавтодор и не попросишь посыпать, никто и не зашевелится, - присоединяется к возмущению @n_liena116. - Зачем тогда у них дежурный диспетчер?! Или просто работать не хотят? Уже не раз сталкивалась. Никакого контроля за состоянием тротуаров по городу. Безобразие».

Та же история - в других соцсетях. Вот псковская Накипелка ВКонтакте: «А кто говорит, что погода плохая??? Никто. Погода - шикарная, настоящая зима! Пишут, что город в каток превратился. Нигде песком не посыпано. Я тут с Яна Фабрициуса пешком на Запсковье шла, думала руки-ноги переломаю...» (Юлия Сорокина).

Причем слова про возможные увечья и травмы - не преувеличение. Выйдя на привычную пробежку по набережной Псковы, кинорежиссер, художественный руководитель Псковского театра драмы Дмитрий Месхиев стал жертвой «девственного льда»: поскользнулся, упал и сильно повредил руку. «Надеюсь не перелом, а сильный вывих и ушиб, - написал он в Инстаграме. - Два часа уже ноющая непрекращающаяся боль в кистевом суставе! Спасибо псковским властям, которые так любят и так заботятся о своём городе. О каком развитии туризма можно говорить , когда городские власти не могут элементарно почистить и посыпать дорожки вокруг Кремля!!!!!!!! Это форменное безобразие» (все восклицательные знаки автора сохранены - ред.).

Фото: инстаграм-аккаунт Дмитрия Месхиева

С проблемами столкнулись и маломобильные жители Пскова - мамы с колясками, пожилые люди. Смотришь, как они пытаются короткими перебежками добраться до ближайшего магазина и вспоминаешь блоковское: «Завивает ветер Белый снежок. Под снежком — ледок. Скользко, тяжко, Всякий ходок Скользит — ах, бедняжка!» А надо-то всего-ничего: «реагент 5 кг и лопату купить и выйти погреться, лопатой помахать», - это рецепт решения проблемы, озвученный в минувшее воскресенье депутатом Псковской городской думы инвалидом-колясочником Федором Постновым, у которого в Борисовичах не только лед не посыпан, но еще и снег на пандусе не убран.

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Тонкости контрактов

Понедельник 11 января стал первым рабочим днем для многих псковичей. Проснулись сегодня с утра пораньше в намерении «привести планету в порядок» и псковские коммунальщики. Засучив рукава, рьяно принялись обрабатывать от гололеда парки и центральные улицы города. Песок запорошил также дорожки в Летнем саду и пешеходную зону вокруг Кремля (надеемся, Дмитрий Дмитриевич совершит здесь еще не одну пробежку в добром здравии).

Нам остается только гадать, сами ли подрядчики проявили инициативу или им пришлось вспомнить о своих обязанностях, вняв призыву главы администрации города Пскова Александра Братчикова - на сегодняшнем совещании он настоятельно рекомендовал коммунальщикам «активизировать работу по подсыпке пешеходных зон».

По его словам, в адрес городских властей поступило большое число обращений от жителей, связанное с некачественной уборкой тротуаров, парковых зон и набережных. «Контракты отыграны. Завтра-послезавтра снова будет снег, и хотелось бы, чтоб такой ситуации не было», - подчеркнул Александр Братчиков.

Замначальника УГХ Александр Грацкий среди типичных нарушений, допущенных при уборке УДС, отметил не всегда надлежащего качества уборку снежных валов вдоль проезжей части, а также плохую уборку около скамеек рядом с остановками. Также он констатировал «большой провал по уборке частного сектора». «Колоссально не успеваете», - заметил он.

По уборке парков заключен новый контракт, и, по мнению представителей УГХ, именно это «в какой-то степени» послужило причиной недочетов при уборке в период праздников. Подрядчик пообещал впредь не допускать таких ситуаций. Такой же настрой продемонстрировал и представитель подрядной организации, убирающей набережные. Он объяснил ненадлежащую уборку «недопониманием, возникшим с заказчиком» и тем фактом, что «не были учтены все тонкости контракта».

То есть «снежные» проблемы 2019 и 2020 года (уж не будем вспоминать опыт других лет) так и не привели к выработке всем понятных контрактов? А ведь еще в феврале 2019 года губернатор Михаил Ведерников предупреждал: «Нужно четко донести до подрядчиков: «Если они хотят работать в Пскове, в Псковской области, то должны кардинально пересмотреть свое отношение к тому, что и как они делают». Правда, речь тогда шла о дорогах, но от перемены мест смысл не меняется. Тогда, помнится, и штрафов подрядчикам было выписано на 770 тысяч рублей. Нынче, видимо, снова без санкций не обойдется. «Хотелось бы, чтобы все понимали ответственность и тот факт, что вы работаете для людей. Будем наказывать вас, как положено по закону, - прозрачно намекнул сегодня на совещании Александр Братчиков. - Думаю, это будет справедливо, но мне б не хотелось, чтоб дошло до этого. Готовы оказать вам всю необходимую помощь, но будем требовать от вас качественной и своевременной работы».

Хочется верить, что псковские коммунальщики реабилитируются. Тем более что повод будет: в ближайшие двое суток в регионе ожидается повышение температуры, снег, а затем - вновь холода. Ау, подрядчики, крещенские морозы на носу!

Елена Никитина

Источник: Псковская Лента Новостей
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