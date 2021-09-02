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Курилка-парилка

Курильщики - самая ущемленная часть общества. Дата 1 сентября стала днем знаний о том, что все дымящее и парящее теперь равнозначно обыкновенным сигаретам. Стики, кальяны, пар из глицериновой жидкости больше нельзя вдыхать в офисе, в кафе, на вокзале. Вышло, как обычно, неоднозначно. С одной стороны, передовое по мировым меркам законодательство. С другой, криминализация целого сегмента.

Фото: pixabay.com.

Вся никотинсодержащая продукция с 1 сентября полностью и окончательно уравнена с обыкновенными сигаретами. Нельзя курить в общественных местах, нельзя рекламировать по телевизору, нельзя продавать детям, нельзя выставлять в открытых витринах.

Появившись на рынке каких-то несколько лет назад, вейпы стали модной альтернативой ольдскульным сигаретам. Сначала массового потребителя завоевали системы ингаляции, производящие пар из жидкости. Потом к ним добавились стики с табачной смесью для нагревания. Тренд на ЗОЖ привел к тому, что мировым табачным гигантам пришлось ужом извиваться, пытаясь не потерять старых потребителей и завоевать новых. Продвигая новинку, маркетологи договорились до того, что парение - здоровая альтернатива традиционному курению. Пришлось брать слово Всемирной организации здравоохранения: «Это новый, ещё не тестированный продукт. С точки зрения закона, его продажи никак не регулируются. Мы до конца не знаем, что именно находится в них помимо никотина и как этот никотин воздействует на организм, если вдыхать его таким образом».

Жидкость для образования пара содержит глицерин. Тот самый глицерин, что делает «до десяти раз гуще» средство для мытья посуды. И пропиленгликоль, это вещество применяется при производстве тормозных жидкостей. Фу и бе.

Обыкновенных курильщиков давно выгнали на задворки в буквальном смысле. А парильщики под предлогом отсутствия запаха достают гаджеты где и когда приспичит. У нас свободная страна, каждый волен заполнять свой организм токсинами, как ему вздумается. Но при чем тут окружающие? Скажем, угарный газ тоже не имеет запаха. О его безвредности могли бы многое рассказать те, кто не проснулся, плохо протопив печь.

Так что уравнять курильщиков и парильщиков кажется вполне закономерным. Никакого «электронного курения» не существует. Или ты куришь, или ты не куришь.

А вот с кальянами, мне так кажется, вышло несколько топорно. Вместо того, чтобы отрегулировать уже сложившийся рынок, ввести четкие правила и следить за их исполнением, крупный сегмент загоняют в подполье. Одно дело, когда курить сигареты запретили в общепите. Волна недовольства быстро сошла на нет, заведения не опустели, курильщики спокойно выбегают на две минуты на улицу и сами говорят, что сидеть без облаков табачного дыма вокруг стало приятнее. И совсем другое — специализированные кальянные. Считай, официальная курилка со всеми удобствами, оформленная как общепит. Хочешь — в магазине пачку сигарет покупаешь, хочешь - в специальном месте заказываешь «вишневый на молоке», не хочешь — проходишь мимо.

Со вчерашнего дня такие витрины вне закона. Фото Вадима Боченкова.

Кальяны вообще были долгое время вне поля зрения государства. Акциз на табачные смеси для этих приборов ввели только в 2019 году. Массовой кальянной культуре в России к тому моменту уже стукнуло точно лет десять. Страшно подумать, какие убытки понес бюджет.

Зато потом покатилось под горку. Сначала в областном противокоронавирусном указе уже в марте 2020 года появились фразы: «Запретить курение кальянов в ресторанах, барах, кафе, в иных аналогичных объектах и в общественных местах. Запретить доставку на дом кальянов, предоставление кальянов в аренду, оказание услуг кальянщиков на дому». И вот уже глава города поручает «активизировать работу по контролю за незаконной работой кальянных». А полиция ходит в рейды, раз за разом накрывая одни и те же точки.

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Административные протоколы получают не только хозяева заведений, но и посетители. Нет, не за курение. Не поверите: за несоблюдение социальной дистанции и отсутствие масок. Это в продуктовых магазинах мифическая социальная дистанция осталась только в виде ошметков от разметки на полу. Это в автобусе можно накашлять в ладошку и взяться ею же за поручень. А на кого надо, статья найдется.

С 1 сентября кальяны в общепите употреблять нельзя по всей стране, уже без всякой привязки к коронавирусу. Я уверена, что курильщики от этого меньше курить не станут. А вот владельцы таких «общепитов-общекуров», мастера-кальянщики, продавцы оборудования свой кусок хлеба потеряют. Здоровее никто не станет, а беднее — наверняка. Кто-то решит от привычной деятельности не отказываться, схлопочет еще и статью.

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Прошу понять меня правильно. Я не за то, чтобы все укурились во благо бюджета государства и личных доходов граждан. Я за разумное регулирование. И против двойных стандартов. Один и тот же курильщик днем тратит оплаченное работодателем время на перекур. Вечером хочет сходить в кальянную, так сказать, вернуть в экономику потерянные рубли. А никаких кальянных уже нет. Хотя закон все еще не запрещает курить. Ну и где тут логика?

Как нет ее и в очень разном отношении к потребителям табака и алкоголя. Курильщиков какими только картинками не стращали. Откуда только не выгоняли. Как им только цену на пачку не повышали. (Последнее, кстати, привело к тому, что любой псковский курильщик знает, где купить белорусскую контрабанду за 50 рублей пачка с веселенькими надписями «пакутнiцкая смерць»). Между тем, ни один потребитель табака еще не сумел прокурить всю зарплату в день получки. Не избил жену до полусмерти под воздействием затяжки. Не вынес половину дома ради покупки пачки. Не разнес кафе, покурив не в меру. Не был выгнан с работы за то, что явился в офис после перекура.

Алкаши это все знают, умеют, практикуют. Но дня них — минимальная розничная цена и никаких надписей «разрушает семью», «разрушает печень», «разрушает личность». Живем, как при князе Красно Солнышко, смекнувшем, что «на Руси есть веселие пити, не можем без того жити». Тому уже минуло тысячу лет. Раз уж борьба с курением ведется под лозунгами оздоровления нации, предлагаю быть последовательными, оздоровляться по всем фронтам. Иначе мозг взорвется в попытке понять, чего же государство хочет от граждан.

И запомните: курение — зло. Никогда, никогда, никогда не начинайте курить.

Юлия Магера