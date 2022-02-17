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Лагерный режим

Загадывали, небось, чудеса на Новый год? Распишитесь в получении, я с ведомостью. У меня их целых три. Чудо - дело, подведомственное детскому департаменту, по большей части. Но выдохнуть в каждом случае сможете вы, мои дорогие выросшие дети. Поговорим про лагеря: те, где отдыхают на летних каникулах, и те, что огорожены колючей проволокой.

Чем еще, как не чудом, объяснить объявленную на федеральном уровне программу восстановления детских оздоровительных лагерей. Состояние догнивания - вот как можно назвать анабиоз, в котором прибывает система летнего отдыха. Так по всей стране. Скажем, на всю Псковскую область за тридцать лет осталось всего-навсего девять работающих загородных лагерей. Повторю: девять!

Вот только одна история. Очень типичная, а вы можете подставить название своего лагеря, где отдыхали когда-то. Лагерь «Орленок» в Плюсском районе закрыт с 2008 года. К деревянным домикам на берегу съезжаются разве что взрослые компании с шашлыками. Почему там нет детей, объяснял в 2014 году тогдашний глава администрации района Анатолий Соловьев: «Здания... строились хозяйственным способом в конце 60-х - начале 70-х годов. За годы эксплуатации постройки сильно обветшали и нуждаются в капитальном ремонте: замена кровли, полов, оконных блоков, полная замена электропроводки, установка автоматической пожарной сигнализации. Система водоснабжения лагеря пришла в негодность, протекает и нуждается в замене. Это создает опасность пребывания детей на территории лагеря. На проведение мероприятий по восстановлению необходимы огромные финансовые вложения». И еще что-то про экономическую нецелесообразность при ежегодном уменьшении количества детей в районах.

Вот я и говорю, что с этой «экономической нецелесообразностью» мы рискуем однажды увидеть закрытие библиотек и школ. Денег-то они тоже не приносят, даже не окупаются. Одни убытки.

Здравый смысл все-таки победил. «Единая Россия» предложила разработать федеральную программу восстановления лагерей, рассчитанную на пять лет. И запретить их перепрофилировать, как это происходит в ряде регионов. Псковской области последний пункт не касается, для этого надо иметь развитую экономику. У нас лагеря закрыты без всякой на то выгоды.

Тут важно, что из соцсетей могут исчезнуть посты «Фото заброшенного детского лагеря в Псковской области». Что в оставшихся девяти лагерях появятся бытовые условия получше. Что у не до конца истлевших баз появится шанс на второе открытие. Например, к радости родителей пловцов сможет снова принять детей «Нептун», где юные спортсмены поддерживали летом форму. Закрытие этого лагеря в свое время принесло много печали и наделало немало шума.

А разве не чудо, что работники детских садов, откуда в январе ушли дети, попали под выговоры, а не под суд. Прямо-таки массовый малышковый исход случился, а взрослые отделались легким испугом. А не то поехали бы в совсем другой лагерь. Оба раза проскочили мимо большой беды. Сначала два ребенка усвистели на автобусе через полгорода в гости к другу. Потом из другого садика ребенок ушел домой. Дыры в системе присмотра совпали с дырами в заборах, и привет.

Заборы в Пскове - вообще очень странный предмет. То навтыкают, куда ни попадя. Очень в свое время повеселил кусок забора под крепостной стеной напротив второй школы. Дети будут в этом месте перебегать дорогу, чтобы что? Головой в стену вписаться? Слава богу, эта напасть при новом градоначальнике понемногу отступает, железяки меняют на кустарники.

Зато, где надо, там заборов явная недостача. В моем микрорайоне самый короткий путь от домов к магазинам - через школу. Когда случились последние шутинги, школа ненадолго закрыла ворота. Транзитный поток эта мера даже не замедлила, потому что аккурат рядом с запертой калиткой не было и до сих пор нет целой заборной секции.

И ладно школы. Вокруг них предназначение ограждений туманно. Террориста, а тем более шутера, думаю, никакой забор не остановит. А вот детсадовца - вполне. Теперь перед городскими властями стоит задача, как перекроить скудный бюджет на образование, чтобы качественно озаборить все «Росинки» и «Лучики». Дети преподали взрослым хороший урок, спасибо, что его цена оказалась мала, и все завершилось самым чудесным образом.

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И для одной отдельно взятой шестиклассницы из Великих Лук, надеюсь, самое страшное осталось уже позади. История с ней приключилась далеко не диковинная, в чем-то даже обыденная, к сожалению. А вот ее финал позволяет верить в справедливость.

Конечно, я говорю про девочку, до которой два последних года домогался отчим. «Удовлетворял свои сексуальные потребности», как об этом говорят следователи. И продолжал бы удовлетворять дальше, если бы не шумиха последних дней вокруг темы педофилии. Предположу, что именно широкое ее обсуждение сыграло решающую роль в концовке этой истории. Буквально в январе Госдума приняла закон, отправляющий педофилов на пожизненный срок за повторное преступление или за действия в отношении сразу нескольких детей. Один из авторов документа, сенатор от Псковской области, первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак и вовсе высказался в том духе, что будь его воля, никаких вторых шансов педофилы бы не получили, а получили бы пожизненное с первого раза. Отца четверых детей можно понять.

Информационное облако из Госдумы накрыло Великие Луки и маленькую великолучанку. Кто Псковскую область представляет в Госдуме? Великолучанин Александр Козловский. Шестикласснице из города на Ловати он показался, видимо, более надежным, чем мама и школьные учителя вместе взятые. (Прокуратура уже решила разобраться в «действиях субъектов профилактики». Потому что заполнение бесконечных отчетов о воспитательной работе - это одно, и совсем другое - реальная работа и понимание, чем и как живут вверенные подопечные). Девочка написала депутату «ВКонтакте». Рассказала, что с ней происходит.

«Обращение девочки к депутату было в большей степени письмом отчаянья. Она не понимала, какая реакция последует, если она обратится в компетентные органы. Мужчина, который её обижал, был её отчимом, человеком, которого любит её мама. Она боялась навредить их отношениям и спрашивала, как ей быть», - цитирует «МК Псков» пресс-службу регионального управления Следственного комитета.

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Педофил уже арестован и дал признательные показания. Поедет теперь в лагерь для взрослых лет на 12-20. Понятно, почему ребенок молчал. Не поверят, обзовут лгуньей, а с мучителем и дальше придется жить под одной крышей. Первый раз, что ли, женщины меняют детей на штаны. Ну, ничего, Госдума еще один закон приняла, об ответственности за укрывательство педофилов. К испуганным девочкам и мальчикам взрослые вынуждены будут прислушиваться чуть внимательнее.

Юлия Магера