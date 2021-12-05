В России и мире

Госдума приняла закон об ужесточении наказания за педофилию и ее укрывательство

Государственная Дума приняла закон об ужесточении наказания за педофилию и ее укрывательство, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем телеграм-канале.

«Как с вами договаривались, выработаны новые меры по защите детей от насилия», - отметил Вячеслав Володин.

Он напомнил, что Госдума приняла в третьем, итоговом чтении поправки в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы, ужесточающие наказание для педофилов. По словам спикера, нередко насилие над ребенком, используя свое положение, совершает человек, от которого жертва зависит.

В этой связи было принято решение ввести отягчающие обстоятельства, если преступление совершено лицом:

— проживающим с ребенком;

— несущим обязанности по содержанию, воспитанию, обучению и защите интересов несовершеннолетнего;

— осуществляющим трудовую деятельность в сферах образования и воспитания несовершеннолетних.

Закон ужесточает наказание за укрывательство тяжких преступлений против детей до 14 лет. В этих случаях наказание составит до одного года лишения свободы. Кроме того, вводится ответственность за совершение преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних с использованием интернета - до шести лет лишения свободы.

«Меры, которые приняты, не окончательные. Работа будет продолжена далее. Убежден, что за любое преступление против ребенка приговор должен быть жестким», - подчеркнул Вячеслав Володин.