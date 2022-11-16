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Блоги / Юлия Магера

Горячий снег псковских дворов

16.11.2022 11:50|ПсковКомментариев: 0

После того, как в Питере потренировались убирать воображаемый снег с сухих улиц, белые мухи накрыли Северо-Запад. Псковичей наступление зимы ввергает в тоску и уныние. Коммуналка с декабря вырастет, а по дворам все равно придется пробираться через снежные завалы и заледеневшую слякоть. Или нет? Обозреватель Псковской Ленты Новостей Юлия Магера в своей колонке нашла робкую надежду на отмену ежегодного Армагеддона.

 

В Питере две недели назад изрядно повеселили публику, устроив учения по уборке снега. Помахали лопатами на совершенно чистых крышах и пустили технику на сухие тротуары. «Не щадя сил и средств, местные коммунальщики готовились к зиме», - восхищается издание «Фонтанка» организаторскими способностями инициаторов тренировки. Каски, лопаты, страховочные тросы, машины с ершиками - учения дворников прошли в полной боевой готовности.

Вчера выпал первый снег, в один день в Питере и в Пскове. И стало не до смеха. Потому что, вспоминая предыдущие зимы, захотелось заснуть 15 ноября, а проснуться 15 апреля, когда все растает. На фоне других неурядиц очередной раунд борьбы со стихией ввергает в уныние.

Скандинавы говорят, что не бывает плохой погоды, бывает плохая одежда. И обувь, хочется добавить. Потому что адекватным выбором на псковскую зиму будут, разве что, старые добрые валенки с калошами. Тепло, сухо, вездеходно. Все остальное - компромисс между снежными завалами, ледяными буграми, слякотью под ногами и желанием выглядеть относительно эстетично.

Мой знакомый в прошлом году купил зимние кроссовки-ботинки. Брендовые, не самые дешевые. Сдуру купил, честно говоря. Потому что верх этого чуда заграничной обувной промышленности был сделан из текстиля с замшевыми вставками. Насколько матерчатая обувь - экзотика для наших краев, он понял в первый же день. В таких ботинках можно шагать по Стокгольму. По Москве еще. А в Пскове наполнение тротуаров мгновенно пропитало весь форс, промочило франту ноги и оставило в тоске от бесцельно потраченных тысяч рублей.

Можно сколько угодно пенять на климат. Дескать, зима, что поделаешь. Но опыт соседей по северным широтам не дает. То, что житель Пскова видит под ногами каждый холодный сезон, с трудом можно представить под ногами жителя не Стокгольма даже, а например, региональной Уппсалы на 140 тысяч человек. Сохрани меня небо от низкопоклонства перед Севером, я только привожу показательный пример. Можно в наших суровых условиях наладить систему зимней уборки. Еще как можно.

Пока что в Пскове это не система, а хаотичная мозаика. Приведу личный пример. Мне утром по пути до автобуса нужно пройти территорию трех дворов, сквера и перейти через улицу. Все это убирают пять разных организаций. Очень по-разному убирают.

Стихия, с которой предстоит бороться псковичам этой зимой - вовсе не снег. Настоящая напасть - это работа управляющих компаний во время его приземления. Снег во дворах и на проездах между ними расчищают в мерцательном режиме. Дворник, как пожарный из анекдота: нормальная служба, но как снегопад, хоть увольняйся. Словно северное лето, по мысли классика, «мелькнет, и нет», этот ценный работник коммунальной отрасли. Под дворником я имею в виду собирательный образ всех, причастных к уборке дворов.

С дорогами все относительно нормально, подрядчики по их содержанию после снегопадов мгновенно выгоняют технику из гаражей, и техники этой более-менее достаточно. Только большая просьба, посылайте следом рабочего с лопатой, чтобы разгребал снежные отвалы на выходе с тротуара к пешеходному переходу. Через них сначала не пролезть, потом сотни ног сминают снег в грязную жижу, а если вдарит мороз, то результат предсказуем.

Скверы и парки маневренные «бобики» чистят вплоть до плитки с раннего утра. Рядом с моим домом, во всяком случае, я именно такую картину прошлой зимой наблюдала неоднократно.

Но вот дворы, это ужас, что такое. Заваленные снегом, они превращают город в одну гигантскую болевую точку. Не раз и не два пожилые люди ломали руки-ноги на полосе препятствий рядом с собственным домом. По городу тяжело передвигаться даже молодым, физически крепким пешеходам без возрастных немочей. Отягощенный разве что пуховиком и вездеходными ботинками, типичный пскович пробирается на работу с проклятиями и весь в поту. Старики и мамы с колясками едва плетутся. Для инвалидов и летом-то городская среда доступна весьма условно, а зима прочно запирает их дома.

 

Во дворах порой можно встретить дворника, пытающегося отковырять ломом ледяные глыбы - застывшую слякоть. Где дворник был, пока она пребывала в кашеобразном агрегатном состоянии, и почему теперь крушит асфальт (нового жильцы не увидят еще лет двадцать) - тайна великая есть. Можно еще услышать жалобы, что дворники не хотят идти на низкую зарплату, а покупать технику для расчистки дворов больно дорого. Однако жильцы в большинстве своем исправно платят по счетам. Суммы набегают с каждого дома колоссальные, а сделанной на них работы не видно. Напомню, что с декабря счета за коммуналку внепланово вырастут, правительство разрешило поднимать тарифы до 9%, перенеся дату повышения с июля следующего года. Плательщики по квитанциям вправе ждать не весеннего таяния снега, а его успешной уборки зимой.

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Юридически управа на управляйки есть. Например, жильцы могут поменять тех, кто плохо работает. Фактически, хорошо работающие наперечет. Попасть под их крыло, и раньше был тот еще квест. Действующий ЖЭК подключал весь арсенал, от мольбы до угрозы, чинил административные преграды. Например, можно под эгидой защиты персональных данных не выдавать инициативной группе списки жильцов и не раскрывать площади их квартир для подсчета голосов. А с 1 сентября законодательство установило еще один барьер. Теперь нужно более 50% голосов «за» переход от общего числа собственников (раньше достаточно было более 50% от числа принявших участие в собрании). Проще махнуть рукой и продолжать обреченно торить тропинку в сугробе.

Не работают административные меры воздействия. Хотя они есть и довольно увесистые. Житель может накатать жалобу в контролирующие органы. Там вправе последовательно увеличивать санкции для рецидивистов: предупреждение, штраф 50 тысяч рублей, штраф 100 тысяч. И штрафовать до посинения или до понимания, как выглядит результат эффективной работы. Однако не очень-то слышно о применении простого и очень показательного наказания рублем. Так, несколько раз за зиму мелькнут новости о выписанных предупреждениях, да кого-нибудь разик оштрафуют. Общей картины это не меняет.

Незадолго до выпадения первого снега вся полнота власти в городе оказалась сосредоточена в руках Бориса Елкина, занявшего пост главы города и сохранившего функции руководителя муниципальной администрации. Что дает робкую надежду на отмену привычного Армагеддона в наступившем сезоне. Градоначальник неоднократно проявлял себя как талантливый администратор. Уже начали появляться новости о новых назначениях в администрации и подведомственных учреждениях. Идет донастройка системы управления городом. Хочется верить, что где-то неподалеку лежит наготове пульт управления коммунальным хозяйством.

Прошлой зимой настоящий восторг в соцсетях вызвала аудиозапись разговора главы Липецка с директорами управляющих компаний. Как раз насчет уборки снега общались. Хрупкая градоначальница настраивала ЖКХшников на продуктивный лад и по матушке, и по батюшке. Думаю, псковичи с радостью послушали бы нечто аналогичное с совещания в Пскове. Я лично готова принять и опубликовать слив. Правда, сомневаюсь, что Борис Андреевич публично позволит себе подобное.

Однако очень надеюсь, как и две сотни тысяч псковичей, что он найдет способ замотивировать коммунальщиков. Чтобы запылал снег под ногами директоров управляющих компаний. Потому что, как сказали в администрации Липецка: «Главное - эффект».

Юлия Магера, фото Вадима Боченкова

Пресс-портрет
Елкин Борис Андреевич Глава города Пскова
Теги: #ЖКХ #снег
Источник: Псковская Лента Новостей
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