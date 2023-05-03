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Отпускные привилегии

03.05.2023 15:58|ПсковКомментариев: 0

Майские праздники – это еще и начало сезона отпусков. Среди мест для отдыха лидирует дача, хотя по деньгам проведенное там время может встать дороже недели на курорте. Часть отпускников не поедет совсем никуда, а другие отдохнут и внутри страны, и за ее пределами – за себя и за того парня на диване. Псковская прописка – это преимущество в сезон отпусков даже при закрытых границах. Детям раздадут больше бесплатных путевок. Подробнее о том, как псковичи проведут отпуска и каникулы, в своей авторской колонке рассказывает обозреватель Псковской Ленты Новостей Юлия Магера.

 

Со старта майских праздников можно смело отсчитывать начало сезона отпусков. Самые уставшие превращают в оплачиваемые дни между Первомаем и Днем Победы. Остальные на своих жарко натопленных рабочих местах (сезон отпусков начался, а отопительный все никак не завершится) пытаются прикинуть, на что, кроме лежания на диване хватит в этом году ресурсов.

Счастливые латифундисты, конечно, выберут свои шесть соток. Уже выбрали. Опрос, проведенный ПЛН накануне майских, был посвящен тому, куда отправятся псковичи на праздниках. Более половины выбрали дачный вариант. Нет причин думать, что отпуск пройдет по какому-то другому сценарию. Тем более, это не веяние времени и не требование момента. Не первый год дача бьет отпускные рейтинги. Например, опрос, проведенный ВЦИОМ осенью 2015 года, показал, что ровно половина тех, чей отпуск пришелся на летние месяцы, провели его на даче (на 12 млн человек больше, чем годом ранее). «И все эти люди выбрали дачу не от хорошей жизни», - так комментировал результаты исследования глава социологической службы Валерий Федоров.

Надо думать, что сам господин Федоров дачей на тот момент не владел. Иначе имел бы представление, в какую копеечку такое владение влетает и сколько стоит выкопать колодец, срубить баню, смонтировать забор, утеплить домик (даже не для зимнего проживания, а чтобы не околеть внутри ледяной псковской ночью), купить газонокосилку. Мало кто из дачников сегодня пытается на своем клочке земли обеспечить продовольственную безопасность семьи. Кто ковыряется в грядках, тот делает это ради собственной прихоти и удовольствия сорвать луковое перо к шашлыку. Потому что кто поедет на дачу без шашлыка? Только бензин зря жечь. Топлива, кстати, тоже надо немало, чтобы в теплый сезон кататься на фазенду.

Так что еще неизвестно, что в большей степени проходит не от хорошей жизни – лето на даче или неделя на море.

Растет число тех, кто вообще никаких поездок не планирует. Еще в марте Ассоциация туроператоров России обнародовала данные, согласно которым 21% опрошенных никуда в отпуске не поедет. 59% «отпускников на диване» называют дороговизну главной причиной. Директор Ассоциации Майя Ломидзе на днях назвала конкретные цифры: внутри страны отдыхать стало дороже на 15%, на зарубежных курортах – на 30%. А Минэкономразвития прогнозирует летний рост цен на авиабилеты на 10%, на гостиницы – на 8%.

Доходы за год с той же скоростью не выросли, а потому россияне, чтобы вбиться в привычный ценник, сокращают число дней в поездке. Услышать «пенный шелест волн прибрежных» собирается 69% из тех, кто пакует чемоданы. 88% поедет по своей стране, 25% рванет за рубеж. В опросе можно было выбрать несколько вариантов, выходит, что 13% собираются отдохнуть внутри родных границ и за их пределами.

Авторы исследования отдельно подчеркивают, что среди москвичей наиболее популярны пляжный отдых, горнолыжный и гастрономический туризм. Три раза «ха», да кто бы сомневался. Правда, я бы заменила «популярный» на «доступный», тогда бы все встало на свои места. Москвичам доступнее что пляжи, что горнолыжные спуски.

Зато и псковичам кое в чем повезло. Между прочим, Псковская область – вполне себе место для проведения отпуска. Пока местные жители стремятся куда-нибудь выехать, турпоток в регион только нарастает. В прошлом году он составил 450 тысяч человек. Почти полмиллиона! Другими словами, каждый 325-й россиянин побывал на родине княгини Ольги, погулял по пушкинским местам или посетил обитель в Печорах. Это на 20% больше, чем годом ранее.

Вряд ли туристы, приезжающие в Псков, чем-то отличаются от тех, кто едет в другие места. Я имею в виду необходимость решать вопросы финансовые и организационные. Люди копят деньги, подгадывают отпуск, ищут дешевые билеты, бронируют гостиницу, договариваются с экскурсоводом. Словом, прилагают массу усилий, чтобы оказаться в местах, где мы живем.

Так что, если у псковичей в кармашках гуляет ветер, если поездка не то, что на море, а и в соседней регион проходит по категории несбыточных мечтаний, есть выход. 100 рублей, полчаса на автобусе – и ты уже на Словенских ключах в Изборске кормишь лебедей (не забывая забрать с собой невостребованные остатки птичьего пиршества).

С отпускной точки зрения псковская прописка – привилегия. Раньше удобно было выезжать за рубеж, живя на границе. Теперь, когда все поехали по своей стране, мы оказались в одном из популярных туристических центров. Не зря Псковская область регулярно попадает в рейтинги востребованных туристических направлений. Последнее попадание произошло сегодня, когда сервис бронирования билетов Туту.ру включил Псков в число топовых бюджетных направлений для полетов из Москвы. А нам лететь никуда не надо, мы уже здесь.

Отдельный разговор про летний детский отдых. В регионе осталось девять государственных загородных лагерей. Льготные путевки частично или полностью областной бюджет оплатит для четырех тысяч детей. Путевка в этом сезоне стоит чуть дороже 30 тысяч рублей. Из-за роста стоимости на 10% выделенных из бюджета денег поначалу не хватило для всех желающих. Хотя денег на компенсации запланировали даже больше, 74,5 млн рублей против 73 млн в пошлом году. Однако увеличились не только цены, но и число льготников, на путевки вправе рассчитывать дети, пасынки и падчерицы, сестры и браться участников СВО. Сколько точно захочет поехать в лагерь, угадать было невозможно. Захотело больше, чем предполагалось. Поэтому губернатор Михаил Ведерников поручил добавить на путевки еще 24 млн. В итоге, с помощью бюджета родители отправят в лесные домики на 600 детей больше, чем в прошлом году.

Как бы не сложился отдых и детей и у взрослых, главное, чтобы он состоялся. Важно помнить, что больше всех в колхозе работала лошадь, но председателем она так и не стала.

Юлия Магера

Иллюстрации созданы программой «Kandinsky 2.1». Так нейросеть видит человеческий отдых: альтернатива между горящим на огне шашлыком, лежанием под зонтом без трости и полетом на самолете, нарушающем все законы аэродинамики.

Теги: #отпуск #отдых
Источник: Псковская Лента Новостей
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