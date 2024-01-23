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Блоги / Юлия Магера

Кот Твикс и добренькие за чужой счет

23.01.2024 18:29|ПсковКомментариев: 4

Сил уже нет изо всех щелей слышать стенания по коту Твиксу. В основном, потому что противно от всех участников истории, включая тех, кто льет по коту крокодиловы слезы перед экраном смартфона. Как говорил герой фильма «Гардемарины»: «Я устал от человеческой подлости и глупости». Во всем, что разворачивается вокруг смерти кота, оба эти прекрасных качества проявляют себя в полный рост. Не торопитесь назначать меня бессердечным черствым сухарем.

 

Сердце у меня есть, а в нем — место для жалости к несчастному животному, чья жизнь оказалась в заложниках «всадников без головы». А еще у меня есть немного серого вещества, позволяющего трезво взглянуть на историю. Она полна манипуляций информацией, недоговорок, мельтешения белых пальто. Так что раздам всем по справедливости.

Кратко о том, что случилось. Твикс ехал поездом из Екатеринбурга в Питер, куда чуть раньше переехал его хозяин. Якобы сразу забрать кота не было возможности из-за болезни животного. Две недели назад кота повез сопровождающий — отец владельца. Во время остановки в Кирове проводница заметила в вагоне кота. Поспрашивала пассажиров, чей он. Никто не отозвался, поэтому женщина решила, что животное забрело в вагон с перона, по ее словам, неухоженный вид кота давал повод думать, что животное живет на улице, а потому она и выпустила его наружу. Поезд поехал дальше.

Публичной история стала через неделю после случившегося, 18 января владелец животного завел Telegram-канал, где объявил поиски Твикса с обещанием «дойти хоть до президента», если с котом что-то случилось. Так и вышло. Тело кота нашли на путях в восьми километрах от места высадки с поезда, на шкуре следы укуса крупного животного, предположительно собаки.

И понеслось! В историю вписались все, кто смог дотянуться. Договорились до того, что в целой Госдуме собираются провести «круглый стол» по правилам перевозки животных, а РЖД планирует изменить эти правила. Компания так отбивается от хайпа и с точки зрения публичной коммуникации делает все правильно. Куда сложнее отбиться проводнице, которая на ближайшие дни назначена главной злодейкой страны.

Лично у меня вопросов больше к хозяину кота, чем к проводнице. Та хотя бы честно прошлась по вагону и спросила, чья животина. И рассудила логично: раз ничья, значит, забежала со станции. Возможно, ее там кто-то ищет. Или живет кот неподалеку. Так чего ж его везти в туманные дали?

Владелец животного уверяет, что на кота был оформлен проездной документ. Между тем, проводница точно знала бы, что кот едет в ее вагоне, если бы его перевозка была оформлена по правилам. Во всяком случае, так это выглядит.

Перевозить с собой мелкую живность железная дорога не запрещает. Более того, поощряет. Нужно только все сделать, как положено. Как именно положено, написано по первой же ссылке в «Яндексе», ведущей на сайт перевозчика. Внимательно читаем:

«Перевозка в поездах дальнего следования мелких домашних животных, собак, кошек и птиц допускается сверх установленной нормы провоза ручной клади. За перевозку в поездах дальнего следования мелких домашних животных, собак, кошек и птиц взимается плата. При оплате всех мест в купе отдельная плата за перевозку мелких домашних животных, собак, кошек и птиц не взимается. Мелкие домашние животные... перевозятся в ящиках, корзинах, клетках, контейнерах и помещаются на местах, предназначенных для размещения ручной клади, таким образом, чтобы исключить возможность нанесения такими животными... вреда пассажирам, работникам и имуществу перевозчика. При перевозке мелких домашних животных, собак и птиц их владельцы или сопровождающие должны обеспечить соблюдение санитарно-гигиенического режима в вагоне».

Раз проводница ничего не знала о хвостатом пассажире, значит, в вагон он попал контрабандой. Потихоньку в закрытой сумке. Опять же повторю, все это только мое предположение, основанное на известных фактах. Кто хоть раз ездил поездом, знает, что на входе проверяют билеты, во время движения собирают их еще раз. На переноску с котом, будь она внесена открыто, проводница обязана была обратить внимание и потребовать показать документ, разрешающий транспортировку. Вряд ли спустя несколько часов, увидев в вагоне кота, она не вспомнила бы о его билете. Если бы такой билет видела. Кто-то крупно лжет, и правды в потоке взаимных обвинений и самовыгораживания уже не доищешься.

Если билета не было, значит провожатый Твикса решил объегорить систему. Сэкономил на билете для котика. Результат экономии оказался немного предсказуем. В этом случае гибель Твикса — не трагическая случайность, а жестокая закономерность.

Сопровождавший кота уверяет, что во время обхода спал после бессонной ночи. Оставим в стороне тот вопрос, чем мог заниматься ночью мужчина, что потом беспробудно продрых весь день. Куда интереснее другой вопрос. Как кот оказался на свободном выгуле? Или был выпущен погулять специально, понятно с какой целью. Какое уж тут «соблюдение санитарно-гигиенического режима». Можно ли трактовать неожиданное обнаружение каким-нибудь пассажиром в своих ботинках кошачьей мочи как «нанесение вреда пассажирам»? И кто должен простите, отскребать говно после кота, оставленное в каком-нибудь углу вагона? Тоже проводница? Думаю, ей человеческого туалета после прибытия в пункт назначения с лихвой хватает.

У бедолаги Твикса на самовыгуле был большой шанс спрыгнуть с поезда самостоятельно, без помощи посторонних. Кстати, возможно, что такая помощь коту была оказана. Есть в истории еще некоторое количество участников, слившихся в анонимную серую массу. Пассажиры вагона. Некто из их числа пожалел котика, сидящего в переноске. Пущай проветрится. Как-то же он оттуда выбрался. Предположим, провожатый и правда оставил переноску закрытой, прежде чем смежить веки. Значит, или закрывашка была совсем ненадежной, и кот с легкостью преодолел преграду. Или получил в этом помощь со стороны. В любом случае, налицо нарушение правил перевозки. Новые правила не нужны, достаточно, чтобы соблюдались существующие.

Хороши все. Абсолютно все. В особенности те, кто в своей сердобольной ярости призывает едва ли не четвертовать проводницу. Такая перверсия сочувствия.

Тысячи людей, подписывающих петицию за обрушение на голову проводницы всех кар небесных, совершенно ничем не отличаются от пассажиров вагона. В момент, когда сотрудница дороги искала хозяина кота, каждый — абсолютно каждый в этом вагоне — скользнул по нему равнодушным взглядом. Теперь выясняется, что проводница должна была чуть ли не усыновить кота. Да с чего бы вдруг? Почему она не Василий Петрович с третьей полки? Только потому что работает в вагоне, где оказался кот? Хорошо со смартфоном в руках легко решать все проблемы мироздания фразой: «А вот пусть бы она!» Реальная жизнь несколько сложнее.

Сами-то что? Я сейчас дам возможность всем милосердным доказать свою чуткость делом. Буквально сегодня появилась новость, что псковский зооволонтер приютила у себя 12 кошек, оставшихся в затруднительном положении после кончины владельца приюта.

Все эти кошки требуют лечения, кормежки, заботы. То есть траты ресурсов: энергии, времени, денег. Слабо помочь? 50 рублей хотя бы скинуть? Или дальше гневных комментов дело не идет? Все эти кошки пока живы, как был жив Твикс до высадки с поезда. Каждый, кто считает, что уж он-то, будь в том вагоне, не обрек бы кота на гибель (который, напомню, выглядел, как бездомыш) — ваш выход. Вот и посмотрим, кто по-настоящему добрый, а кто годен только на то, чтобы быть добреньким за чужой счет.

Юлия Магера

Теги: #зоозащита #коты #железная дорога
Источник: Псковская Лента Новостей
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