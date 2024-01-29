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Сергей Кравцов наградил педагогическую династию из Невеля. ФОТО

За профессионализм и личный вклад в развитие системы образования многодетная семья Сергея и Анастасии Петровых из Невеля удостоена благодарственного письма Министерства просвещения РФ. Ведомственную награду в понедельник, 29 января, вручил министр просвещения России Сергей Кравцов, который находился с рабочим визитом в Псковской области. В торжественной церемонии также присутствовал губернатор региона Михаила Ведерникова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

Фото здесь и далее: Александр Елисеев

Педагогической династии Петровых Сергей Кравцов пожелал крепнуть и развиваться. Министр также отметил качественные и количественные изменения в образовательной инфраструктуре региона, которые проводятся при поддержке президента России. «В Псковской области активно строятся и ремонтируются школы. В этом году в работе сразу 9 учреждений — такого не было никогда, даже в советское время. Активно развивается система детского отдыха и в целом растет поддержка детей. Важно, чтобы все начинания по поддержке учителей, педагогов, наставников и дальше реализовывались», — подчеркнул Сергей Кравцов.

Губернатор подчеркнул, что областные власти уделяют поддержке педагогов серьезное внимание. «Все меры дополнительного стимулирования учителей, которые мы заложили в Год педагога и наставника, сохраняются в полном объеме», — обратил внимание губернатор Михаил Ведерников. Глава региона поздравил семью Петровых с наградой и пожелал им дальнейших семейных и профессиональных успехов.

От лица всей семьи Анастасия Петрова поблагодарила Сергея Кравцова и Михаила Ведерникова за внимание к учителям. Отдельную признательность мать 8 детей выразила министру просвещения за создание сайта «Педагогические династии России», на страницах которого теперь можно найти и историю семьи Петровых.

Министр поинтересовался у Сергея и Анастасии Петровых, готовы ли их дети к продолжению педагогической династии. Многодетные родители ответили, что ребята с выбором профессии пока не определились, но в старших детях уже видны учительские навыки. В семье они организовали для младших брата и сестер кружки по разным направлениям: пение, рисование. Результаты своих трудов дети демонстрируют на семейных концертах.

Отметим, Анастасия и Сергей Петровы — педагоги из Невеля. Анастасия Петрова — учитель иностранных языков в средней общеобразовательной школе №2 имени Н. И. Ковалева, Сергей Петров преподает рисование, живопись и лепку в Детской школе искусств. Вместе они воспитывают 8 детей и сейчас ждут 9-го ребенка. Петровы — победители регионального конкурса «Семья года», награждены медалью «Родительская слава Псковской области».

Выбор педагогической специальности в их жизни не случаен. Мама Сергея, Татьяна, — почетный работник общего образования РФ — посвятила педагогической деятельности более 47 лет.

Анастасия Петрова является педагогом в третьем поколении. Ее мать, Елена, до пенсии работала учителем русского языка и литературы, бабушка по материнской линии, Нина Гоголева — ветеран педагогического труда — преподавала историю и обществознание.

Общий педагогический стаж династии Петровых-Гоголевых — более 300 лет.